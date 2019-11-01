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انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء.. الصحة ترد

تحرير:التحرير ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول انتشار فيروسات أو ميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أية فيروسات أو ميكروبات وبائية أو غيرها. وأشارت إلى أن مصر تُطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، والذي يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية.
وأكدت الوزارة توفيرها فرقاً مُدربة للكشف عن الأمراض والتعامل معها، فضلاً عن التزامها بنظام وقائي متقدم، وتوفيرها جميع الطعوم ضد أي أمراض وبائية محتملة، لافتةً إلى أنها قامت بتشكيل فرق "الاستجابة السريعة" للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة، والتفشي الوبائي؛ وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على
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مصطفى-مدبولى

هل قررت الحكومة بيع مياه الري للمزارعين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن توجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة الري والموارد المائية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين. وأشارت وزارة الزراعة إلى التزامها بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
عادل-الغضبان

حقيقة نقل تمثال «ديليسبس» إلى متحف قناة السويس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن نقل تمثال "ديليسبس" من محافظة بورسعيد إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع محافظة بورسعيد، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تمثال "ديليسبس" إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأشارت الوزارة إلى أن التمثال مازال موجودا في مكانه بترسانة بور فؤاد، وأنه لم يُنقل خارج نطاق المحافظة، مُشيرةً إلى أن تمثال "فرديناند ديليسبس" معلماً هاماً من معالم المحافظة وجزء من تاريخ المدينة وثقافتها.
معهد-الاورام (2)

الحكومة: لا صحة لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، بل على العكس فإن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خاصةً للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة ترد على تفشي وباء «حمى الضنك» بالبحر الأحمر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تفشي وباء "حمى الضنك" وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن "القصير والغردقة" بمحافظة البحر الأحمر. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة "بحمى الضنك" بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة، مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تمامًا.
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رئاسة-مجلس-الوزراء

هل تراجعت الصادرات المصرية بدول العالم؟.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن تراجع صادرات مصر غير البترولية لمختلف دول العالم. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع الصادرات المصرية غير البترولية. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3%، حيث سجلت 19 ملياراً و201 مليون دولار مُقارنة بنحو 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
دواجن (5)

الحكومة: لا صحة لانتشار دواجن فاسدة بالمجمعات الاستهلاكية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من صور لنفوق كميات كبيرة من الدجاج بالمزارع المصرية نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وبيعها بالمجمعات الاستهلاكية كدواجن مجمدة. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام ‏بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً سلامة وصلاحية الدواجن الحية والمذبوحة المتداولة بالأسواق، مُشددةً على أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة المزارع؛ للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة.. التضامن ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة، وذلك وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.
قمح (9)

حقيقة استيراد شحنات قمح مصابة بالحشرات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استيراد الحكومة شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش. وأضافت أن جميع شحنات القمح التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، وأن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة مواطنيها.
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