رياضة

أسامة خليل: الصحافة الورقية لم تعد موجودة لهذا السبب

تحرير:كريم مليم ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
أسامة خليل
أسامة خليل
قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن "الصحافة الورقية لم تعد موجودة، كما أن ظروفها باتت صعبة لعدم تطويرها، ولظهور الوسائل الإلكترونية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف أسامة خليل: "في عام 2022 سيكون 85% من المادة الإعلامية عبارة عن (فيديو)، ويجب على الصحافة الإلكترونية أن تحافظ على قيم وقواعد وأدبيات الصحافة الورقية، لكن الصحفيين تخلوا عن هذا الأمر للأسف، وباتت هناك حالة مسخ إعلامي نعيشها، وحالة من عدم الاحترام للمشاهد والقارئ".
وأردف "خليل": "في الماضي كانت الصحافة الورقية بإمكانها أن تصنع نجوما وتُميت نجوما، وكان هناك صحفيون رياضيون نجوم مثل نجيب المستكاوي، وناصف سليم، وحمدي النحاس، لكن الآن لم يعد هناك نجوم صحفيون". ونوه بأن "المواقع ستختفي لأنه لم يعد أحد يزور المواقع مباشرة، ولأن القارئ يذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي
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الأهلي يكشف سبب غياب أحمد الشيخ عن المران

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أسامة خليل: قناتا الأهلي والزمالك تجارب فتنة

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن قنوات الأندية خُلقت للفتنة، لأنهم يدافعون عن أنديتهم سواء كانت ظالمة أو مظلومة، كما أنهم ينتهكون الأندية الأخرى، علاوة على التحريض على الحكام. وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وأضاف "خليل": "تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من الأمثلة على الإعلام الموجه، فالرجل جاء للأهلي وتم التعامل معه على أنه فارس الفرسان، وتم استقباله استقبالا عظيما، ثم اختلفوا، فأظهره الإعلام كأنه شيطان، ثم عندما عاد الرجل وبدأ يتصالح مرة أخرى، تحول الأمر من جديد".
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كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن السعر الذي طلبه ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، للتخلي عن لاعب الفريق محمد عبد العاطي، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس. وقال أمير مرتضى منصور: "تلقيت رسالة عبر (واتساب) من ماجد سامي يؤكد لي خلالها أنه يريد مبلغ 50 مليون جنيه لبيع محمد عبد العاطي لنادي الزمالك، كما أرسل إليَّ عرضا آخر بشأن اللاعب إبراهيما نداي وثنائي آخر في فريقه وحدد لي أسعار هؤلاء اللاعبين".
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