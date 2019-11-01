أسامة خليل: الصحافة الورقية لم تعد موجودة لهذا السبب

تحرير:كريم مليم ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

أسامة خليل

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن "الصحافة الورقية لم تعد موجودة، كما أن ظروفها باتت صعبة لعدم تطويرها، ولظهور الوسائل الإلكترونية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف أسامة خليل: "في عام 2022 سيكون 85% من المادة الإعلامية عبارة عن (فيديو)، ويجب على الصحافة الإلكترونية أن تحافظ على قيم وقواعد وأدبيات الصحافة الورقية، لكن الصحفيين تخلوا عن هذا الأمر للأسف، وباتت هناك حالة مسخ إعلامي نعيشها، وحالة من عدم الاحترام للمشاهد والقارئ".

وأردف "خليل": "في الماضي كانت الصحافة الورقية بإمكانها أن تصنع نجوما وتُميت نجوما، وكان هناك صحفيون رياضيون نجوم مثل نجيب المستكاوي، وناصف سليم، وحمدي النحاس، لكن الآن لم يعد هناك نجوم صحفيون". ونوه بأن "المواقع ستختفي لأنه لم يعد أحد يزور المواقع مباشرة، ولأن القارئ يذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي

وأردف "خليل": "في الماضي كانت الصحافة الورقية بإمكانها أن تصنع نجوما وتُميت نجوما، وكان هناك صحفيون رياضيون نجوم مثل نجيب المستكاوي، وناصف سليم، وحمدي النحاس، لكن الآن لم يعد هناك نجوم صحفيون".



ونوه بأن "المواقع ستختفي لأنه لم يعد أحد يزور المواقع مباشرة، ولأن القارئ يذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة، ولا بد أن يفهم الجميع أن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت كوسيلة تواصل اجتماعي، وليست وسيلة اتصال إعلامي، لأن وسيلة التواصل الإعلامي لها قواعد لإصدارها وهناك معايير تحكم العمل، لكن لا يوجد شيء يحكم السوشيال ميديا".



وأتم: "حالة الفوضى الموجودة الآن بسبب عدم وجود تقنين للعمل الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إنجلترا الآن زادت حالات الاكتئاب والانتحار بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يحاولون وضع قوانين لكي ترفع قضايا على الوسيلة".