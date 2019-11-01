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«الوزراء» عن توقف التأمين الصحي الشامل: شائعة مضللة

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن عدم استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف. وأضافت أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، ويجري حاليا تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي "الأقصر وأسوان والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية"، على أن يتم تفعيل المنظومة بكافة محافظات الجمهورية تباعا.
وأوضحت الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل مقسمة إلى 6 مراحل، حيث تشمل المرحلة الثانية محافظات "قنا، مطروح، والبحر الأحمر"، وتضم المرحلة الثالثة محافظات "الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ"، بينما تشمل المرحلة الرابعة محافظات "أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، والمنيا، وبني سويف"، وتضم المرحلة
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مصطفى-مدبولى

هل قررت الحكومة بيع مياه الري للمزارعين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن توجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة الري والموارد المائية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين. وأشارت وزارة الزراعة إلى التزامها بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
عادل-الغضبان

حقيقة نقل تمثال «ديليسبس» إلى متحف قناة السويس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن نقل تمثال "ديليسبس" من محافظة بورسعيد إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع محافظة بورسعيد، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تمثال "ديليسبس" إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأشارت الوزارة إلى أن التمثال مازال موجودا في مكانه بترسانة بور فؤاد، وأنه لم يُنقل خارج نطاق المحافظة، مُشيرةً إلى أن تمثال "فرديناند ديليسبس" معلماً هاماً من معالم المحافظة وجزء من تاريخ المدينة وثقافتها.
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الحكومة: لا صحة لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، بل على العكس فإن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خاصةً للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة ترد على تفشي وباء «حمى الضنك» بالبحر الأحمر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تفشي وباء "حمى الضنك" وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن "القصير والغردقة" بمحافظة البحر الأحمر. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة "بحمى الضنك" بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة، مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تمامًا.
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: إجراء 7144 عملية في مستشفيات التأمين ببورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن إجراء 7 آلاف و144 عملية جراحية، بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، منذ انطلاقها في الأول من يوليو الماضي، وحتى أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 7 مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الطبية العالمية. وشددت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على متابعة رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، لافتة إلى أنه تم إنشاء إدارة لرضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة لهذا الغرض.
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الرئاسة: اليوم مصر تستضيف قمة مع قبرص واليونان

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه ستعقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، ومن المقرر أن تتناول القمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. يذكر أن الرئيس ألقى يوم الأحد، كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، قال فيها إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.
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كاتب كويتي: الإخوان يريدون حرق مصر للعودة للحكم

قال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الصراف، اليوم الإثنين، إن تنظيم الإخوان الإرهابي، يسعى لحرق مصر بأكملها، وقتل أكبر عدد من مواطنيها وسياحها، من أجل عودتهم لحكم، لم يستحقوا شرف الاحتفاظ به طويلا، مضيفا أن ما يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر من تخريب، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة، يؤكد أنهم ليسوا فقط على استعداد لإفشال خططه المتعلقة بتطوير وتنمية مصر واستقرارها، بل يبدو واضحا أنهم على أتم الاستعداد، وسعوا ويسعون لحرق مصر بأكملها، جاء ذلك في مقاله اليومي بجريدة (القبس) الكويتية تحت عنوان (يا ريس عبد الفتاح .. نحن معاك).
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الصحة: نجاح أول جراحة قلب بالتأمين الصحي في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، وذلك بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة في إقليم قناة السويس، مؤكدًا أن مستشفى النصر التخصصي نجح في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عاما في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر، وقام بإجراء العملية فريق من أكفأ جراحي معهد القلب.
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