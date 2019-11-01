«الوزراء» عن توقف التأمين الصحي الشامل: شائعة مضللة

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

رئيس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن عدم استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف. وأضافت أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، ويجري حاليا تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي "الأقصر وأسوان والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية"، على أن يتم تفعيل المنظومة بكافة محافظات الجمهورية تباعا.

وأوضحت الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل مقسمة إلى 6 مراحل، حيث تشمل المرحلة الثانية محافظات "قنا، مطروح، والبحر الأحمر"، وتضم المرحلة الثالثة محافظات "الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ"، بينما تشمل المرحلة الرابعة محافظات "أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، والمنيا، وبني سويف"، وتضم المرحلة