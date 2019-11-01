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الحكومة ترد على تفشي وباء «حمى الضنك» بالبحر الأحمر

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تفشي وباء "حمى الضنك" وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن "القصير والغردقة" بمحافظة البحر الأحمر. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة "بحمى الضنك" بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة، مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تمامًا.
وأشارت الوزارة إلى تشكيلها فرق "الاستجابة السريعة" للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة والتفشي الوبائي، وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن توفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وبائية طارئة في أي محافظة بالجمهورية
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مصطفى-مدبولى

هل قررت الحكومة بيع مياه الري للمزارعين؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن توجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة الري والموارد المائية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين. وأشارت وزارة الزراعة إلى التزامها بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
عادل-الغضبان

حقيقة نقل تمثال «ديليسبس» إلى متحف قناة السويس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن نقل تمثال "ديليسبس" من محافظة بورسعيد إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع محافظة بورسعيد، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تمثال "ديليسبس" إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأشارت الوزارة إلى أن التمثال مازال موجودا في مكانه بترسانة بور فؤاد، وأنه لم يُنقل خارج نطاق المحافظة، مُشيرةً إلى أن تمثال "فرديناند ديليسبس" معلماً هاماً من معالم المحافظة وجزء من تاريخ المدينة وثقافتها.
معهد-الاورام (2)

الحكومة: لا صحة لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، بل على العكس فإن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خاصةً للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» عن توقف التأمين الصحي الشامل: شائعة مضللة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن عدم استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف. وأضافت أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، ويجري حاليا تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي "الأقصر وأسوان والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية"، على أن يتم تفعيل المنظومة بكافة محافظات الجمهورية تباعا.
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

استخراج 811 قرار علاج على نفقة الدولة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم استخراج 811 قرار علاج على نفقة الدولة لمواطنين من أبناء المحافظة، ضمن مشروع الرعاية المتكاملة للمرضى. وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور أحمد محروس في بيان اليوم الخميس، تنفيذ جميع هذه القرارات داخل المحافظة أو خارجها في المنشآت الطبية العامة والجامعية لتقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هل ألغت الحكومة الفحوصات الطبية على القادمين من الخارج؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، ما يؤدي إلى نقل العديد من الأمراض لمصر. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما يتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطن بها أمراض سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحجر الصحي التابع للقطاع الوقائي بوزارة الصحة، وفي حالة الاشتباه بأي حالات مصابة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (2)

الطوارئ مستمرة.. الصحة: أقصى درجات الاستعداد لمواجهة السيول

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات لليوم الثالث على التوالي لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن أضرار السيول، برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزيرة لرعايات والطوارئ، وممثلين عن قطاعات "الطب العلاجي، الطب الوقائي، هيئة الإسعاف، بنك الدم، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية، هيئة التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات التعليمية"، وذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة السيول، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية هطول أمطار غزيرة على بعض المحافظات.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: مصر مستعدة لإنجاح قمة السكان في نيروبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعم مصر الكامل لأعمال المؤتمر الدولي للسكان والذي يعقد دورته المقبلة بالعاصمة الكينية نيروبي لاسيما وأن القاهرة كانت مقر انعقاد أول قمة دولية للسكان فى التاريخ: قائلا: "إن مصر مستعدة للمشاركة الفعالة في اجتماعات المؤتمر (قمة نيروبي) والإسهام النشط في الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح القمة". جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لؤى شبانة المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية وألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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