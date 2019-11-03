لتطبيق مكياج مثالي للعيون.. اختيار الفرش أولى الخطوات

قبل تطبيق المكياج يجب أولا عمل ماسكات طبيعية، لإزالة الجلد الميت، والحصول على بشرة ناعمة، ومن أجل إزالة التجاعيد، على سبيل المثال يمكنك استخدام ماسك الجزر وزيت الزيتون

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

صحة العين

توجد أشكال مختلفة ومتنوعة للمكياج، ولكن كل امرأة تحب إظهار جزء محدد من الوجه، على سبيل المثال البعض لديهن هوس بأحمر الشفاه "الروج"، والبعض الآخر يفضلن الظهور بوجه صافٍ خالٍ تمامًا من العيوب، فيتم استخدام الألوان الداكنة في مثل هذه الحالات، ولأن العين من أكثر المناطق الجذابة في الوجه، وضع خبراء التجميل أنواعًا مختلفة من المكياج، فبعض الألوان تجعل العين متسعة، وبالتالي توجد بعض الفروق البسيطة في عمل مكياج العين، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

توجد فروق عديدة في المكياج بشكل عام، ولكن مكياج العين هو جزء حيوي من مظهرك ومهم بشكل كبير، لأن العين هي أول ما يجذب في الوجه، ويمكن خلط العديد من الألوان بها، لتظهر في الآخر بمظهر متميز ورائع، سواء أكان مظهرًا بسيطًا أم مظهرًا معقدًا إلى حد ما، فإن إجراء مكياج العين يتطلب منك معرفة بعض الفروق الدقيقة