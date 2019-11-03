لتطبيق مكياج مثالي للعيون.. اختيار الفرش أولى الخطوات

قبل تطبيق المكياج يجب أولا عمل ماسكات طبيعية، لإزالة الجلد الميت، والحصول على بشرة ناعمة، ومن أجل إزالة التجاعيد، على سبيل المثال يمكنك استخدام ماسك الجزر وزيت الزيتون
توجد أشكال مختلفة ومتنوعة للمكياج، ولكن كل امرأة تحب إظهار جزء محدد من الوجه، على سبيل المثال البعض لديهن هوس بأحمر الشفاه "الروج"، والبعض الآخر يفضلن الظهور بوجه صافٍ خالٍ تمامًا من العيوب، فيتم استخدام الألوان الداكنة في مثل هذه الحالات، ولأن العين من أكثر المناطق الجذابة في الوجه، وضع خبراء التجميل أنواعًا مختلفة من المكياج، فبعض الألوان تجعل العين متسعة، وبالتالي توجد بعض الفروق البسيطة في عمل مكياج العين، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
توجد فروق عديدة في المكياج بشكل عام، ولكن مكياج العين هو جزء حيوي من مظهرك ومهم بشكل كبير، لأن العين هي أول ما يجذب في الوجه، ويمكن خلط العديد من الألوان بها، لتظهر في الآخر بمظهر متميز ورائع، سواء أكان مظهرًا بسيطًا أم مظهرًا معقدًا إلى حد ما، فإن إجراء مكياج العين يتطلب منك معرفة بعض الفروق الدقيقة
توجد فروق عديدة في المكياج بشكل عام، ولكن مكياج العين هو جزء حيوي من مظهرك ومهم بشكل كبير، لأن العين هي أول ما يجذب في الوجه، ويمكن خلط العديد من الألوان بها، لتظهر في الآخر بمظهر متميز ورائع، سواء أكان مظهرًا بسيطًا أم مظهرًا معقدًا إلى حد ما، فإن إجراء مكياج العين يتطلب منك معرفة بعض الفروق الدقيقة الأساسية، فأول ما تحتاجين إلى معرفته هو أنك بحاجة إلى تحسين مهارات المزج الخاصة بك لإنشاء مظهر مكياج مثالي، إضافة إلى ذلك تطبيق مكياج العين يتطلب الصبر والمثابرة، وبالتالي هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يجب أن تعرفيها لإتقان تطبيق المكياج، وما يلي كل ما تحتاجين إليه:
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1- تلعب الفرش دورًا مهمًّا
هناك أنواع وأحجام وصفات مختلفة من فرش الماكياج المتوفرة في السوق، إذا لم تكوني معتادة على تقنيات المكياج، فقد تشعرين بالحيرة، ولكن عليك أن تعلمي أن الفرش تلعب دورًا مهمًّا أثناء تطبيق مكياج العين، وقد تحتاجين إلى جميع الأحجام لصنع أشكال مختلفة، فكل فرشاة للعين لها دور خاص بها، على سبيل المثال يتم استخدام فرشاة ذات سمك رفيع لتطبيق الأيشادو على الجفون بشكل مثالي.
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2- استخدمي كريم أساس العين Eye Primer بحذر
يعد برايمر العين شيئًا يجب عليك وضعه دائمًا قبل بدء الماكياج، لأنه يعطي ملمسًا ناعمًا للبشرة، إضافة إلى ذلك، يجعل المكياج يدوم طويلا، ويعزز من وضوح الأيشادو في العينين، وإذا لم يكن لديك كريم للعين، فيمكنك استخدام مخفٍ للعيوب.
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3- الانتقال إلى الجفون بعد ذلك
يمكنك استخدام فرشاة ظلال العيون الرقيقة لوضع الأيشادو على الزاوية الخارجية لعينيك، ومزجها باستخدام فرشاة ظلال عيون مسطحة، إضافة إلى ذلك، يمكنك وضع اللون في جميع أنحاء العين، ولكن بطريقة سحرية، بحيث يجعل العين متوهجة، وفي نفس الوقت لا تفسد مظهرك، وحاولي دائمًا أن تلتزمي بمزج الألوان بعضها مع البعض، لأن ذلك يحقق مظهرًا هادئًا ومريحًا، ويدل أيضًا على الاحترافية في وضع المكياج.
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وقبل تطبيق المكياج يجب أولا عمل ماسكات طبيعية، لإزالة الجلد الميت، والحصول على بشرة ناعمة، ومن أجل إزالة التجاعيد، على سبيل المثال يمكنك استخدام ماسك الجزر وزيت الزيتون، قومي ببشر الجزرة إلى قطع صغيرة، وبعد ذلك يضاف إليها بعض القطرات من زيت الزيتون، ويوضع الخليط في أكياس شاش صغيرة، لتكفي مساحة العينين.
وللتخلص من الهالات السوداء، يمكنك استخدام زيت اللوز الحلو، حيث أثبتت العديد من الدراسات فاعليتها في التخفيف من ظهورها، وماسك الشاي الأخضر أيضًا، كما أن جوز الهند يعمل بفاعلية كبيرة، في تأخير ظهور التجاعيد حول منطقة العين، كل ما عليك فعله هو شطف وجهك، وبعد ذلك ضع زيت جوز الهند على وجهك، وقومي بالتدليك في حركة دائرية، ويغسل الوجه باستخدام غسول طبي، للحفاظ على بشرتك.
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