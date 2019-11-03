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لتطبيق مكياج مثالي للعيون.. اختيار الفرش أولى الخطوات

قبل تطبيق المكياج يجب أولا عمل ماسكات طبيعية، لإزالة الجلد الميت، والحصول على بشرة ناعمة، ومن أجل إزالة التجاعيد، على سبيل المثال يمكنك استخدام ماسك الجزر وزيت الزيتون
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
صحة العين
صحة العين
توجد أشكال مختلفة ومتنوعة للمكياج، ولكن كل امرأة تحب إظهار جزء محدد من الوجه، على سبيل المثال البعض لديهن هوس بأحمر الشفاه "الروج"، والبعض الآخر يفضلن الظهور بوجه صافٍ خالٍ تمامًا من العيوب، فيتم استخدام الألوان الداكنة في مثل هذه الحالات، ولأن العين من أكثر المناطق الجذابة في الوجه، وضع خبراء التجميل أنواعًا مختلفة من المكياج، فبعض الألوان تجعل العين متسعة، وبالتالي توجد بعض الفروق البسيطة في عمل مكياج العين، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
توجد فروق عديدة في المكياج بشكل عام، ولكن مكياج العين هو جزء حيوي من مظهرك ومهم بشكل كبير، لأن العين هي أول ما يجذب في الوجه، ويمكن خلط العديد من الألوان بها، لتظهر في الآخر بمظهر متميز ورائع، سواء أكان مظهرًا بسيطًا أم مظهرًا معقدًا إلى حد ما، فإن إجراء مكياج العين يتطلب منك معرفة بعض الفروق الدقيقة
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زيت-نخالة-الأرز

ينعم الشعر ويقويه.. زيت الأطفال يهدئ فروة الرأس

يحاول خبراء التجميل دائمًا البحث عن طرق فعَّالة لترطيب الشعر، والحفاظ عليه من التلف مع تقلب الفصول، بداية من استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون، حيث أثبت كل منهما فاعلية كبيرة في تكثيف الشعر بشكل كبير، إضافة إلى زيت الخروع الذي يستخدم كعلاج لنمو الشعر، وآخر ما تم التوصل إليه، أن زيت الأطفال يعمل بفاعلية كبيرة في الحصول على معدلات عالية من الترطيب، كما أنه يهدئ من فروة الرأس الجافة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "healthline".
العناية بالبشرة في الموجة الحارة

لمبتدئي العناية بالبشرة| 4 معلومات عن الروتين اليومي

نتحدث دائمًا عن الاهتمام بالبشرة للحفاظ عليها في معدلات عالية من النضارة والحيوية، وفي كل مرة نحاول التحدث عن تقنية جديدة لمواكبة الموضة، وعلى الجانب الآخر، يوجد العديد من الأشخاص الذين لا يعلمون شيئا عن المبادئ الأولية لرعاية البشرة؛ لذا لا بد من تقديم خطوات بسيطة للمساعدة في حماية بشرتهم، خاصة طلاب الجامعة، الذين تتعرض بشرتهم للشمس بشكل مستمر؛ على سبيل المثال، استخدام مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت والحصول على بشرة رطبة. وذلك نقلا عن موقع "bold sky".
زيوت-عطرية

الزيوت الحيوية مهمة للبشرة.. ولكن توجد خرافات حولها

في الآونة الأخيرة، احتلت العلاجات المنزلية دورا كبيرا في التخلص من المشكلات الجلدية، والتهاب المفاصل، إضافة إلى ذلك، تقوم بدور كبير في تفتيح البشرة، وتمنحها معدلات عالية من النضارة والحيوية، على سبيل المثال زيت اللوز الحلو، يعمل على إزالة الهالات السوداء، كما أن زيت جوز الهند، يستخدم كمرطب طبيعي، لأنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E. على الجانب الآخر، توجد بعض الخرافات المتعلقة بالزيوت الحيوية، يجب أن تضعها في اعتبارك، وذلك نقلا عن موقع "boldsky".
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