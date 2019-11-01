حقيقة نقل تمثال «ديليسبس» إلى متحف قناة السويس

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

عادل الغضبان محافظ بورسعيد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن نقل تمثال "ديليسبس" من محافظة بورسعيد إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع محافظة بورسعيد، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تمثال "ديليسبس" إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأشارت الوزارة إلى أن التمثال مازال موجودا في مكانه بترسانة بور فؤاد، وأنه لم يُنقل خارج نطاق المحافظة، مُشيرةً إلى أن تمثال "فرديناند ديليسبس" معلماً هاماً من معالم المحافظة وجزء من تاريخ المدينة وثقافتها.

ولفتت المحافظة إلى أنه تم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2019 الخاص بتسجيل تمثال المهندس الفرنسي "فرديناند ديليسبس"، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وموافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، منوهة بسعيها خلال الفترة المقبلة