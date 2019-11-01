«مصير الودية والاستفادة الكاملة».. عبد الحفيظ يتحدث

تحرير:أحمد شحاتة ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

سيد عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني لم يحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المقام حاليا بالإمارات، كما أوضح أن الجهاز الفني ما زال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها؛ لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق، وأشار إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة، وكل الاحتمالات واردة.

وأكد أن المعسكر مفيد جدا وسيحقق أهدافا كثيرة للفريق في هذه المرحلة التي يستعد فيها للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى للخروج بأفضل المكاسب من المعسكر، خاصة أن الأجواء مبشرة منذ البداية وتدعو للتفاؤل بشأن تحقيق الأهداف التي ينشدها الجهاز الفني منه. وأشار إلى أن اللاعبين

وأكد أن المعسكر مفيد جدا وسيحقق أهدافا كثيرة للفريق في هذه المرحلة التي يستعد فيها للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى للخروج بأفضل المكاسب من المعسكر، خاصة أن الأجواء مبشرة منذ البداية وتدعو للتفاؤل بشأن تحقيق الأهداف التي ينشدها الجهاز الفني منه.



وأشار إلى أن اللاعبين في حالة تركيز شديد منذ الوصول للإمارات، وأن هناك رغبة وإصرارا من جميع اللاعبين على تنفيذ فكر وخطط الجهاز الفني بهدف مواصلة العروض القوية والنتائج الجيدة التي حققها الأهلي قبل توقف الدوري.



وواصل بأن الجهاز الفني حدد برنامج فترة الإعداد خلال توقف الدوري على أكثر من مرحلة، بدأت الأولى بالقاهرة من خلال التدريبات اليومية بملعب التتش ثم معسكر الإمارات الذي يمثل المرحلة الثانية، وبعد ذلك يعود الفريق لاستئناف تدريباته بالتتش.