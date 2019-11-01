رياضة

«مصير الودية والاستفادة الكاملة».. عبد الحفيظ يتحدث

تحرير:أحمد شحاتة ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني لم يحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المقام حاليا بالإمارات، كما أوضح أن الجهاز الفني ما زال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها؛ لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق، وأشار إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة، وكل الاحتمالات واردة.
وأكد أن المعسكر مفيد جدا وسيحقق أهدافا كثيرة للفريق في هذه المرحلة التي يستعد فيها للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى للخروج بأفضل المكاسب من المعسكر، خاصة أن الأجواء مبشرة منذ البداية وتدعو للتفاؤل بشأن تحقيق الأهداف التي ينشدها الجهاز الفني منه. وأشار إلى أن اللاعبين
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الأهلي يكشف سبب غياب أحمد الشيخ عن المران

قال الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبي الفريق، واصلا تدريباتهما التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل. وقال الجهاز الطبي إن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب، وتتضمن تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما. وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.
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أسامة خليل: الصحافة الورقية لم تعد موجودة لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن "الصحافة الورقية لم تعد موجودة، كما أن ظروفها باتت صعبة لعدم تطويرها، ولظهور الوسائل الإلكترونية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وأضاف أسامة خليل: "في عام 2022 سيكون 85% من المادة الإعلامية عبارة عن (فيديو)، ويجب على الصحافة الإلكترونية أن تحافظ على قيم وقواعد وأدبيات الصحافة الورقية، لكن الصحفيين تخلوا عن هذا الأمر للأسف، وباتت هناك حالة مسخ إعلامي نعيشها، وحالة من عدم الاحترام للمشاهد والقارئ".
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أسامة خليل: قناتا الأهلي والزمالك تجارب فتنة

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن قنوات الأندية خُلقت للفتنة، لأنهم يدافعون عن أنديتهم سواء كانت ظالمة أو مظلومة، كما أنهم ينتهكون الأندية الأخرى، علاوة على التحريض على الحكام. وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وأضاف "خليل": "تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من الأمثلة على الإعلام الموجه، فالرجل جاء للأهلي وتم التعامل معه على أنه فارس الفرسان، وتم استقباله استقبالا عظيما، ثم اختلفوا، فأظهره الإعلام كأنه شيطان، ثم عندما عاد الرجل وبدأ يتصالح مرة أخرى، تحول الأمر من جديد".
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تركي آل الشيخ يسحب قضاياه ضد إدارة الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، سحب جميع القضايا التي رفعها ضد إدارة النادي الأهلي. وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري دعما للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي». وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: «أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار ولا أحد يتكلم باسم تركي آل الشيخ، أنا لي لسان وأجيد الكلام.. عفا الله عما سلف».
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القيعي: نرحب بإقامة مباراة القمة في برج العرب

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر ملتزم بموعد مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، السبت المقبل، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة. وكشف مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية: "حتى الآن الأهلي ملتزم بموعد القمة ولا رغبة لدينا في التأجيل. نرحب بإقامة مباراة القمة في برج العرب ودون حضور جماهيري من أجل انتظام المسابقة. نتمنى تعاون الجهات الأمنية ونحن في انتظار القرار النهائي".
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الأهلي يكشف موعد عودة اللاعبين الدوليين

قال سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين الدوليين سينتظمون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري والمقرر لها مساء السبت المقبل. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعبي المنتخبين الأول والأوليمبي سيوجدون في تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام، كما كشف سيد عبد الحفيظ أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق سينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الإثنين.
فايلر

خبر سار لفايلر قبل موقعة القمة في الدوري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا للوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في قمة مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العام، وذلك بعد أن تعرض السولية للإصابة بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد. وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وسيكون جاهزًا لمباراة الزمالك القادمة في الدوري.
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