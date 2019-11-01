الأهلي يكشف سبب غياب أحمد الشيخ عن المران

تحرير:أحمد شحاتة ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

أحمد الشيخ

قال الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبي الفريق، واصلا تدريباتهما التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل. وقال الجهاز الطبي إن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب، وتتضمن تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما. وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.

كما كشف الجهاز الفني عن سبب غياب أحمد الشيخ، لاعب الفريق، عن المران أمس الخميس فى معسكر الفريق في الإمارات، وقال إن اللاعب عانى من حالة إجهاد حالت دون مشاركته في المران، وخاض أحمد الشيخ تدريبات تأهيلية في صالة «الجيم» بالفندق الذي يقيم فيه الأهلي بالإمارات. وكان الأهلي قد وصل إلى الإمارات

كما كشف الجهاز الفني عن سبب غياب أحمد الشيخ، لاعب الفريق، عن المران أمس الخميس فى معسكر الفريق في الإمارات، وقال إن اللاعب عانى من حالة إجهاد حالت دون مشاركته في المران، وخاض أحمد الشيخ تدريبات تأهيلية في صالة «الجيم» بالفندق الذي يقيم فيه الأهلي بالإمارات.



وكان الأهلي قد وصل إلى الإمارات عصر أمس لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام استعدادا للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة، وخاض الفريق مرانه الأول بالإمارات مساء أمس على ملعب شباب أهلي دبي في منطقة العوير واستمر قرابة 60 دقيقة.



المعروف أن بطولة الدوري المصري متوقفة حاليا لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

