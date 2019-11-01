محمد منير الأبرز.. 5 اختلافات بالدورة 28 من «الموسيقى العربية»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

محمد منير

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري. ويحيي حفل اليوم المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه دار الأوبرا ليكون مفاجأة افتتاح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، وتشهد هذه الدورة عدد من الاختلافات عن الدورة السابقة، ونرصدها فى عدد من النقاط من خلال هذا التقرير.

1 - لأول مرة فى تاريخ مهرجان الموسيقى العربية يتواجد الفنان محمد منير، فالمهرجان كل عام حريص على أن يكون هناك مفاجأة للجمهور، وتنازل عن أجره كاملًا، حيث شهد العام الماضي تواجد الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. اقرأ أيضًا: تنازل عن أجره.. تفاصيل ظهور منير بمهرجان الموسيقى 2- كل عام كان هناك شخصية بارزة