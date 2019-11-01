محمد منير الأبرز.. 5 اختلافات بالدورة 28 من «الموسيقى العربية»
تحرير:محمد عبد المنعم
٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
محمد منير
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري.
ويحيي حفل اليوم المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه دار الأوبرا ليكون مفاجأة افتتاح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، وتشهد هذه الدورة عدد من الاختلافات عن الدورة السابقة، ونرصدها فى عدد من النقاط من خلال هذا التقرير.
1 - لأول مرة فى تاريخ مهرجان الموسيقى العربية يتواجد الفنان محمد منير، فالمهرجان كل عام حريص على أن يكون هناك مفاجأة للجمهور، وتنازل عن أجره كاملًا، حيث شهد العام الماضي تواجد الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي.
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2- كل عام كان هناك شخصية بارزة
1 - لأول مرة فى تاريخ مهرجان الموسيقى العربية يتواجد الفنان محمد منير، فالمهرجان كل عام حريص على أن يكون هناك مفاجأة للجمهور، وتنازل عن أجره كاملًا، حيث شهد العام الماضي تواجد الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي.
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2- كل عام كان هناك شخصية بارزة فى تاريخ الموسيقي العربية تهدى الدورة باسمها، فالعام الماضي كانت باسم الفنانة شادية، ولكن هذا العام لم تهدى دورة المهرجان لشخص بعينه.
3- يقدم المهرجان 37 حفلا غنائيا وتتواصل فعالياته لمدة 12 يوما على مسارح الأوبرا المختلفة "الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، أوبرا الإسكندرية، دمنهور"، وهذا العدد أقل من العام الماضي الذي شهد 43 حفلا.
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4- على الرغم من قلة عدد الحفلات عن العام الماضي إلا أن عدد المطربين المشاركين بالمهرجان هذا العام أكثر من العام الماضي، هذا العام يشهد تواجد 92 فنانا من 7 دول عربية، أما العام السابق فتواجد 8 دول عربية هي "مصر، والسعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الاردن".
5- عدد المسارح المقام عليها الحفلات هذا العام أقل من العام الماضي الذي شهد إحياء حفلات على 7 مسارح، كما تم إضافة مسرح جديد، وهو الموجود في قصر ثقافة طنطا"، أما هذا العام 6 مسارح فقط وهم الكبير، الصغير، معهد الموسيقي العربية، والجمهورية، ودمنهور، والإسكندرية.