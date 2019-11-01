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محمد منير الأبرز.. 5 اختلافات بالدورة 28 من «الموسيقى العربية»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
محمد منير
محمد منير
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري. ويحيي حفل اليوم المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه دار الأوبرا ليكون مفاجأة افتتاح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، وتشهد هذه الدورة عدد من الاختلافات عن الدورة السابقة، ونرصدها فى عدد من النقاط من خلال هذا التقرير.
1 - لأول مرة فى تاريخ مهرجان الموسيقى العربية يتواجد الفنان محمد منير، فالمهرجان كل عام حريص على أن يكون هناك مفاجأة للجمهور، وتنازل عن أجره كاملًا، حيث شهد العام الماضي تواجد الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. اقرأ أيضًا: تنازل عن أجره.. تفاصيل ظهور منير بمهرجان الموسيقى 2- كل عام كان هناك شخصية بارزة
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حواديت_الشانزلزيه

إياد نصار: قدمنا «حواديت الشانزليزيه» بشروط رمضان

ينطلق يوم 10 نوفمبر مسلسل «حواديت الشانزليزيه» واستعدادا لطرحه أطلق صناع المسلسل البرومو التشويقى للعمل على قناة MBC4، ويشارك فى بطولته كل من إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات ويتناول الحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق.
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى تدافع عن أحمد فلوكس: التنمر عليه سببه معروف

رفضت الفنانة نشوى مصطفى، التنمر الذي يتعرض له زميلها الفنان أحمد فلوكس، ودافعت عنه ضد حملة شنها عليه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "أحمد فلوكس من أجدع وأرقى زمايلنا، والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه، أنا بدعم زميلى الفنان المحترم". وكان "فلوكس" قد تعرض لهجوم وسخرية من قبل البعض، بعدما نشر مجموعة من الصور من احتفالية نصر أكتوبر، والتي أقامها قطاع الإنتاج الثقافي بدار الأوبرا، وتم تسليمه درع التكريم، وبعدها قام بعض المتابعين بالهجوم عليه.
خالد-سليم

صناع مسلسل بلا دليل: الجمهور أنصفنا بعد أول 3 حلقات

يعرض حاليا من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساء على شبكة قنوات CBC مسلسل "بلا دليل"، الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشارك فى بطولته درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد الناصر وأشرف زكى وإنعام الجريتلى وأحمد كرارة وديانا هشام، وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفى شاهين وهاجر الشرنوبى، وقصة وسيناريو وحوار إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى. وكان لـ«التحرير» لقاء مع صناع المسلسل ليحدثونا عن كواليسه، وردود فعل الحلقات الأولى من العمل.
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بروفات- مروان- -خوري- وسوما- وآيات -فاروق -للموسيقي -العربية (25)

بروفات ونقاشات.. سوما ومروان خوري يستعدان لـ«الموسيقى العربية»

واصل الفنانون المصريون والعرب، المشاركون في مهرجان الموسيقى العربية، استعداداتهم للدورة 28 من المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، إذ أجرى المطرب اللبناني مروان خوري، وفرقته الموسيقية بروفات تخللها مناقاشات حول حفله الذي سيقام بعد غد السبت بالإسكندرية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وأجرت الفنانتان سوما وآيات فاروق بروفات حفلهما، إذ تحيي الأخيرة حفلا يوم 4 نوفمبر المقبل مع الفنان محمد الحلو، أما سوما فمن المقرر أن تحيي حفلها يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، حيث تقدم مجموعة من الأغاني التراثية، وعددا من أشهر أغانيها مثل "دا حبيبي"، و"أعز أصحاب".
بروفة -سعد -رمضان -مهرجان -الموسيقي (4)

بالصور.. سعد رمضان يُجري بروفات «الموسيقي العربية»

أجرى المطرب اللبناني سعد رمضان، بدار الأوبرا، بروفات حفله المنتظر 2 نوفمبر بمهرجان الموسيقى العربية، بدورته الثامنة والعشرين، ومن المقرر أن يشدو سعد في الحفل بعدد من الاغاني، منها: «على رمش عيونها لوديع الصافي، وفاتت جنبنا لعبدالحليم حافظ، وبحبك يالبنان للسيدة فيروز»، إلى جانب مجموعة من أشهر أغانية، ويحيي معه الحفل أيضًا الفنان الكبير مدحت صالح، تحت قيادة المايسترو الكبير أحمد عامر، ويقدم لجمهورة مجموعة من أشهر أغانيه منها «المليونيرات»، و«كوكب تاني».
محمد-منير

تنازل عن أجره.. تفاصيل ظهور منير بمهرجان الموسيقى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، ويحرص المهرجان دائما على أن تكون كل دورة مميزة بنجومها، ومفاجأة هذا العام هى وجود المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه ليفتتح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، ويبدو أن "منير بدأ بروفات الاستعداد للحفل، حيث ينشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) فيديوهات البروفات التي يعدها من منزله".
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لأول مرة محمد منير.. تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وحضر أعضاء اللجنة التحضيرية "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم".
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