متظاهرون عراقيون يغلقون حقل البزركان النفطي في ميسان

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

العراق

أغلق عدد من المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة، حقل البزركان النفطي الواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد. وأفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية بأن العشرات من المتظاهرين أقدموا على محاصرة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، مما أدي إلى إغلاقه وتوقفه عن العمل. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، تخللتها أعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا»، مضيفًا أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر،