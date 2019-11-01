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متظاهرون عراقيون يغلقون حقل البزركان النفطي في ميسان

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
العراق
العراق
أغلق عدد من المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة، حقل البزركان النفطي الواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد. وأفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية بأن العشرات من المتظاهرين أقدموا على محاصرة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، مما أدي إلى إغلاقه وتوقفه عن العمل. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بـ"الحقوق المشروعة"، تخللتها أعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية.
وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا»، مضيفًا أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر،
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بشار-الاسد

بشار الأسد: الجيش الأمريكي محتل وسنقاومه في حالة واحدة

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هو الأكثر شفافية بين قادة البيت الأبيض، موضحا "أنه يقول بصراحة إن واشنطن تريد النفط، وهذه هي حقيقة السياسة الأمريكية، مضيفا أنه خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية": "علينا أن لا نراهن على أي رئيس أمريكي، وكل ما يقوله الأمريكي ليس له مصداقية"، وتطرق إلى العدوان التركي على شمال سوريا، مؤكدا أن " الجيش التركي هو الوكيل الأمريكي في هذه الحرب،?? وعلينا أن نترك المجال الى العملية السياسية، وإن لم تعط نتائج نتجه باتجاه الحرب".
-بشار-الأسد

بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".
حزب-الله (2)

أجبرها على المغادرة.. حزب الله يتصدى لطائرة إسرائيلية

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن حزب الله تصدى اليوم، لطائرة إسرائيلية بدون طيار، وتم إجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية، وأوضح التنظيم أنه قام في تمام الساعة الثانية و5 دقائق من بعد ظهر اليوم، بالتصدي لطائرة إسرائيلية من دون طيار في سماء جنوبي لبنان، وذلك باستخدام ما وصفه الحزب بـ"الأسلحة المناسبة"، مُجبرا إياها على مغادرة الأجواء اللبنانية.. ياأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية اليوم الخميس، باتجاه إحدى طائراته المسيرة لكنه لم يصبها.
احتجاجات العراق

15 نقابة عراقية تطالب باستقالة حكومة عادل عبد المهدي

طالبت 15 نقابة واتحاد في العراق، باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، واختيار مرشح مستقل لقيادة فترة انتقالية، إذ دعت النقابات والاتحادات في بيان مشترك إلى أن تقدم الحكومة استقالتها فورا، واختيار مرشح مستقل يشكل حكومة مصغرة مؤقتا لإدارة شؤون البلد لمدة ستة أشهر لحين إجراء الانتخابات النيابية القادمة، وطالب الموقعون على البيان بـ«إيقاف إجراءات الحكومة التعسفية ضد المتظاهرين والكشف عن القتلة»، ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين المتهمين كافة بالفساد فورا وتشريع قانون من أين لك هذا؟ ولكل المسؤولين منذ عام 2003، وفقًا لسبوتنيك.
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تظاهرات العراق

مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 أخرين في تظاهرات العراق

أصدرت لجنة التحقيق في تظاهرات العراق الأخيرة، اليوم الثلاثاء، تقريرا نهائيا بشأن عدد الضحايا، معلنة فيه عن مقتل 107 مدنيين و4 من رجال الأمن وإصابة 3 آلاف و458 شخصا، ومن جانبه قال التلفزيون العراقي، إن التقرير الحكومي وجد أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى بوسط بغداد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد.
ترامب (2) - Copy

ترامب يعلق على العدوان التركي: جنودنا بعيدون عن الخطر وهذا الأهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن أهم ما يتعلق بالعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات الأمريكية، هو أن القوات الأمريكية باتت بعيدة عن مسار الخطر، مضيفا في تصريحات بالبيت الأبيض نقلتها "سي إن إن" الأمريكية: "جنودنا بعيدون عن مسار الأذى الذي لا يجب أن يكونوا أمامه عندما يتقاتل بلدان حول الأرض وهو ما لا ليس له علاقة بنا"، وتابع "الأكراد أكثر أمنا في الوقت الحالي ويعرفون كيف يقاتلون وهم ليسوا ملائكة كما قلت سابقا، وكل ما عليكم هو العودة للوراء وإلقاء نظرة، ولكنهم قاتلوا معنا بعدما دفعنا لهم الكثير من الأموال ولا بأس بذلك، وقد أبلوا حسنا بالقتال معنا كما لم يفعلوا دوننا عندما رفضت السماح للأمريكيين قبل عام ونصف بالقتال مع الأكراد ضد العراق".
تظاهرات العراق

إحالة ضباط للتحقيق لاستخدامهم القوة ضد متظاهرين بالعراق

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الاثنين، إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة - خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا - للتحقيق فورا. وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة بدأت من خلال مجالس تحقيقية فورية"، وطالبت القيادة جميع القوات الأمنية بالالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب.
الحلبوسي-رئيس-برلمان-العراق

الحلبوسي: تأخرنا في تلبية مطالب المحتجين ونتعهد بتحقيقها

أقر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بأن الدولة بمؤسساتها تأخرت كثيرا في تلبية مطالب المحتجين، متعهدًا في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، عقب انتهاء اجتماعه بممثلين عن المتظاهرين، بالعمل على إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة، قائلًا: «إنه سيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق». وكشف الحلبوسي عن فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، مؤكدا التوصل إلى اتفاق على ضمان حقوق المتقاعدين، وألمح إلى اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه.
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