رياضة

نجم مانشستر سيتي: من الصعب وصف أجويرو

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
أجويرو
أجويرو
«من الصعب وصف أجويرو. إنه أفضل هداف في النادي، كل مباراة يظهر لماذا حصل على هذه المكانة، وبالطبع يجب أن أتعلم منه لأنه أسطورة. إنه يسجل في كل مباراة، أنا أريد تقليده، ولكن أعتقد أنني أختلف عن سيرجيو، وعمري 22 عامًا ويجب عليَّ أن أتطور في اللمسة الأخيرة. علاقتي بأجويرو جيدة للغاية، لأننا في بعض الأحيان نتواجه في كلاسيكو البرازيل والأرجنتين، وهذا أمر مختلف تمامًا»، بتلك الكلمات علق البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، على حالة التنافس التي يعيشها مع زميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لدخول التشكيل الأساسي للسماوي.
وأضاف جابرييل جيسوس لصحيفة "ذا صن": "ألعب مع البرازيل كجناح أيمن أو مهاجم أيمن منذ كوبا أمريكا، وأنا أحب ذلك كثيرًا، وبدأت أيضًا في هذا المركز مع فريقي القديم، ثم تحولت للعب كمهاجم صريح، ولكني أحب اللعب في المركزين". وواصل مهاجم مانشستر سيتي: "من المهم للغاية أن تلعب في أكثر من مركز، ليس لديَّ أي تفضيل
اقرأ المزيد
لامبارد‎ (2)

المرشحون لأفضل مدرب ولاعب في شهر أكتوبر بالبريميرليج

كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج عن شهر أكتوبر المنصرم، كما كشف عن ستة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب. وشهدت الترشيحات لجائزة أفضل مدرب وجود كل من الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، والإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، والإيرلندي بريندان رودجرز مدرب نادي ليستر سيتي، والإنجليزي جراهام بوتر مدرب نادي برايتون، والإنجليزي دين سميث، مدرب نادي أستون فيلا.
تريزيجيه‎

«موقعة ليفربول وجماهير الأهلي».. تريزيجيه يتحدث

تمنى محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، المشاركة أمام ليفربول، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في حواره لموقع أستون فيلا. وقال تريزيجيه: "أتمنى المشاركة أمام فريق قوي مثل ليفربول، الذي يملك العديد من اللاعبين الجيدين ويرغب في الفوز بالدوري، ولا يوجد أي لقاء سهل في الدوري الإنجليزي لأي فريق، سنلعب بكل ما أوتينا من قوة ونتمنى الفوز، ونحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد مثل المباريات الأخيرة، للفوز على ليفربول".
محمود-حسن-تريزيجيه (2)

تريزيجيه: صلاح نصحني بالانضمام لأستون فيلا

حذر محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، زملاءه في الفريق من مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، وذلك قبل أن يتواجه الفريقان، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال تريزيجيه في حواره لموقع أستون فيلا: "ربما تكون هناك مباريات صلاح ليس موفقا فيها ولكن هنا يجب أن نتخذ حذرنا جيدا، ويمكنك أن تراقب صلاح وهو لا يفعل أي شيء طوال المباراة، وحينما تشعر بأنك نجحت سيظهر وينهي كل شيء لصالحه، في ذلك الوقت ستعي أن صلاح لاعب كبير جدا، ودائما حينما يحتاجه فريقه أو منتخب مصر تجده على قدر الثقة التي وُضعت فيه".
اقرأ المزيد من الأخبار
اجويرو

كيف حوّل جوارديولا أسلوب لعب أجويرو بوجبة عشاء؟

كشف الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيف تغيّر أسلوب لعبه مع السيتي بعد أن تناول وجبة عشاء مع مديره الفني بيب جوارديولا بعد وصوله لقيادة الفريق، حيث تعلّم الأرجنتيني تعقيدات النظام وواجباته على أرض الملعب، والتي كانت غريبة تمامًا على ما اعتاد عليه طوال حياته المهنية. ومنذ وصول جوارديولا في عام 2016، سجل أجويرو 103 أهداف، وازدهر تحت قيادة الإسباني، وقد كشف المهاجم الآن عن استعداده لقيادة أحد أعظم الفرق التي شهدتها كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق.
منتخب مصر لكرة الطائرة

مصر تنهي «مونديال الطائرة» بالهزيمة أمام أمريكا

تكبد المنتخب الوطني للكرة الطائرة، هزيمة جديدة في كأس العالم للكرة الطائرة المقام حاليًا في اليابان، حيث خسر اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من البطولة أمام الولايات المتحدة بنتيجة (3-1)، وحسم الفراعنة الشوط الأول بنتيجة (25-22)، وعادلت الولايات المتحدة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25-19)، قبل أن تحسم الولايات المتحدة الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 14) و(25-13) على الترتيب، وبتلك النتيجة تجمد رصيد المنتخب الوطني عند النقطة الثامنة لينهي البطولة في المركز العاشر.
نيمار‎ (2)

باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة موجعة، بغياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمدة شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده الودية أمام نظيره النيجيري في سنغافورة مساء أمس الأحد، وشارك اللاعب أساسيًّا في التشكيل الأساسي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة الثانية عشرة، بعد إصابته في العضلة الخلفية، وأفاد النادي الباريسي في بيان رسمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين أن نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.
منتخب مصر للكرة الطائرة 2

مصر تسقط أمام الأرجنتين في مونديال الطائرة

خسر المنتخب الوطني لكرة الطائرة من نظيره الأرجنتيني اليوم الإثنين، بنتيجة (3-1) ضمن مباريات كأس العالم المقام حاليا في اليابان والذي تختتم فعالياته غدًا الثلاثاء، وحسم الفراعنة الشوط الأول بنتيجة (27- 25)، وعدلت الأرجنتين النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 17)، وحسمت الأرجنتين الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 22) و(25- 17) على الترتيب، لتحسم المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة العاشرة من البطولة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 16 نقطة في المركز الخامس، في حين لا يزال رصيد مصر 8 نقاط في المركز العاشر.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]