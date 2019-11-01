نجم مانشستر سيتي: من الصعب وصف أجويرو

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

أجويرو

«من الصعب وصف أجويرو. إنه أفضل هداف في النادي، كل مباراة يظهر لماذا حصل على هذه المكانة، وبالطبع يجب أن أتعلم منه لأنه أسطورة. إنه يسجل في كل مباراة، أنا أريد تقليده، ولكن أعتقد أنني أختلف عن سيرجيو، وعمري 22 عامًا ويجب عليَّ أن أتطور في اللمسة الأخيرة. علاقتي بأجويرو جيدة للغاية، لأننا في بعض الأحيان نتواجه في كلاسيكو البرازيل والأرجنتين، وهذا أمر مختلف تمامًا»، بتلك الكلمات علق البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، على حالة التنافس التي يعيشها مع زميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لدخول التشكيل الأساسي للسماوي.

وأضاف جابرييل جيسوس لصحيفة "ذا صن": "ألعب مع البرازيل كجناح أيمن أو مهاجم أيمن منذ كوبا أمريكا، وأنا أحب ذلك كثيرًا، وبدأت أيضًا في هذا المركز مع فريقي القديم، ثم تحولت للعب كمهاجم صريح، ولكني أحب اللعب في المركزين". وواصل مهاجم مانشستر سيتي: "من المهم للغاية أن تلعب في أكثر من مركز، ليس لديَّ أي تفضيل

وأضاف جابرييل جيسوس لصحيفة "ذا صن": "ألعب مع البرازيل كجناح أيمن أو مهاجم أيمن منذ كوبا أمريكا، وأنا أحب ذلك كثيرًا، وبدأت أيضًا في هذا المركز مع فريقي القديم، ثم تحولت للعب كمهاجم صريح، ولكني أحب اللعب في المركزين".



وواصل مهاجم مانشستر سيتي: "من المهم للغاية أن تلعب في أكثر من مركز، ليس لديَّ أي تفضيل لمركز على آخر، كما أنني سأحترم قرار المدير الفني في النهاية".



وابتسم جيسوس عند سؤاله عن المنافسة مع برناردو سيلفا ورياض محرز وسترلينج وساني، إذا تحول إلى اللعب كجناح، قائلا: "هذا هو الحال في السيتي، التنافس كبير للغاية، لأن هناك لاعبين جيدين ومن الرائع اللعب معهم".

