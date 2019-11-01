كواليس فيديو «عزبة الريس» الذي أشعل «السوشيال ميديا»

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

أعمال بلطجة - أرشيفية

مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" تحت عنوان "بلطجية عزبة الريس والقسم لا يتحرك" يظهر خلاله شخصان يحملان أسلحة بيضاء يلوحان بها مهددين المارة بالشارع بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة. الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية رصدت الفيديو ليوجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع القطاع تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة.

تبين بالفحص أن مرتكبى الواقعة سائق ونجله "عامل"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما قطعتا سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على أثر سابقة حدوث مشاجرة بينهما وبين أسرة أحد الأشخاص؛ بسبب خلافات بين الطرفين حول الإرث. وباستكمال الفحص تبينت سابقة حدوث مشاجرتين بين أهلي سالفى الذكر

تبين بالفحص أن مرتكبى الواقعة سائق ونجله "عامل"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما قطعتا سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على أثر سابقة حدوث مشاجرة بينهما وبين أسرة أحد الأشخاص؛ بسبب خلافات بين الطرفين حول الإرث.

وباستكمال الفحص تبينت سابقة حدوث مشاجرتين بين أهلي سالفى الذكر فى شهر أغسطس الماضى، محرر بشأنهما محضران، وتم عرضهما على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيلهما من ديوان القسم "ما زالت قيد التحقيق".



وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما، وتحددت لهما جلسة بتاريخ 24 أكتوبر الماضى، حيث قضت المحكمة بحبسهما سنتين ووضعهما تحت المراقبة.



