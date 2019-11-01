جريمة

كواليس فيديو «عزبة الريس» الذي أشعل «السوشيال ميديا»

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
أعمال بلطجة - أرشيفية
أعمال بلطجة - أرشيفية
مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" تحت عنوان "بلطجية عزبة الريس والقسم لا يتحرك" يظهر خلاله شخصان يحملان أسلحة بيضاء يلوحان بها مهددين المارة بالشارع بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة. الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية رصدت الفيديو ليوجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع القطاع تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة.
تبين بالفحص أن مرتكبى الواقعة سائق ونجله "عامل"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما قطعتا سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على أثر سابقة حدوث مشاجرة بينهما وبين أسرة أحد الأشخاص؛ بسبب خلافات بين الطرفين حول الإرث. وباستكمال الفحص تبينت سابقة حدوث مشاجرتين بين أهلي سالفى الذكر
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ذبيحة وقاتل حدث.. قصة «شهيدة الشرف» في المنوفية

قبل مقتل محمود البنا بيوم واحد فقط كانت مدينة تلا بالمنوفية على موعد مع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها "نرجس شعبان" المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف"، إذ دافعت عن شرفها فقُتلت ذبحا على يد طالب ثانوي كان يسير على خطى "راجح" قاتل "البنا"، فالجانب المتشابه بين جريمتي قتل "البنا" و"نرجس" رغم اختلاف الأحداث، أن القاتل "حدث"، ما يجعله يفلت من عقوبة الإعدام وفق قانون الطفل، بل إن محكمة جنايات أحداث شبين الكوم التي تنظر قضية "البنا" هي ذاتها التي تنظر قضية تلك السيدة التي راحت ضحية الشرف، بينما البنا راح ضحية الشهامة.
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وزير الداخلية يكافئ 612 شرطيا في 16 محافظة و6 إدارات

وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافأة 612 من رجال الشرطة (284 ضابطا – 304 أفراد – 23 مجندا – موظف مدني) بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، شمال سيناء، المنوفية، كفر الشيخ، بورسعيد، قطاع الأمن العام) و(قطاع الأمن المركزي، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الإدارة العامة لأمن الموانئ، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات)؛ نظرا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم.
اكاديمية-الشرطة

تخريج كوادر أمنية إفريقية جديدة بأكاديمية الشرطة

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الإفريقية، فى إطار بروتوكول التعاون التدريبى بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية فى مجال (الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية)، شارك فيه 56 متدربا يمثلون 18 دولة إفريقية، وذلك فى إطار سعي وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الإفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع كل دول القارة.
خبز-عيش

مباحث التموين تتصدى لغش أصحاب المخابز في الجيزة

حملات مستمرة على مدى الساعة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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سلاح-ومخدرات

الشرطة تقتحم بؤر السلاح والكيف في ساحل سليم بأسيوط

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وجهت قوات الشرطة حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء أسعد الذكير مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن، استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اللواء علاء الدين سليم.
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رحلة الشرطة لفرض سيطرتها على المحافظات في 7 أيام

أسبوع الحسم هو شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بالسحر والجمال

مداهمات عدة، وموجهات مستمرة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية تتخذ منطقة السحر والجمال وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الأمن، ونقطة انطلاق ترويج المواد المخدرة والأسلحة عل عملائهم، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر.
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«إحنا بتوع النت».. سقوط عصابة للنصب على المواطنين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت، بعدما تبلّغ لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، تضرره من مستخدمي أرقام (محددة) للاتصال به وانتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمي بتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالي نحو 500 جنيه نظير ذلك.
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