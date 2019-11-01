صراع الصدارة والمركز الثالث يشعل لهيب البريميرليج

يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة، وذلك قبل مباريات المرحلة الـ11

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

يتطلع ليفربول إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على فارق الـ6 نقاط التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من نوفمبر الحالي. ولن يكون أمام ليفربول سوى تحقيق الفوز على مضيفه أستون فيلا، غدا السبت، في المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "فيلا بارك". وسيكون الفوز بمنزلة الحافز المعنوي للريدز وكذلك بروفة جادة وقوية للفريق، قبل مباراتيه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة، وذلك قبل مباريات المرحلة الـ11، التي تنطلق غدًا السبت. وخلال المباريات الـ10 الأولى لفريق الألماني يورجن كلوب بالمسابقة، أهدر ليفربول نقطتين فقط بالتعادل مع مانشستر يونايتد، ليغرد منفردًا

القوة الضاربة

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة، وذلك قبل مباريات المرحلة الـ11، التي تنطلق غدًا السبت.وخلال المباريات الـ10 الأولى لفريق الألماني يورجن كلوب بالمسابقة، أهدر ليفربول نقطتين فقط بالتعادل مع مانشستر يونايتد، ليغرد منفردًا على الصدارة.ويخوض الريدز مباراة غد أمام أستون فيلا بمعنويات مرتفعة وبعد حصول نجومه الأساسيين على قسط من الراحة، خلال المباراة الأخيرة.وخاض كلوب مباراته أمام أرسنال، أول من أمس الأربعاء، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بتشكيلة أغلبها من العناصر الاحتياطية، وحقق الريدز الفوز الغالي بركلات الترجيح بعد التعادل (5-5) مع المدفعجية، ويرجح أن يحل ديان لوفرين في تشكيلة الفريق بدلا من المصاب جويل ماتيب.

بخلاف هذا التغيير، يبدو أن ليفربول سيخوض المباراة بالقوة الضاربة، بينما وصف مديره الفني الألماني يورجن كلوب هذه الفترة بأنها "أصعب فترة".



وأشار كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" قبل مباراة الفريق السابقة في الدوري أمام توتنهام: "نحتاج إلى بعض الحظ في بعض الفترات، علينا أن نكافح من أجل هذا، وهذا ما نفعله. لا ضمانات".





وفي المقابل، يعاني مانشستر سيتي من مشكلات أكبر بسبب الإصابات قبل مباراته المرتقبة غدًا السبت، أمام ضيفه ساوثهامبتون، ضمن الجولة الـ11 بالبريميرليج.



وستكون المواجهة الثانية بين الفريقين في غضون أيام قليلة، إذ التقيا يوم الثلاثاء الماضي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكان الفوز من نصيب مانشستر سيتي (3-1).





غيابات

صراع المركز الثالث

ويفتقد مانشستر سيتي جهود لاعبه إيمريك لابورت منذ فترة طويلة، كما يغيب رودري عن صفوف الفريق بسبب الإصابة، بينما يبدو اللاعب الشاب إيريك جارسيا جاهزًا للمشاركة ضمن دفاع الفريق بعد تألقه في المباراة السابقة أمام ساوثهامبتون.وقال جارسيا (18 عاما)، اللاعب السابق بفريق الشباب في نادي برشلونة: "هذا النوع من المباريات هو ما يساعدني؛ ولهذا أواصل العمل وأنتظر فرصتي لإثبات قدرتي على اللعب".وأضاف: "أشعر بالسعادة فعلًا لحصولي على الفرصة للعب (في كأس رابطة المحترفين)، هذا مهم للغاية بالنسبة لي. مع الثقة التي قدمها لي اللاعبون والطاقم التدريبي، كان الأمر سهلا على أرضية الملعب".

ويستطيع تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي، الانفراد بالمركز الثالث إذا حقق الفوز على مضيفه واتفورد غدًا السبت، بينما يحل ليستر ضيفًا على كريستال بالاس بعد غدٍ الأحد.





وقدم ليستر حتى الآن أفضل بداية له في الدوري الإنجليزي منذ فوزه المفاجئ بلقب البطولة في 2016.



ويأمل نورويتش سيتي في الهروب من المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول المسابقة من خلال الفوز على مضيفه برايتون غدًا.



ويترقب دانيال فارك، المدير الفني لنورويتش سيتي، حالة حارس المرمى الهولندي تيم كرول بعد الأشعة التي أجراها على ركبته، حيث تعرض للإصابة خلال المباراة أمام مانشستر يونايتد مطلع هذا الأسبوع.



وقال فارك: "أتمنى ألا تكون الإصابة سيئة للغاية. كان كرول قلقا جدا، لأنها نفس الركبة التي أجرى فيها جراحة الرباط الصليبي. أتمنى سلامته لأنه لا يستطيع تحمل مزيد من الإصابات".



وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي بورنموث مع مانشستر يونايتد، وأرسنال مع وولفر هامبتون، ووستهام مع نيوكاسل، وشيفيلد يونايتد مع بيرنلي غدًا السبت، وإيفرتون مع توتنهام بعد غدٍ الأحد.