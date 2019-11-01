رياضة

صراع الصدارة والمركز الثالث يشعل لهيب البريميرليج

يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة، وذلك قبل مباريات المرحلة الـ11
٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
ليفربول
ليفربول
يتطلع ليفربول إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على فارق الـ6 نقاط التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من نوفمبر الحالي. ولن يكون أمام ليفربول سوى تحقيق الفوز على مضيفه أستون فيلا، غدا السبت، في المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "فيلا بارك". وسيكون الفوز بمنزلة الحافز المعنوي للريدز وكذلك بروفة جادة وقوية للفريق، قبل مباراتيه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.
ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة، وذلك قبل مباريات المرحلة الـ11، التي تنطلق غدًا السبت. وخلال المباريات الـ10 الأولى لفريق الألماني يورجن كلوب بالمسابقة، أهدر ليفربول نقطتين فقط بالتعادل مع مانشستر يونايتد، ليغرد منفردًا
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لامبارد‎ (2)

المرشحون لأفضل مدرب ولاعب في شهر أكتوبر بالبريميرليج

كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج عن شهر أكتوبر المنصرم، كما كشف عن ستة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب. وشهدت الترشيحات لجائزة أفضل مدرب وجود كل من الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، والإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، والإيرلندي بريندان رودجرز مدرب نادي ليستر سيتي، والإنجليزي جراهام بوتر مدرب نادي برايتون، والإنجليزي دين سميث، مدرب نادي أستون فيلا.
تريزيجيه‎

«موقعة ليفربول وجماهير الأهلي».. تريزيجيه يتحدث

تمنى محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، المشاركة أمام ليفربول، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في حواره لموقع أستون فيلا. وقال تريزيجيه: "أتمنى المشاركة أمام فريق قوي مثل ليفربول، الذي يملك العديد من اللاعبين الجيدين ويرغب في الفوز بالدوري، ولا يوجد أي لقاء سهل في الدوري الإنجليزي لأي فريق، سنلعب بكل ما أوتينا من قوة ونتمنى الفوز، ونحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد مثل المباريات الأخيرة، للفوز على ليفربول".
محمود-حسن-تريزيجيه (2)

تريزيجيه: صلاح نصحني بالانضمام لأستون فيلا

حذر محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، زملاءه في الفريق من مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، وذلك قبل أن يتواجه الفريقان، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال تريزيجيه في حواره لموقع أستون فيلا: "ربما تكون هناك مباريات صلاح ليس موفقا فيها ولكن هنا يجب أن نتخذ حذرنا جيدا، ويمكنك أن تراقب صلاح وهو لا يفعل أي شيء طوال المباراة، وحينما تشعر بأنك نجحت سيظهر وينهي كل شيء لصالحه، في ذلك الوقت ستعي أن صلاح لاعب كبير جدا، ودائما حينما يحتاجه فريقه أو منتخب مصر تجده على قدر الثقة التي وُضعت فيه".
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يورجن كلوب

يورجن كلوب يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر. وتغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح، في استاد أنفيلد، مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5، وسيقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.
فريق ليفربول

قرعة سهلة لدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية، التي أقيمت اليوم الخميس، عن مواجهات سهلة للكبار، إذ من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي، الذي تأهل على حساب ساوثهامبتون، نظيره أوكسفورد، الذي أطاح بساندرلاند، على ملعب أكسفورد. وعلى ملعب أولد ترافورد، يستضيف مانشستر يونايتد، الذي أخرج تشيلسي، نظيره كولشيستر المتفوق على كرولي تاون، أما ثالثة المواجهات، فسيحل فيها ليفربول ضيفًا على أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، بعدما أخرج الأخير فريق وولفر هامبتون.
ليفربول - برشلونة (2)

نجم ليفربول يكشف حظوظ الفريق للفوز باللقب الغائب

قال جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي منح ناديه دفعة كبيرة من الثقة بإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري، وذلك حسبما أفاد لصحيفة الجارديان. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال، لينال لقبه الأول تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بينما جاء ثانيا في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل، ويتصدر فريق كلوب الدوري بفارق 6 نقاط هذا الموسم بعد بداية قوية ويأمل ميلنر أن تساعد خبرة الفوز باللقب الأوروبي ناديه على حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.
شكودران شاكيري لاعب ليفربول

كلوب يكشف عن موعد عودة شاكيرى للتدريبات

كشف الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الفترة التى سيغيب فيها الدولى السويسرى جيردان شاكيرى عن الريدز. وقال كلوب فى المؤتمر التحضيري لمباراة ليفربول أمام جينك البلجيكي فى دوري أبطال أوروبا: "الأمر يحتاج بعض الوقت لشاكيري، نحن نتوقع عودته خلال الأسبوع الحالي على أقصى تقدير". وأكمل كلوب خلال تصريحاته فى المؤتمر: "لكن شاكيرى الآن ليس هنا، إنه شيء محدد بالنسبة له، إنه ليس شيئًا كبيرًا، فهو يستغرق وقتًا أطول قليلا مما توقعنا وهذا كل شيء".
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