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حرارة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
أمطار
أمطار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدا السبت، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 19 29شبين الكوم 19 29طنطا 18 28دمنهور 17 27الإسكندرية 17 27بلطيم 18 27مطروح 16 28السلوم 17 28سيوة 14 28بورسعيد 21 26دمياط 20 26الزقازيق 17 28الاسماعيلية 16 29السويس 17 28العريش 18 25رفح 16 25رأس سدر 18 28نخل 13 25نويبع 21 29طابا 15 25كاترين 07 23الطور
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

الإسكان: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات بالقاهرة بـ1.422 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة، بإجمالي طاقة مضافة 2.26 مليون م3/يوم، بتكلفة مليار و422 مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين خدمات المياه والصرف على مستوى المحافظة.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (2)

صيانة الإنارة وتطهير الشنايش.. الإسكندرية تستعد للأمطار

قام اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة وإدارة المتابعة بالمحافظة، بالإشراف على تركيب 7 كشافات إنارة جديدة وصيانة 52 كشاف إضاءة ومد شبكات إنارة بطول 100متر، وعزل جميع كابلات الكهرباء بشارع السعداء والجيل الجديد بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي شرق، كما تم تغيير 20 متر كابلات كهرباء متهالكة وصيانة شبكة الكهرباء الرئيسية بحارة الحوفي. وفي مجال الصرف الصحي تم تطهير ما يقرب من 40 مطبق و45 شنيشة وصيانة 34 شنيشة وتركيب أغطية لها بشارع الجيل الجديد، والسعداء و تفرعاتهم وشارع أبو سليمان الرئيسي، كما تمت إزالة 15 طن اتربة و9 أطنان قمامة من الشوارع السالف ذكرها.
باسم فكري

في جنازة عسكرية.. تشييع جثمان باسم فكري «شهيد قنا»

في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، جثمان شهيد الشرطة النقيب باسم فكري أحمد طه، والذي استشهد أمس بطلق نارية أثناء مشاركته في حملة لضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقرية البراهمة في مركز قفط، جنوب قنا أمس الخميس. وأقيمت جنازة لشهيد الشرطة التي انطلقت من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا عقب الصلاة عليه بداخله، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة يتقدمهم اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، وليدالبيلي ، السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
محمد-سعفان

القوى العاملة: صرف 430 مليون جنيه إعانات لـ254 ألف عامل

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة. وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2019. جاءَ ذلكَ فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
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طقس (2)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل صباحًا.. بارد ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

البسوا خريفي.. الأرصاد تُحذر المواطنين من الطقس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة يومي السبت والأحد ومن المتوقع تساقط امطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الدلتا، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، التي تميل للشتوية، متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، مع شرب المياه قبل النزول في الصباح الباكر، خاصة للأطفال الصغار لعدم الإصابة بنزلات البرد واحتقان الزور.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (4)

«تقلوا الهدوم».. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي: "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.
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