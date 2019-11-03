زيادة هرمون التستوستيرون تعرضك لسرطان البروستاتا

هناك اختبار دم يستخدم للكشف عن سرطان البروستاتا، ويبحث عن بروتين يسمى PSA يتسرب من البروستاتا، لكنه لا يعطى إلا للرجال الذين يعانون من أعراض مثل التبول المتكرر

تحرير:فيروز ياسر ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

سرطان البروستاتا

الرجال الذين لديهم مستويات عالية من هرمون التستوستيرون قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة الخُمس، حيث تشير دراسة أجريت على آلاف الرجال إلى أن اثنين من الهرمونات التي تم التقاطها في فحص الدم البسيط، يمكنهما التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا. الرجال الذين لديهم المزيد من هرمون التستوستيرون في دمائهم، والذين تمت مقارنتهم بمن لديهم هرمون أقل، كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% لسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.

أما أولئك الذين لديهم أعلى مستوى من هرمون آخر، يسمى IGF-I، فقد شهدوا زيادة في مخاطرهم بنسبة 25% مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى مستوى. يعتقد الخبراء أن الهرمونات هي علامة على السرطان لأنها تغذي نمو الخلايا في البروستاتا، التي تستمر في النمو طوال حياة الرجل. عندما تنمو خلايا البروستاتا وتنقسم بشكل أسرع،