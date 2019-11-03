زيادة هرمون التستوستيرون تعرضك لسرطان البروستاتا

هناك اختبار دم يستخدم للكشف عن سرطان البروستاتا، ويبحث عن بروتين يسمى PSA يتسرب من البروستاتا، لكنه لا يعطى إلا للرجال الذين يعانون من أعراض مثل التبول المتكرر
الرجال الذين لديهم مستويات عالية من هرمون التستوستيرون قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة الخُمس، حيث تشير دراسة أجريت على آلاف الرجال إلى أن اثنين من الهرمونات التي تم التقاطها في فحص الدم البسيط، يمكنهما التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
الرجال الذين لديهم المزيد من هرمون التستوستيرون في دمائهم، والذين تمت مقارنتهم بمن لديهم هرمون أقل، كانوا أكثر عرضة بنسبة 18% لسرطان البروستاتا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
أما أولئك الذين لديهم أعلى مستوى من هرمون آخر، يسمى IGF-I، فقد شهدوا زيادة في مخاطرهم بنسبة 25% مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى مستوى.
يعتقد الخبراء أن الهرمونات هي علامة على السرطان لأنها تغذي نمو الخلايا في البروستاتا، التي تستمر في النمو طوال حياة الرجل.
عندما تنمو خلايا البروستاتا وتنقسم بشكل أسرع،
أما أولئك الذين لديهم أعلى مستوى من هرمون آخر، يسمى IGF-I، فقد شهدوا زيادة في مخاطرهم بنسبة 25% مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى مستوى.
يعتقد الخبراء أن الهرمونات هي علامة على السرطان لأنها تغذي نمو الخلايا في البروستاتا، التي تستمر في النمو طوال حياة الرجل.
عندما تنمو خلايا البروستاتا وتنقسم بشكل أسرع، تكون هناك فرصة أكبر لأن تزحف الأخطاء إلى الشفرة الوراثية الخاصة بها ويتم نسخ الخلايا المتحولة وتسبب السرطان.
من غير المرجح أن يتم إعطاء الرجال أدوية لخفض هذه الهرمونات في المستقبل؛ لأن ذلك قد تكون له آثار جانبية غير مقصودة، لكن النتائج التي من المقرر تقديمها في مؤتمر المعهد القومي لأبحاث السرطان في جلاسكو تشير إلى أن الرجال يمكنهم خفض مستويات هرمونهم بشكل طبيعي.
على سبيل المثال؛ تم العثور على مستويات منخفضة من IGF-I للرجال الذين يتناولون وجبات نباتية، وقد يكون ذلك مرتبطا بالأدلة التي تشير إلى أن الرجال الذين يتناولون كميات أقل من الألبان، يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
وقالت الدكتورة روث ترافيس، التي قادت الدراسة من قسم الصحة السكانية بجامعة أكسفورد: "لقد كنا مهتمين بدراسة مستويات اثنين من الهرمونات المنتشرة في الدم لأن الأبحاث السابقة تشير إلى أنه يمكنهما أن يرتبطا بسرطان البروستاتا، ولأن هذه هي العوامل التي يمكن أن تتغير في محاولة للحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا".
يخبرنا هذا البحث أن هذين الهرمونين يمكن أن يكونا آلية تربط أشياء مثل النظام الغذائي ونمط الحياة وحجم الجسم، بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ويُعد ذلك الأمر خطوة كبيرة للوقاية من المرض.
ومن ناحية أخرى، هناك اختبار دم يستخدم للكشف عن سرطان البروستاتا، الذي يبحث عن بروتين يسمى PSA يتسرب من البروستاتا، لكنه لا يعطى إلا للرجال الذين يعانون من أعراض مثل التبول المتكرر أو الدم في البول.
يعمل الباحثون أيضًا على اختبارات الدم التي يمكنها اكتشاف شظايا الأورام في الدم، حيث نظرت أكبر دراسة فردية لمعرفة مستويات الهرمونات في الدم، بقيادة جامعة أكسفورد، إلى آلاف الرجال من قاعدة بيانات الجينات الحيوية.
خلال بداية الدراسة لم يكن هؤلاء الأشخاص مصابين بالسرطان، ولكن بعد 7 سنوات من الدراسة أصيب نحو 5400 شخص بسرطان البروستاتا، كما مات نحو 300 شخص.
تم تقسيم الرجال على 5 مجموعات، بناءً على مستويات هرمون التستوستيرون، الذي لم يتم إرفاقه بأي مواد كيميائية أخرى في الدم، وعامل النمو الأول الذي يشبه الأنسولين، وهو هرمون النمو المعروف باسم IGF-I.
وارتبطت مستويات عالية من هذه الهرمونات بسرطان البروستاتا باعتبار العوامل الأخرى، بما في ذلك وزن الجسم والحالة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال هاشم أحمد، أستاذ المسالك البولية في إمبريال كوليدج لندن، والذي لم يشارك في البحث: "هذه النتائج مهمة لأنها تظهر أن هناك على الأقل بعض العوامل التي تؤثر فى نسبة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والتي يمكن تغييرها، وقد يعني ذلك أنه يمكننا تقديم نصيحة أفضل للرجال حول كيفية اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر السرطان".