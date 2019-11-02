دموع المواليد الجدد قبل مرور شهرين غير حقيقية!
تحرير:إسراء سليمان
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
دموع الأطفال
تتطور المهارات لدى الأطفال الرضع كل يوم، على سبيل المثال في الشهر الأول ستجده ينتبه إلى الأصوات الصاخبة، وبعد ذلك ستجده يبتسم، أو يصرخ باكيًا عندما تزداد الأصوات بشكل كبير ويهدأ تمامًا عند حمله، أو عند رؤية والدته، وبعد ذلك يبدأ في تحريك يديه ورجليه، وبالتالي فالدموع تشبه كثيرا هذه المهارات، في البداية لا تكون حقيقية، ويرجع ذلك إلى أسباب علمية متعددة، على سبيل المثال القنوات التي تفرز الدموع لا تنمو إلا بعد مرور شهرين منذ ولادته، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
يعاني المواليد الجدد من بعض المشكلات التي تؤدي إلى صراخ دائم، مثل الحفاضات المبتلة والبلغم، ولكن هل لاحظت أنه رغم البكاء المستمر فإنه لا توجد دموع على الإطلاق؟، وحتي مع إغلاق العينين جيدًا، فإن البكاء يبدو مزيفًا، إذ تشير الدراسات إلى أن القنوات المسيلة للدموع ما زالت تتطور بعد الولادة، وبالتالي لن
يعاني المواليد الجدد من بعض المشكلات التي تؤدي إلى صراخ دائم، مثل الحفاضات المبتلة والبلغم، ولكن هل لاحظت أنه رغم البكاء المستمر فإنه لا توجد دموع على الإطلاق؟، وحتي مع إغلاق العينين جيدًا، فإن البكاء يبدو مزيفًا، إذ تشير الدراسات إلى أن القنوات المسيلة للدموع ما زالت تتطور بعد الولادة، وبالتالي لن تتطور إلا بعد أن يبلغ عمر الرضيع شهرين، وعلى الجانب الآخر، يمكن أن تتطور القنوات المسيلة للدموع خلال أسبوعين، كما أن الفرق الزمني في تطور القنوات المسيلة للدموع عند الأطفال حديثي الولادة أمر طبيعي تمامًا ولا شيء يدعو للقلق.
يؤكد الأطباء أنه رغم أن الأطفال حديثي الولادة يولدون بقنوات دمعية تعمل بشكل جيد، فإن الدموع التي ينتجونها تكفي فقط لتليين العين وحمايتها.
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