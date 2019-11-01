انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني «فجر الشرق 1»

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

تدريب مصري مشترك - أرشيفية

انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق 1"، والذي يستمر حتى الثامن من نوفمبر الجاري بدولة باكستان، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب. بدأت المراحل الأولى للتدريب باكتمال وصول جميع القوات إلى ميادين التدريب القتالي بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب بمدينة "بابى" الباكستانية، حيث اصطفت القوات المشاركة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدول المشاركة.

وألقى قائد القوات الخاصة الباكستانية الجنرال ممتاز حسين، كلمة، رحب فيها بالقوات المشاركة في التدريب، مؤكداً أن هذا التدريب يأتي في إطار تطور العلاقات العسكرية إلى مستوى الشراكة بين جيوش الدول الثلاثة، والعمل على التعاون العسكري لنقل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، كما تم تنظيم معرض للأسلحة والمعدات