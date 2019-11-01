جريمة

تخريج كوادر أمنية إفريقية جديدة بأكاديمية الشرطة

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الإفريقية، فى إطار بروتوكول التعاون التدريبى بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية فى مجال (الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية)، شارك فيه 56 متدربا يمثلون 18 دولة إفريقية، وذلك فى إطار سعي وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الإفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع كل دول القارة.
ونقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال الكلمة التى ألقاها نيابةً عن رئيس الأكاديمية، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار وشعوب القارة. من جانبه أعرب مدير
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جثة (1)

ذبيحة وقاتل حدث.. قصة «شهيدة الشرف» في المنوفية

قبل مقتل محمود البنا بيوم واحد فقط كانت مدينة تلا بالمنوفية على موعد مع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها "نرجس شعبان" المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف"، إذ دافعت عن شرفها فقُتلت ذبحا على يد طالب ثانوي كان يسير على خطى "راجح" قاتل "البنا"، فالجانب المتشابه بين جريمتي قتل "البنا" و"نرجس" رغم اختلاف الأحداث، أن القاتل "حدث"، ما يجعله يفلت من عقوبة الإعدام وفق قانون الطفل، بل إن محكمة جنايات أحداث شبين الكوم التي تنظر قضية "البنا" هي ذاتها التي تنظر قضية تلك السيدة التي راحت ضحية الشرف، بينما البنا راح ضحية الشهامة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يكافئ 612 شرطيا في 16 محافظة و6 إدارات

وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافأة 612 من رجال الشرطة (284 ضابطا – 304 أفراد – 23 مجندا – موظف مدني) بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، شمال سيناء، المنوفية، كفر الشيخ، بورسعيد، قطاع الأمن العام) و(قطاع الأمن المركزي، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الإدارة العامة لأمن الموانئ، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات)؛ نظرا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

كواليس فيديو «عزبة الريس» الذي أشعل «السوشيال ميديا»

مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" تحت عنوان "بلطجية عزبة الريس والقسم لا يتحرك" يظهر خلاله شخصان يحملان أسلحة بيضاء يلوحان بها مهددين المارة بالشارع بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة. الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية رصدت الفيديو ليوجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع القطاع تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة.
خبز-عيش

مباحث التموين تتصدى لغش أصحاب المخابز في الجيزة

حملات مستمرة على مدى الساعة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مخدر-الحشيش

مباحث الوراق توقع عصابة الشقيقين لتجارة الكيف

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مجال التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق الإستراتيجية الموضوعة، الأمر الذي ترجمه ضباط إدارة البحث الجنائي في الجيزة على أرض الواقع من خلال الإيقاع بشقيقين كوّنا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المخدرات والسلاح، وتبين أنهما يتخذان محل سكنهما بمنطقة الوراق شمال المحافظة مسرحا لنشاطهما، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وزارة-الداخلية

إحباط محاولة الاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة أحد المسئولين باستغلال موقعه للاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة، وكشف عن سابقة تورطه في الاستيلاء على قرابة 15 مليون جنيه. كانت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام قد أكدت قيام (أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة ، مقيم بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله "كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكي العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وقيامه منفردا بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون إنتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
حشيش

ضبط 12 كيلو حشيش و3013 قرصا مخدرا في الجيزة

واصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى"؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 72180 جنيها.
جلسة-صلح (2)

«الصلح خير» بين عائلتين في العامرية بحضور الشرطة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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