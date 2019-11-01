تخريج كوادر أمنية إفريقية جديدة بأكاديمية الشرطة

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

أكاديمية الشرطة

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الإفريقية، فى إطار بروتوكول التعاون التدريبى بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية فى مجال (الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية)، شارك فيه 56 متدربا يمثلون 18 دولة إفريقية، وذلك فى إطار سعي وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الإفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع كل دول القارة.

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال الكلمة التى ألقاها نيابةً عن رئيس الأكاديمية، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار وشعوب القارة. من جانبه أعرب مدير

ونقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال الكلمة التى ألقاها نيابةً عن رئيس الأكاديمية، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن واستقرار وشعوب القارة.



من جانبه أعرب مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز فى حفظ الأمن جنبا إلى جنب مع الجهود التى تُبذل فى إعداد وتأهيل رجال الأمن بأسلوب علمى متطور تقوم به أكاديمية الشرطة، لا سيما مركز بحوث الشرطة، لتدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الإفريقية.



كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية، لما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكَمّ من المعرفة والمهارات باحترافية شديدة.



