القوى العاملة: صرف 430 مليون جنيه إعانات لـ254 ألف عامل

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

محمد سعفان

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة. وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2019. جاءَ ذلكَ فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وناقش المجلس فى اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت ، ووافق علي صرف دفعة أخري من إعانات الطوارئ للعامين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية قدرها 3 ألاف و315 جنيها، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتي تحددها