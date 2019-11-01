سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

في جنازة عسكرية.. تشييع جثمان باسم فكري «شهيد قنا»

تحرير:التحرير ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
الشهيد باسم فكري رئيس مباحث قوص
الشهيد باسم فكري رئيس مباحث قوص
في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، جثمان شهيد الشرطة النقيب باسم فكري أحمد طه، والذي استشهد أمس بطلق نارية أثناء مشاركته في حملة لضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقرية البراهمة في مركز قفط، جنوب قنا أمس الخميس. وأقيمت جنازة لشهيد الشرطة التي انطلقت من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا عقب الصلاة عليه بداخله، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة يتقدمهم اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، وليدالبيلي ، السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وردد المشيعون عدد من الهتافات كان أبرزها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. في الجنة يا شهيد.. يا شهيد نام وارتاح.. حقك مش هيضيع" مطالبين الأمن بالقضاء على البؤر الإجرامية.وعمل الشهيد في أكثر من مكان بمديرية أمن قنا، منها قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، ومباحث قفط ونقادة، وأصبح رئيسا لمباحث قوص في حركة
اقرأ المزيد
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

الإسكان: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات بالقاهرة بـ1.422 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة، بإجمالي طاقة مضافة 2.26 مليون م3/يوم، بتكلفة مليار و422 مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين خدمات المياه والصرف على مستوى المحافظة.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (2)

صيانة الإنارة وتطهير الشنايش.. الإسكندرية تستعد للأمطار

قام اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة وإدارة المتابعة بالمحافظة، بالإشراف على تركيب 7 كشافات إنارة جديدة وصيانة 52 كشاف إضاءة ومد شبكات إنارة بطول 100متر، وعزل جميع كابلات الكهرباء بشارع السعداء والجيل الجديد بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي شرق، كما تم تغيير 20 متر كابلات كهرباء متهالكة وصيانة شبكة الكهرباء الرئيسية بحارة الحوفي. وفي مجال الصرف الصحي تم تطهير ما يقرب من 40 مطبق و45 شنيشة وصيانة 34 شنيشة وتركيب أغطية لها بشارع الجيل الجديد، والسعداء و تفرعاتهم وشارع أبو سليمان الرئيسي، كما تمت إزالة 15 طن اتربة و9 أطنان قمامة من الشوارع السالف ذكرها.
محمد-سعفان

القوى العاملة: صرف 430 مليون جنيه إعانات لـ254 ألف عامل

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة. وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2019. جاءَ ذلكَ فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
حلاوة-المولد (5)

حظر إقامة الشوادر وفروشات حلوى المولد النبوي بشوارع الجيزة

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد قرارًا بحظر إقامة أي شوادر أو فروشات بالشوارع والميادين والحدائق من شأنها إشغال الأرصفة أمام المحال العامة وإشغال الطريق العام، تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كما قرر المحافظ حظر إقامة أي شوادر أو فروشات على الأراضي الفضاء وتركيب الزينات الكهربائية دون الحصول على التراخيص اللازمة تجنبًا لإشغال الطريق العام وللتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الشوادر حفاظًا على أرواح العاملين بها والمترددين عليها. ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على كافة المحال وعدم السماح لهم بأشغال الأرصفة بأي شكل من الأشكال وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية علي الفور.
اقرأ المزيد من الأخبار
سيول-فى-القاهرة-الجديدة

سدود وجسور وبحيرات.. كيف تواجه الري سيول الصعيد؟

كشف تقرير لقطاع التوسع الأفقى بوزارة الري، أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى الحماية من مخاطر السيول واستقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول لخدمة المنظومة المائية بالدولة، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على المجاري المائية، والتى تسهم بشكل كبير فى ترشيد استخدام المياه وحسن توزيعها مثل أعمال القناطر التى يتم التحكم بواسطتها فى حصص المياه المخصصة للزراعات وكذلك تنفيذ المناوبات على الترع، وأعمال البدالات والسحارات لنقل المياه إلى المساقي الصغيرة والتحكم فى حصص المياه التى تمر بهذه المساقي.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعي بـ«غرب قنا»

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه جار تنفيذ 136 عمارة بإجمالي 3 آلاف و264 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء في 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالي 960 وحدة، بالإضافة إلى 30عمارة، بإجمالي 720 وحدة بمشروع "سكن مصر". وقال المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة المشرف على مدينة غرب قنا: "مساحة المدينة 8971 فدانا، وتبعد حوالى 5 كيلو مترات عن مدينة قنا الأم".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

إضفاء صفة النفع العام على مؤسسات وجمعيات أهلية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات لتحقيق أهدافها المجتمعية. وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]