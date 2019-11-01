في جنازة عسكرية.. تشييع جثمان باسم فكري «شهيد قنا»

تحرير:التحرير ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

الشهيد باسم فكري رئيس مباحث قوص

في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، جثمان شهيد الشرطة النقيب باسم فكري أحمد طه، والذي استشهد أمس بطلق نارية أثناء مشاركته في حملة لضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقرية البراهمة في مركز قفط، جنوب قنا أمس الخميس. وأقيمت جنازة لشهيد الشرطة التي انطلقت من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا عقب الصلاة عليه بداخله، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة يتقدمهم اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، وليدالبيلي ، السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وردد المشيعون عدد من الهتافات كان أبرزها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. في الجنة يا شهيد.. يا شهيد نام وارتاح.. حقك مش هيضيع" مطالبين الأمن بالقضاء على البؤر الإجرامية.وعمل الشهيد في أكثر من مكان بمديرية أمن قنا، منها قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، ومباحث قفط ونقادة، وأصبح رئيسا لمباحث قوص في حركة