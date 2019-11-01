تريزيجيه: صلاح نصحني بالانضمام لأستون فيلا

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

تريزيجيه

حذر محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، زملاءه في الفريق من مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، وذلك قبل أن يتواجه الفريقان، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال تريزيجيه في حواره لموقع أستون فيلا: "ربما تكون هناك مباريات صلاح ليس موفقا فيها ولكن هنا يجب أن نتخذ حذرنا جيدا، ويمكنك أن تراقب صلاح وهو لا يفعل أي شيء طوال المباراة، وحينما تشعر بأنك نجحت سيظهر وينهي كل شيء لصالحه، في ذلك الوقت ستعي أن صلاح لاعب كبير جدا، ودائما حينما يحتاجه فريقه أو منتخب مصر تجده على قدر الثقة التي وُضعت فيه".

وواصل نجم أستون فيلا: "صلاح لاعب محترم للغاية، يأتي للمنتخب مثله مثل جميع اللاعبين، لا يُشعرنا بأنه ثاني أو ثالث أفضل لاعب في العالم، أتمنى له التوفيق وأن يكون في أفضل مكان دائما". وعن علاقتهما قال تريزيجيه صاحب الـ25 عامًا: "حينما كانت لدي العديد من العروض في الصيف الماضي، هو من نصحني بأن أنضم لأستون

وواصل نجم أستون فيلا: "صلاح لاعب محترم للغاية، يأتي للمنتخب مثله مثل جميع اللاعبين، لا يُشعرنا بأنه ثاني أو ثالث أفضل لاعب في العالم، أتمنى له التوفيق وأن يكون في أفضل مكان دائما".



وعن علاقتهما قال تريزيجيه صاحب الـ25 عامًا: "حينما كانت لدي العديد من العروض في الصيف الماضي، هو من نصحني بأن أنضم لأستون فيلا رغم أن العرض لم يكن الأفضل من الناحية المادية".



وأتم نجم أستون فيلا: "صلاح قال لي: يجب أن تحضر إلى الدوري الإنجليزي. وهذا كان حلمي واستمعت له وقال لي إن أستون فيلا فريق كبير وغني عن التعريف، قطعت طريقا طويلا لن يشعر به أي شخص إلا الذي عاشه، تخطيت الصعاب والآن أنا هنا في إنجلترا".

