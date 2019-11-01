حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

تفاصيل يوم هواوي للمطورين في مهرجان إنسومنيا للألعاب

هواوي تطلق مؤتمر «يوم هواوي للمطورين» للمرة الأولى في مصر خلال مهرجان Insomnia للألعاب الإلكترونية ومؤتمر ومعرض AGDA للألعاب الإفريقية والتطبيقات الرقمية
تحرير:أحمد البرماوي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
مؤتمر هواوي للمطورين
مؤتمر هواوي للمطورين
أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق فعالية مؤتمر "يوم هواوي للمطورين 2019" (HDD 2019) لأول مرة في مصر خلال مهرجان Insomnia للألعاب الإلكترونية ومؤتمر ومعرض AGDA للألعاب الإفريقية والتطبيقات الرقمية بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث شاركت هواوي إستراتيجية المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصتها HUAWEI Mobile Services واستعراض منصة هواوي العالمية للنشر الذكي مع مجموعة واسعة من الإمكانيات المفتوحة ونافذة الخدمات الموحدة التي توفرها لشركائها. يأتي ذلك في الوقت الذي يصل فيه حجم صناعة الألعاب الإلكترونية إلى 200 مليار دولار تقريبا في عام 2022.
وقال آدم شياو، المدير الإداري لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نحن في هواوي ندعو كل شركائنا المصريين للانضمام إلينا في تطوير المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصة HUAWEI Mobile Services؛ ولهذا فنحن نستثمر بقوة في منصة HMS من أجل ربط كل
اقرأ المزيد
Honor-9X-back-X-1200x675

9X.. أول هاتف من هونر بكاميرا pop up وشاشة كاملة

أطلقت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال الهواتف الذكية، هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء. ويمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، فضلا عن توفير تجربة مستخدم استثنائية، ويبرز الجهاز نظرا لتميزه بتصميم مذهل يحمل شعار الـX وآلية الكاميرا المنبثقة، إذ يعد أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل، وبسعر أقل من 5000 جنيه، وتحرص الشركة باستمرار على توفير أعلى الإمكانيات لفئة الشباب بأسعار مناسبة.
PHOTO-2019-10-24-17-59-02

أسعار هواتف iphone 11 في مصر قبل طرحها رسميًا

في الساعة الأولى من صباح غدًا السبت تحتفل شركة أبل رسميًا ووكيلها في مصر تريد لاين، بطرح أحدث هواتفها في السوق المصري من سلسلة iphone 11 وهي السلسلة التي تم الكشف عنها في سبتمبر الماضي، وبدأت شركة تريد لاين الحجز المسبق للهواتف وأكدت الشركة أن الاقبال كبير على مدار الأيام الماضية، وذلك بسبب الأسعار المناسبة للسوق والمزايا التي تقدمها من تقسيط وتأمين على الشاشة ضد الكسر، ومن المقرر أن يشهد حفل الاطلاق اليوم حضور ممثلين من شركة أبل العالمية وممثلي شركة آراب بيزنس ماشين الوكيل الرسمي لأجهزة أبل بالشرق الأوسط، بجانب قيادات شركة تريد لاين.
iphone 11 pic 1

إيهاب مدحت: لهذه الأسباب أسعار أيفون 11 في مصر أرخص من أوروبا

قال إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "تريد لاين"، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، إن أسعار سلسلة هواتف أيفون 11 في الوقت الحالي أرخص من أسعارها فى دول أوروبا وتقارب أسعار دول المنطقة، ولم تعد هناك فجوة في الأسعار بين مصر ودول الخارج، خاصة بعد اعتياد المستهلك المصري سعر الدولار في السنوات الأربع الماضية، موضحا أن هواتف أيفون 11 تعد أرخص سلسلة طرحتها أبل على مدار السنوات الأخيرة، وأن الضمان الذي يحصل عليه العميل في السوق المصرية ضروري جدا في حالات احتياجه للصيانة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]