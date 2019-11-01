تفاصيل يوم هواوي للمطورين في مهرجان إنسومنيا للألعاب

هواوي تطلق مؤتمر «يوم هواوي للمطورين» للمرة الأولى في مصر خلال مهرجان Insomnia للألعاب الإلكترونية ومؤتمر ومعرض AGDA للألعاب الإفريقية والتطبيقات الرقمية

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق فعالية مؤتمر "يوم هواوي للمطورين 2019" (HDD 2019) لأول مرة في مصر خلال مهرجان Insomnia للألعاب الإلكترونية ومؤتمر ومعرض AGDA للألعاب الإفريقية والتطبيقات الرقمية بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث شاركت هواوي إستراتيجية المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصتها HUAWEI Mobile Services واستعراض منصة هواوي العالمية للنشر الذكي مع مجموعة واسعة من الإمكانيات المفتوحة ونافذة الخدمات الموحدة التي توفرها لشركائها. يأتي ذلك في الوقت الذي يصل فيه حجم صناعة الألعاب الإلكترونية إلى 200 مليار دولار تقريبا في عام 2022.

وقال آدم شياو، المدير الإداري لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نحن في هواوي ندعو كل شركائنا المصريين للانضمام إلينا في تطوير المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصة HUAWEI Mobile Services؛ ولهذا فنحن نستثمر بقوة في منصة HMS من أجل ربط كل

وقال آدم شياو، المدير الإداري لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نحن في هواوي ندعو كل شركائنا المصريين للانضمام إلينا في تطوير المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصة HUAWEI Mobile Services؛ ولهذا فنحن نستثمر بقوة في منصة HMS من أجل ربط كل أجهزتنا بالمنظومة المتناغمة لتقديم تجربة أكثر ذكاءً وسهولة للمستخدمين".



وبوصفها واحدة من أبرز العلامات التجارية الرائدة فى مجال تصنيع الهواتف الذكية في العالم، لطالما ساهمت هواوي فى فتح آفاق جديدة في القطاع، حيث تحظى بشهرة واسعة بفضل ابتكاراتها الكثيرة والأولى من نوعها على مستوى العالم، مثل تقديم أول وحدة GPU Turbo لمعالجة الرسوميات، وأول تجربة تصوير معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وابتكار أول رقاقة من نوع SoC مزودة بمودم 5G للاستخدام التجاري.

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 أعلنت هواوي عن شحن 200 مليون هاتف ذكي وهو إنجاز جديد حققته هواوي باكرا بـ64 يوما مقارنةً بما حققته هواوي من نفس معدل الشحنات في العام الماضي.

ونجحت منظومة HMS حتى الآن فى إتاحة 14 إمكانية لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات رفيعة المستوى بتكلفة منخفضة ووقت أقل. وبالاعتماد على منظومة HMS، سيستفيد المطورون من التقنيات فائقة التطور التي توفرها هواوي مثل قدرة التكبير 50 مرة، وتقنية "التصوير الليلي الفائقة" Super Night Mode، ووحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo التي توفر تجارب استخدام أسرع وأفضل لجذب المزيد من المستخدمين.



يبلغ عدد مستخدمي هواتف هواوي النشطين حول العالم 570 مليون مستخدم شهريا.

واستنادا إلى ذلك، قامت الشركة بإطلاق منظومة (HUAWEI Mobile Services (HMS في أكثر من 170 دولة في العالم، فضلا عن تأسيس 3 مراكز إقليمية و15 مركز بيانات حول العالم. تشمل منظومة Huawei Mobile Services حزمة من الخدمات والتطبيقات التي تقدمها هواوي لأجهزتها المتصلة بالمنظومة المتناغمة من أجل توفير تجربة أكثر ذكاءً وسرعة وسهولة للمستخدمين.

وتشتمل منظومة Huawei Mobile Services على Huawei AppGallery وHuawei Browser وHuawei Mobile Cloud وHuawei Mobile Themes وHuawei Music وHuawei Video وHuawei Reader وHuawei Assistant وغيرها من الخدمات والتطبيقات.

وتلقى تطبيقات منظومة HUAWEI Mobile Services إقبالا واسعا بوصفها تطبيقات مفضلة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، حيث تواصل مواكبة احتياجاتهم المتعلقة بتجارب الاستخدام الرقمية رفيعة المستوى والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بتجارب رقمية أفضل.



كما قدمت هواوي خدمة Codelabs التي تقدم مستوى متطورا من التعلم التقني لعلوم البرمجة، حيث يتمكن زوار المؤتمر من التعرف على أحدث التقنيات التي توصلت إليها هواوي وتبادل المعرفة والمعلومات من قبَل فريق هواوي من الخبراء التقنيين والمطورين في مختلف أنحاء مصر لاكتشاف المزايا الفريدة لعلوم البرمجة.



بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها هواوي، يأتي برنامج هواوي العالمي "Shining Star" ليستهدف دعم المطورين في مصر والعالم لتقديم حلول مبتكرة وذكية، حيث وصلت استثمارات هواوي بالبرنامج إلى مليار دولار أمريكي لتقديم المزيد من الدعم للمطورين.

ويهدف برنامج Shining Star لدعم المطورين في الابتكار الرقمي وتشجيعهم على استخدام إمكانيات وتطبيقات هواوي المتاحة للجميع، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز خدمات المطورين في الجانب التسويقي.