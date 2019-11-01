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موسكو: واشنطن تهرب النفط من سوريا بشكل غير قانوني

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة، "إن واشنطن تهرب النفط بشكل غير قانوني ما يعادل أكثر من 30 مليون دولار شهريا من حقول النفط في شمال شرق سوريا". وأضافت زاخاروفا -في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم"، "الولايات تفرض العقوبات ويقومون هم نفسهم بتجاوزها بتهريب النفط بقيمة تزيد على 30 مليون دولار شهريا من شمال شرق سوريا ويبدو أنهم غير عازمين على تركها "حقول النفط شمال شرق سوريا" في المستقبل المنظور"، مشيرة إلى أن تصرفات الجيش الأمريكي غير قانونية.
ولفتت إلى أن تصرفات دولة متحضرة والتي تعلن التزامها بقيم الديمقراطية "واشنطن" تثير التساؤلات عندما تضخ النفط من الحقول شمال شرق البلاد وتغطي أنشتطها الإجرامية بذريعة قتال عناصر تنظيم "داعش"، لافتة إلى أن "داعش" تم القضاء عليه في مارس بحسب الإعلان الأمريكي.وكان مسؤولون أمريكيون قد دعوا مؤخرا إلى ضرورة
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