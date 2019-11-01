«موقعة ليفربول وجماهير الأهلي».. تريزيجيه يتحدث

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

محمود حسن تريزيجيه

تمنى محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، المشاركة أمام ليفربول، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في حواره لموقع أستون فيلا. وقال تريزيجيه: "أتمنى المشاركة أمام فريق قوي مثل ليفربول، الذي يملك العديد من اللاعبين الجيدين ويرغب في الفوز بالدوري، ولا يوجد أي لقاء سهل في الدوري الإنجليزي لأي فريق، سنلعب بكل ما أوتينا من قوة ونتمنى الفوز، ونحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد مثل المباريات الأخيرة، للفوز على ليفربول".

وواصل نجم أستون فيلا: "ليفربول أصبح قويا جدا، فاز بدوري أبطال أوروبا، والآن هو متصدر جدول البريميرليج وهو أقوى دوري في العالم، هذا دليل على النجاح، لكن المباراة في ملعبنا؛ لذا ستكون صعبة عليهم مثلما هي صعبة علينا". وأضاف تريزيجيه: "الدعم الجماهيري هنا رائع جدا، يذكرني بالأهلي فهو لديه جماهير كبيرة

وواصل نجم أستون فيلا: "ليفربول أصبح قويا جدا، فاز بدوري أبطال أوروبا، والآن هو متصدر جدول البريميرليج وهو أقوى دوري في العالم، هذا دليل على النجاح، لكن المباراة في ملعبنا؛ لذا ستكون صعبة عليهم مثلما هي صعبة علينا".



وأضاف تريزيجيه: "الدعم الجماهيري هنا رائع جدا، يذكرني بالأهلي فهو لديه جماهير كبيرة جدا، وهنا شكل الجمهور رائع وأتمنى أن نجعلهم سعداء عقب نهاية لقاء ليفربول".



ويتطلع ليفربول إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على فارق الـ6 نقاط الذي يفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من نوفمبر الحالي.



وسيكون الفوز بمنزلة الحافز المعنوي للريدز وكذلك بروفة جادة وقوية للفريق، قبل مباراتيه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.

