مدبولي يتفقد «بسكو مصر».. وكيللوج تضخ 3.6 مليار جنيه

رئيس مجلس إدارة شركة كيللوج العالمية: مصر سوق تحقق نموا كبيرا وتتمتع باقتصاد قوى.. ونتطلع لمواصلة مسيرة الاستثمار فيها وتعميق شراكاتنا الإستراتيجية طويلة الأجل

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنع بسكو مصر، التابع لشركة كيللوج، بعد أعمال تطويره، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستيفن كاهيلين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيللوج العالمية. وأعلنت شركة كيللوج بمناسبة مرور خمس سنوات على نجاحها ونموها المتواصل في السوق المصرية عن توسعات جديدة بقيمة 3.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية قامت الشركة بضخ استثمارات وصلت إلى نحو 7.2 مليار جنيه.

وخلال تفقده أعمال مصنع بسكو مصر، أشاد رئيس الوزراء بقصة نجاح المصنع فى مصر فى مجال الأغذية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تهيئة الجو المناسب للمستثمرين لضخ المزيد والتوسع فى استثماراتهم فى مصر، وتعمل على إزالة العقبات، ومواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار

وخلال تفقده أعمال مصنع بسكو مصر، أشاد رئيس الوزراء بقصة نجاح المصنع فى مصر فى مجال الأغذية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تهيئة الجو المناسب للمستثمرين لضخ المزيد والتوسع فى استثماراتهم فى مصر، وتعمل على إزالة العقبات، ومواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين.



وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الشركة من خلال توسعاتها الجديدة ستستفيد من الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار بعد التعديلات الأخيرة عليه، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات ذات الأثر الاجتماعى، والتى تساهم فى تحسين حياة المواطنين، خاصة فى مجال الأغذية.



وقال ستيفن كاهيلين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيللوج العالمية، إن "مصر من الأسواق التي تحقق نموا كبيرا وتتمتع باقتصاد قوي، كما نفخر بمكانة السوق المصرية وأهميتها لعملياتنا التشغيلية في المنطقة والعالم، ولهذا نتطلع لمواصلة مسيرة الاستثمار في مصر وتعميق شراكاتنا الإستراتيجية طويلة الأجل في هذه السوق المحورية، بما يعمل على خلق المزيد من فرص العمل، حيث نطمح لتقديم منتجاتنا الغذائية لكل المصريين وأسرهم على مدار سنوات طويلة مقبلة".



وأكد أن الشركة تتطلع لزيادة استثماراتها خلال الخمس سنوات المقبلة في السوق المحلية في مصر، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة لتلبية احتياجات المستهلكين ودعم القطاع الصناعي المصري والاقتصاد الوطني، مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.





وأوضح أن الشركة أقامت شراكة مع مجموعة تولارم، وأطلقت مصنعا لإنتاج النودلز باستثمارات وصلت إلى 810 ملايين جنيه خلال المرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع. وفي الوقت نفسه، تصل الاستثمارات الإجمالية المقدَّرة لمشروع كيللوج نودلز إلى 2.7 مليار جنيه، وهو ما سيترتب عليه خلق نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، ضمن أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة توفرها كيللوج في كل منشآتها الإنتاجية ومركز المبيعات ومكتبها الرئيسي بالسوق المصرية حاليا؛ ولهذا فمن المتوقع أن يصبح مصنع كيللوج نودلز من أكبر مصانع النودلز في المنطقة، بهدف تلبية الطلب في السوق المحلية التي ستصبح بدورها مركزا إقليميا للتصدير لدول المنطقة.



وذكر أن التوسع في الأسواق الناشئة يمثل أحد أهم المجالات التي تركز عليها شركة كيللوج، وبناءً عليه فقد زاد حجم أعمال الشركة في الأسواق الناشئة بنسبة 80% عام 2017 مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة على ذلك، وقد كان الاستحواذ على شركتي بسكو مصر وماس فوود في مصر من أهم عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة بنجاح، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في تحقيق هذا النمو الاستثنائي لأعمالنا.



من جانبه، قال المهندس عمرو فرغل، الرئيس الإقليمي لشركة كيللوج لمنطقة آسيا الباسيفيكية وإفريقيا والشرق الأوسط، إن الاحتفال بمرور خمسة أعوام على الوجود الناجح لشركة كيللوج بالسوق المصرية يعد شهادة على الجهود المشرفة والالتزام المتواصل لأسرة العاملين في كيللوج مصر بتحقيق النمو لأعمال الشركة في هذه السوق المحورية.

وأوضح أنه بالإضافة لاستثمارات الشركة فهى لها مساهمات فى مجال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ففي مصر تبرعت الشركة بأكثر من 450 طنا من البسكويت للمواطنين الأكثر احتياجا خلال عام 2019، وتتعاون كيللوج مع بنك الشفاء المصري لتوفير وجبات غذائية لنزلاء بيوت المسنين في مصر، كما تتعاون مع 500 مزارع مصري لدمج منتجاتهم ضمن سلاسل التوريد الخاصة بالشركة، وهو ما ساعد هؤلاء المزارعين على زيادة حجم المحصول بنسبة 30%.