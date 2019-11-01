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مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في حفل هالوين بكاليفورنيا

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة كونترا كوستا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار في منزل في مدينة أوريندا خلال حفل بمناسبة الهالوين. وقالت السلطات، وفقا لقناة " الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح"، مضيفة أن التحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث.
وكانت السلطات الأمريكية قد أجلت أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر
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مايك بومبيو

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية". ولفت بومبيو إلى أن واشنطن قدمت، على الجانب الآخر، إعفاءات من عقوبات أخرى للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
ترامب

ترامب ينقل مقر إقامته إلى منتجع «بالم بيتش» بفلوريدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سينقل مقر إقامته إلى منتجع "بالم بيتش" بولاية فلوريدا بدلا من برج ترامب تاور بنيويورك. وأعرب ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، عن حبه وتقديره لنيويورك وشعبها وأنه سيظل كذلك دائما، مرجعا السبب في تغيير مقر إقامته إلى المعاملة السيئة من بعض الزعماء السياسيين في نيويورك له، رغم أنه يدفع ملايين من الدولارات في المدينة والولاية والضرائب المحلية كل عام.
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بعد تصويت النواب على عزل ترامب.. البيت الأبيض: لن يضر لكنه مؤلم

قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن تصويت مجلس النواب على إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يضر الرئيس، لكنه يؤلم الشعب الأمريكي، مشددة على أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأن النواب الديمقراطيين يعلمون ذلك، جاء ذلك في سياق تعليق للبيت الأبيض على تصويت مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق اليوم الخميس، بالموافقة على مشروع قانون يقر إجراءات عزل ترامب ويجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيق بشأن قضية اتصالاته بأوكرانيا.
بوينج 787 دريملاينر

بعد أكثر من 30 ألف رحلة.. بوينج تسحب «طائرات الشقوق»

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية "بوينج"، الخميس، أنها أوقفت تحليق عدد يصل إلى 50 من طائراتها "بوينغ 737 إن جي" بعد اكتشاف تشققات في هياكلها، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح ناطق باسم المجموعة لـ"فرانس برس"، أن "نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن وتبين أن أقل من 5 بالمئة منها، أي نحو 50 طائرة، تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها. ويأتي هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق، بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.
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الشرطة-الفرنسية (2)

إصابة شخصين في هجوم على مسجد جنوب فرنسا

أفادت "سكاي نيوز عربية"، أنه تم استهداف مسجدًا في جنوب غرب فرنسا، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم توقيف المشتبه بهم، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال موقع الإذاعة الفرنسية، إن الشرطة ألقت القبض على رجل في العقد الثامن له صلة بالهجوم.
الشرطة-الروسية (2)

قتلى وجرحى نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية شرق روسيا

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب اثنان بجروح اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية في إقليم ما وراء البايكال بشرق روسيا. وقال مصدر مطلع في هيئات الطوارئ بالمنطقة - في تصرح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن الجندي الذي أطلق النار لا يزال حيا وقد ألقي القبض عليه". من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن أحد المجندين في ثكنة عسكرية أطلق النار على زملائه في فترة المناوبة.
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا

أجلت السلطات الأمريكية أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي مدينة سان فرانسيسكو، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل في درجات الحرارة، في مقاطعة سونوما.
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