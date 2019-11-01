مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في حفل هالوين بكاليفورنيا
تحرير:أ.ش.أ
٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
الشرطة الأمريكية
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة كونترا كوستا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار في منزل في مدينة أوريندا خلال حفل بمناسبة الهالوين.
وقالت السلطات، وفقا لقناة " الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح"، مضيفة أن التحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث.
وكانت السلطات الأمريكية قد أجلت أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر
وكانت السلطات الأمريكية قد أجلت أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة، أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي مدينة سان فرانسيسكو، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل في درجات الحرارة، في مقاطعة سونوما.
وكانت إدارة الغابات والحماية من الحرائق قد أفادت في وقت سابق بأن الحرائق التي أطلق عليه اسم "كينكيد" التهمت أكثر من 10 آلاف فدان في ولاية كاليفورنيا.