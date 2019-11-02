دراسة: لا داعي للخوف من لقاحات الإنفلونزا خلال الحمل

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الحوامل

على الرغم من أن النساء الحوامل يأخذن لقاح الإنفلونزا، فإنهن يشعرن بالقلق تجاهه ظنا منهن أنه قد يؤذي الجنين الذي لم يولد بعد، ولكن ظهرت دراسة حديثة تطمئن المتشككات في الأمر، وذلك لأن فوائد التطعيم للحوامل وأطفالهن حديثي الولادة موثقة جيدا. الحوامل أكثر عرضة للإنفلونزا التي في كثير من الأحيان لها مضاعفات خطيرة، فالإصابة المتكررة بها قد تسبب ولادة جنين ميت؛ لذا فإن التطعيم يقلل من فرص الإصابة ومضاعفاتها. قد تشعر النساء بعدم الارتياح بشأن سلامة أي أدوية فى أثناء الحمل، وبالإضافة إلى ذلك، تتزايد الشكوك حول سلامة اللقاحات.

الدراسات التي تركز على تأثير اللقاحات، تكشف عن عدم وجود زيادة في الآثار الجانبية قصيرة الأجل في الحمل أو احتمال ولادة جنين ميت، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني. كما ركز الباحثون على الآثار طويلة المدى للقاح الإنفلونزا، لذا قام مؤلفو دراسة جديدة بدمج البيانات حول الرعاية السابقة للولادة