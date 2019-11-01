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515 مليون دولار عائدات قناة السويس في أكتوبر الماضي

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
قناة السويس
قناة السويس
ارتفعت عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 515.1 مليون دولار، بنسبة زيادة 2.7% مقارنة بأكتوبر 2018، الذي سجل عائدات بلغت 506.1 مليون دولار، بزيادة 9 ملايين دولار. وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر 2019 حققت ثاني أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة خلال العام الجاري، تليها عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار، وشهدت حركة الملاحة شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 133، بنسبة زيادة قدرها 8%.
كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 108.9 مليون طن، مقابل 103 ملايين طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 5.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت5.7 %.وتوقع أحدث تقريرصادرعن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، نموًا بنسبة 2.6% في عام 2019 ومعدل نمو سنوي متوسط قدره 3.4% للفترة من 2019 حتي 2024، ومع
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بورصة (2)

البورصة تربح 14 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي

اختتمت تعاملات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بتباين لكافة المؤشرات، حيث انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 14558 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 539.5 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX 100" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى1436 نقطة، وقفز مؤشر EGX 30 محدد الأوزان" بنحو 2.5 % مغلقا عند مستوى17530 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 14.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 727.7 مليار جنيه مقابل 713.6 مليار جنيه.
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مدبولي يتفقد «بسكو مصر».. وكيللوج تضخ 3.6 مليار جنيه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنع بسكو مصر، التابع لشركة كيللوج، بعد أعمال تطويره، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستيفن كاهيلين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيللوج العالمية. وأعلنت شركة كيللوج بمناسبة مرور خمس سنوات على نجاحها ونموها المتواصل في السوق المصرية عن توسعات جديدة بقيمة 3.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية قامت الشركة بضخ استثمارات وصلت إلى نحو 7.2 مليار جنيه.
إطلاق قمر صناعي

مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية وتستعد لإطلاق «طيبة 1»

تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الإتصالات "طيبة -1"، والذى سيساهم فى توفير خدمات الإتصالات للقطاعين الحكومي والتجارى. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن فى شتى المجالات. وقد تم تصنيع قمر الإتصالات "طيبة-1" خلال تحالف شركتى "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" احدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الاقمار الصناعية، وسيوفر "طيبة-1" التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019

شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة ارتفاعا محلوظًا، خلال التعاملات فى السوق المحلية بنحو 4 جنيهات للجرام، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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عادل-الغضبان

حقيقة نقل تمثال «ديليسبس» إلى متحف قناة السويس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن نقل تمثال "ديليسبس" من محافظة بورسعيد إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع محافظة بورسعيد، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تمثال "ديليسبس" إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية. وأشارت الوزارة إلى أن التمثال مازال موجودا في مكانه بترسانة بور فؤاد، وأنه لم يُنقل خارج نطاق المحافظة، مُشيرةً إلى أن تمثال "فرديناند ديليسبس" معلماً هاماً من معالم المحافظة وجزء من تاريخ المدينة وثقافتها.
معدية الموت تهدد أهالي بني سويف-7

بسبب المعدية.. حقيقة فرض رسوم على مواطني محافظات القناة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض رسوم على مواطني محافظات قناة السويس نظير انتقالهم بالمعديات من شرق القناة إلى غربها. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول فرض رسوم على مواطني محافظات القناة نظير استخدامهم المعديات، مُوضحةً أن جميع المركبات التي تقل المواطنين بنوعيها "الأجرة والملاكي"، وتحمل لوحات معدنية لذات المحافظة مُعفاة تمامًا من الرسوم، وتَعبُر مجانًا، وذلك في إطار حرص الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ساكني مدن قناة السويس.
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رغم سوء حالة الجو.. قناة السويس تحقق رقما قياسيا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعمل بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، وإن قناة السويس شهدت عبور 73 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 4.7 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 42 سفينة بحمولات 2.4 مليون طن، فيما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.3 مليون طن، ووجه رئيس الهيئة رسالة تحية وتقدير لمرشدي الهيئة وجميع العاملين بالهيئة الذين يبذلون جهدا كبيرا، لضمان انتظام حركة الملاحة وعبور السفن بأمان وسلامة.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: نعزز علاقات التعاون العسكري مع روسيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال كلمته بالقمة الروسية المصرية بسوتشي- "أود التأكيد على أننا ننظر إلي الجانب الروسي باعتباره شريكا للقارة الإفريقية، ونتطلع إلى مساهمته في جهود التنمية بها، والتركيز علي الأولويات التنموية الإفريقية والمساهمة في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية خاصة المشروعات ذات الصلة بتوليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق. وأضاف "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أود بداية الإشادة بالعلاقات الثنائية المتنامية علي مختلف الأصعدة منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال أكتوبر 2018
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