515 مليون دولار عائدات قناة السويس في أكتوبر الماضي

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

قناة السويس

ارتفعت عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 515.1 مليون دولار، بنسبة زيادة 2.7% مقارنة بأكتوبر 2018، الذي سجل عائدات بلغت 506.1 مليون دولار، بزيادة 9 ملايين دولار. وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر 2019 حققت ثاني أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة خلال العام الجاري، تليها عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار، وشهدت حركة الملاحة شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 133، بنسبة زيادة قدرها 8%.

كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 108.9 مليون طن، مقابل 103 ملايين طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 5.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت5.7 %.وتوقع أحدث تقريرصادرعن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، نموًا بنسبة 2.6% في عام 2019 ومعدل نمو سنوي متوسط قدره 3.4% للفترة من 2019 حتي 2024، ومع



كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 108.9 مليون طن، مقابل 103 ملايين طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 5.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت5.7 %.



وتوقع أحدث تقريرصادرعن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، نموًا بنسبة 2.6% في عام 2019 ومعدل نمو سنوي متوسط قدره 3.4% للفترة من 2019 حتي 2024، ومع ذلك فإن التوقعات لا تزال صعبة، بالنظر إلى عدم اليقين المتزايد فيما يتعلق بالسياسة التجارية.



وقال أونكتاد إنه في عام 2018، تباطأ نمو التجارة العالمية للبضائع بمعدل غير متوقع، وتصاعدت الرسوم الجمركية على التجارة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وسط توترات تجارية متصاعدة وانتشار التدابير الوطنية المقيدة للتجارة، بصرف النظر عن السياسات التجارية المتقاطعة، والجغرافيا السياسية والعقوبات.





