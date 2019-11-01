رياضة

المرشحون لأفضل مدرب ولاعب في شهر أكتوبر بالبريميرليج

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج عن شهر أكتوبر المنصرم، كما كشف عن ستة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب. وشهدت الترشيحات لجائزة أفضل مدرب وجود كل من الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، والإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، والإيرلندي بريندان رودجرز مدرب نادي ليستر سيتي، والإنجليزي جراهام بوتر مدرب نادي برايتون، والإنجليزي دين سميث، مدرب نادي أستون فيلا.
وشهدت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب وجود جاك جريليش لاعب أستون فيلا الذي سجل هدفين وصنع آخر في انتصارين للفريق خلال الشهر المنصرم، ومن مانشستر سيتي وُجد إلكاي جوندوجان لاعب خط الوسط، إذ لم يُسجل أو يصنع، لكن دقة تمريراته بلغت 94% خلال الثلاث مباريات التي شارك فيها. وفي شيفلد يونايتد جاء دين
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تريزيجيه‎

«موقعة ليفربول وجماهير الأهلي».. تريزيجيه يتحدث

تمنى محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، المشاركة أمام ليفربول، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في حواره لموقع أستون فيلا. وقال تريزيجيه: "أتمنى المشاركة أمام فريق قوي مثل ليفربول، الذي يملك العديد من اللاعبين الجيدين ويرغب في الفوز بالدوري، ولا يوجد أي لقاء سهل في الدوري الإنجليزي لأي فريق، سنلعب بكل ما أوتينا من قوة ونتمنى الفوز، ونحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد مثل المباريات الأخيرة، للفوز على ليفربول".
محمود-حسن-تريزيجيه (2)

تريزيجيه: صلاح نصحني بالانضمام لأستون فيلا

حذر محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، زملاءه في الفريق من مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، وذلك قبل أن يتواجه الفريقان، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال تريزيجيه في حواره لموقع أستون فيلا: "ربما تكون هناك مباريات صلاح ليس موفقا فيها ولكن هنا يجب أن نتخذ حذرنا جيدا، ويمكنك أن تراقب صلاح وهو لا يفعل أي شيء طوال المباراة، وحينما تشعر بأنك نجحت سيظهر وينهي كل شيء لصالحه، في ذلك الوقت ستعي أن صلاح لاعب كبير جدا، ودائما حينما يحتاجه فريقه أو منتخب مصر تجده على قدر الثقة التي وُضعت فيه".
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (2)

صراع الصدارة والمركز الثالث يشعل لهيب البريميرليج

يتطلع ليفربول إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على فارق الـ6 نقاط التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من نوفمبر الحالي. ولن يكون أمام ليفربول سوى تحقيق الفوز على مضيفه أستون فيلا، غدا السبت، في المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "فيلا بارك". وسيكون الفوز بمنزلة الحافز المعنوي للريدز وكذلك بروفة جادة وقوية للفريق، قبل مباراتيه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.
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كلوب (1)

رابطة المحترفين ترد على تهديد كلوب بالانسحاب

كشفت الرابطة الإنجليزية المحترفة أن هناك منافشات تجرى مع مسؤولي نادي ليفربول من أجل تحديد موعد بديل لمباراة الفريق في دور ربع النهائي من كأس الرابطة، حيث أكدت الرابطة أنه سيتم بالتنسيق مع الريدز تحديد موعد آخر بسبب مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 11 حتى 22 من ديسمبر المقبل. ويأتي هذا بعد أن هدد المدير الفني الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بالانسحاب من البطولة بسبب توقيت إقامة مباريات ربع النهائي، الذي تم تحديده من قبَل الرابطة الإنجليزية.
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أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
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لامبارد منزعج من ملاحقة الانتقادات له

أشار فرانك لامبارد إلى أهمية زرعه للثقة في نفوس لاعبيه الشباب، بعد الهزيمة الكبيرة التي تكبدها تشيلسي في المباراة الأولى من الدوري الإنجليزي بالخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد، ويستقبل تشيلسي، اليوم الأربعاء، نظيره اليونايتد من جديد، ولكن في دور الـ16 من كأس الرابطة، وقال لامبارد للصحفيين قبل أن يعود للعب في أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية المحترفة: "أنا أمزح قليلا، لكن هنا الكثير من الضجيج، سواء فزت أو خسرت أو تعادلت، بغض النظر عن اختياري لأي 11 لاعبا".
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نجم ليفربول يكشف حظوظ الفريق للفوز باللقب الغائب

قال جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي منح ناديه دفعة كبيرة من الثقة بإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري، وذلك حسبما أفاد لصحيفة الجارديان. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال، لينال لقبه الأول تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بينما جاء ثانيا في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل، ويتصدر فريق كلوب الدوري بفارق 6 نقاط هذا الموسم بعد بداية قوية ويأمل ميلنر أن تساعد خبرة الفوز باللقب الأوروبي ناديه على حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.
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