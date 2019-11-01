المرشحون لأفضل مدرب ولاعب في شهر أكتوبر بالبريميرليج

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

فرانك لامبارد

كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج عن شهر أكتوبر المنصرم، كما كشف عن ستة مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب. وشهدت الترشيحات لجائزة أفضل مدرب وجود كل من الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، والإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، والإيرلندي بريندان رودجرز مدرب نادي ليستر سيتي، والإنجليزي جراهام بوتر مدرب نادي برايتون، والإنجليزي دين سميث، مدرب نادي أستون فيلا.

وشهدت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب وجود جاك جريليش لاعب أستون فيلا الذي سجل هدفين وصنع آخر في انتصارين للفريق خلال الشهر المنصرم، ومن مانشستر سيتي وُجد إلكاي جوندوجان لاعب خط الوسط، إذ لم يُسجل أو يصنع، لكن دقة تمريراته بلغت 94% خلال الثلاث مباريات التي شارك فيها. وفي شيفلد يونايتد جاء دين

وشهدت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب وجود جاك جريليش لاعب أستون فيلا الذي سجل هدفين وصنع آخر في انتصارين للفريق خلال الشهر المنصرم، ومن مانشستر سيتي وُجد إلكاي جوندوجان لاعب خط الوسط، إذ لم يُسجل أو يصنع، لكن دقة تمريراته بلغت 94% خلال الثلاث مباريات التي شارك فيها.



وفي شيفلد يونايتد جاء دين هندرسون الذي حافظ على نظافة شباكه مرتين وتصدى لثماني فرص، ما أسهم في جعل فريقه لا يُهزم خلال شهر أكتوبر، أما في تشيلسي فدخل ويليان الترشيحات، إذ سجل هدفا وصنع اثنين خلال الشهر المنصرم.



ومن ليستر سيتي دخل لاعبان الترشيحات، هما جيمي فاردي الذي سجل أربعة أهداف منها هاتريك ضد ساوثهامبتون، ويوري تيليمانس الذي سجل هدفين وصنع ثالثًا خلال مباريات الثعالب.

