البورصة تربح 14 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

البورصة

اختتمت تعاملات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بتباين لكافة المؤشرات، حيث انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 14558 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 539.5 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX 100" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى1436 نقطة، وقفز مؤشر EGX 30 محدد الأوزان" بنحو 2.5 % مغلقا عند مستوى17530 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 14.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 727.7 مليار جنيه مقابل 713.6 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو17.1 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1196 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 952 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.واستحوذت الأسهم على



وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو17.1 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1196 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 952 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 23.7 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.2% خلال الأسبوع.



وسجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 74.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.5% والعرب على 7.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 31.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 0.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



