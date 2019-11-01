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البورصة تربح 14 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
البورصة
البورصة
اختتمت تعاملات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بتباين لكافة المؤشرات، حيث انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 14558 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 539.5 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX 100" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى1436 نقطة، وقفز مؤشر EGX 30 محدد الأوزان" بنحو 2.5 % مغلقا عند مستوى17530 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 14.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 727.7 مليار جنيه مقابل 713.6 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو17.1 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1196 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 952 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.واستحوذت الأسهم على
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قناة-السويس (2)

515 مليون دولار عائدات قناة السويس في أكتوبر الماضي

ارتفعت عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 515.1 مليون دولار، بنسبة زيادة 2.7% مقارنة بأكتوبر 2018، الذي سجل عائدات بلغت 506.1 مليون دولار، بزيادة 9 ملايين دولار. وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر 2019 حققت ثاني أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة خلال العام الجاري، تليها عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار، وشهدت حركة الملاحة شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 133، بنسبة زيادة قدرها 8%.
Kellogg 2

مدبولي يتفقد «بسكو مصر».. وكيللوج تضخ 3.6 مليار جنيه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنع بسكو مصر، التابع لشركة كيللوج، بعد أعمال تطويره، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستيفن كاهيلين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيللوج العالمية. وأعلنت شركة كيللوج بمناسبة مرور خمس سنوات على نجاحها ونموها المتواصل في السوق المصرية عن توسعات جديدة بقيمة 3.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية قامت الشركة بضخ استثمارات وصلت إلى نحو 7.2 مليار جنيه.
إطلاق قمر صناعي

مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية وتستعد لإطلاق «طيبة 1»

تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الإتصالات "طيبة -1"، والذى سيساهم فى توفير خدمات الإتصالات للقطاعين الحكومي والتجارى. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن فى شتى المجالات. وقد تم تصنيع قمر الإتصالات "طيبة-1" خلال تحالف شركتى "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" احدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الاقمار الصناعية، وسيوفر "طيبة-1" التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019

شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة ارتفاعا محلوظًا، خلال التعاملات فى السوق المحلية بنحو 4 جنيهات للجرام، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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البورصه

ارتفاع رأسمال البورصة المصرية إلى 727.7 مليار جنيه

بحت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 3ر12 مليار جنيه، ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 7ر727 مليار جنيه مقابل 4ر715 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 7ر1 فى المائة، وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية، ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 11ر2 فى المائة ليصل الى مستوى 02ر14558 نقطة، فيما كان الارتفاع أكثر حدة على صعيد الأسهم المتوسطة حيث صعد مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 63ر3 فى المائة، ليصل إلى مستوى 27ر539 نقطة ، كما زاد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 14ر3 فى المائة ليصل الى مستوى 86ر1436 نقطة.
البورصة

بعد تصريحات السيسي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الخميس، بصورة جماعية، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة. وربحت القيمة السوقية للأسهم 3.7 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 727.704 مليار جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.55% ليصل إلي مستوي14558 نقطة. ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وأرتفع مؤشر إيجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41%.
بورصة

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه من رأسمالها في أسبوع

استقرت مؤشرات البورصة المصرية على مدار الاسبوع الماضي، وأغلق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 عند مستويات 14206 نقطة، مقارنة بـ 14205 نقطة الأسبوع المنقضي، فيما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي المسيطر على ثلث الوزن النسبي للمؤشر بـ 0.5% إلى 79.2 جنيه، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7% لينهي تعاملاته عند 530.8 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.56% إلى 1406 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه، منهيا تعاملات الأسبوع عند 713.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 717.9 مليار جنيه.
البورصة

البورصة تُنهي جلسات اليوم على آداء متباين للمؤشرات

تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات بيع للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية قابلها عمليات شراء من المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين، مع استمرار الحركة العرضية لمؤشرات السوق ترقبًا لأية أنباء جديدة تقود السوق نحو مزيد من التعافي والصعود في الأسابيع المتبقية من العام. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 900 مليون جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 714.6 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه، تركز أقل من ثلثيها في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.
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