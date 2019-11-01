جريمة

ذبيحة وقاتل حدث.. قصة «شهيدة الشرف» في المنوفية

لم يكد ينسى أهالي المنوفية مأساة قتل الطالب محمود البنا على يد «راجح» و3 آخرين بمركز تلا، حتى اكتشف قاطنوها جريمة بشعة، القاسم المشترك بينهما أن الجاني «حدث»
تحرير:محمد أبو زيد ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
جثة - تعبيرية
جثة - تعبيرية
قبل مقتل محمود البنا بيوم واحد فقط كانت مدينة تلا بالمنوفية على موعد مع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها "نرجس شعبان" المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف"، إذ دافعت عن شرفها فقُتلت ذبحا على يد طالب ثانوي كان يسير على خطى "راجح" قاتل "البنا"، فالجانب المتشابه بين جريمتي قتل "البنا" و"نرجس" رغم اختلاف الأحداث، أن القاتل "حدث"، ما يجعله يفلت من عقوبة الإعدام وفق قانون الطفل، بل إن محكمة جنايات أحداث شبين الكوم التي تنظر قضية "البنا" هي ذاتها التي تنظر قضية تلك السيدة التي راحت ضحية الشرف، بينما البنا راح ضحية الشهامة.
قبل سنوات تزوجت "نرجس" ابنة قرية بمم التابعة لمركز تلا بالمنوفية، "فتحي رجب" وانتقلت للعيش معه بقرية كفر العلوى بنفس المركز، وكانت تسير حياتها هادئة لا يعكر صفوها شيء، ومرت الأيام سريعا ورزقها الله طفلين "ولد وبنت" كان حلمها أن تعيش من أجل تربية ابنيها وتعليمهما، إلا أن عاصفة الشر ضربت أحلام "نرجس"
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يكافئ 612 شرطيا في 16 محافظة و6 إدارات

وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافأة 612 من رجال الشرطة (284 ضابطا – 304 أفراد – 23 مجندا – موظف مدني) بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، شمال سيناء، المنوفية، كفر الشيخ، بورسعيد، قطاع الأمن العام) و(قطاع الأمن المركزي، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الإدارة العامة لأمن الموانئ، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات)؛ نظرا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم.
اكاديمية-الشرطة

تخريج كوادر أمنية إفريقية جديدة بأكاديمية الشرطة

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الإفريقية، فى إطار بروتوكول التعاون التدريبى بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية فى مجال (الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية)، شارك فيه 56 متدربا يمثلون 18 دولة إفريقية، وذلك فى إطار سعي وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الإفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع كل دول القارة.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

كواليس فيديو «عزبة الريس» الذي أشعل «السوشيال ميديا»

مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" تحت عنوان "بلطجية عزبة الريس والقسم لا يتحرك" يظهر خلاله شخصان يحملان أسلحة بيضاء يلوحان بها مهددين المارة بالشارع بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة. الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية رصدت الفيديو ليوجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع القطاع تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة.
خبز-عيش

مباحث التموين تتصدى لغش أصحاب المخابز في الجيزة

حملات مستمرة على مدى الساعة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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محمود البنا

جنايات الطفل في قضية «شهيد الشهامة»: راجح أقل من 18 عاما

كشفت محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، أن تاريخ ميلاد محمد أشرف راجح المتهم بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا "شهيد الشهامة"، هو 11 نوفمبر 2001؛ ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عاما وبالتالى فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث. واستمعت هيئة المحكمة لشهادة الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية، وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة. كما قدمت محامى المتهمين، إلى المحكمة المتهمين الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين.
محمود البنا

«مش حدث».. اعترافات إخواني تكشف عمر «قاتل البنا»

ملابسات جديدة حول حادث "شهيد الشهامة" كشفت عنها اعترافات أحد المتهمين الـ22 الذين ضبطتهم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتهمة محاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين، وفي اعترافاته المصورة، قال "خالد.ا" إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط- على خلاف الحقيقة- بتزوير بطاقة شخصية لإثبات أنه حدث للإفلات من عقوبة الإعدام.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

الداخلية تكشف مخططا إخوانيا لاستغلال حادث شهيد الشهامة

22 متهما ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ألقت قوات الشرطة القبض عليهم؛ لاتهامهم بمحاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين حسب بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، وأعدت الوزارة مقاطع فيديو لاعترافات بعض المتهمين، وقال خالد السيد محمد علي إنه تلقى تعليمات من قيادات جماعة الإخوان بالخارج، باستغلال مقتل محمود بمحافظة المنوفية، بعمل محادثة مفبركة على تطبيق (واتس آب)، لجد القاتل لواء شرطة سابق مع أحد الضباط على خلاف الحقيقة.
محاكمة محمد راجح2

تأجيل محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل «شهيد الشهامة»

أجلت محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجارى. كان نضال مندور، محامى أسرة محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة" بالمنوفية، قد طالب هيئة المحكمة التصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقى المتهمين فى قضية قتل نجل موكله محمود البنا.
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