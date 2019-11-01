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صيانة الإنارة وتطهير الشنايش.. الإسكندرية تستعد للأمطار

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م
أمطار الإسكندرية - أرشيفية
أمطار الإسكندرية - أرشيفية
قام اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة وإدارة المتابعة بالمحافظة، بالإشراف على تركيب 7 كشافات إنارة جديدة وصيانة 52 كشاف إضاءة ومد شبكات إنارة بطول 100متر، وعزل جميع كابلات الكهرباء بشارع السعداء والجيل الجديد بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي شرق، كما تم تغيير 20 متر كابلات كهرباء متهالكة وصيانة شبكة الكهرباء الرئيسية بحارة الحوفي. وفي مجال الصرف الصحي تم تطهير ما يقرب من 40 مطبق و45 شنيشة وصيانة 34 شنيشة وتركيب أغطية لها بشارع الجيل الجديد، والسعداء و تفرعاتهم وشارع أبو سليمان الرئيسي، كما تمت إزالة 15 طن اتربة و9 أطنان قمامة من الشوارع السالف ذكرها.
يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، للسكرتير العام للمحافظة ومدير إدارة المتابعة بالمحافظة أمس خلال جولته بمنطقة أبو سليمان بالإشراف على صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال النظافة وتطهير شبكات وشنايش الصرف الصحي بشارع السعداء وتفرعاته بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

الإسكان: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات بالقاهرة بـ1.422 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة، بإجمالي طاقة مضافة 2.26 مليون م3/يوم، بتكلفة مليار و422 مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين خدمات المياه والصرف على مستوى المحافظة.
باسم فكري

في جنازة عسكرية.. تشييع جثمان باسم فكري «شهيد قنا»

في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، جثمان شهيد الشرطة النقيب باسم فكري أحمد طه، والذي استشهد أمس بطلق نارية أثناء مشاركته في حملة لضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقرية البراهمة في مركز قفط، جنوب قنا أمس الخميس. وأقيمت جنازة لشهيد الشرطة التي انطلقت من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا عقب الصلاة عليه بداخله، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة يتقدمهم اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، وليدالبيلي ، السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
محمد-سعفان

القوى العاملة: صرف 430 مليون جنيه إعانات لـ254 ألف عامل

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة. وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2019. جاءَ ذلكَ فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
حلاوة-المولد (5)

حظر إقامة الشوادر وفروشات حلوى المولد النبوي بشوارع الجيزة

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد قرارًا بحظر إقامة أي شوادر أو فروشات بالشوارع والميادين والحدائق من شأنها إشغال الأرصفة أمام المحال العامة وإشغال الطريق العام، تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كما قرر المحافظ حظر إقامة أي شوادر أو فروشات على الأراضي الفضاء وتركيب الزينات الكهربائية دون الحصول على التراخيص اللازمة تجنبًا لإشغال الطريق العام وللتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الشوادر حفاظًا على أرواح العاملين بها والمترددين عليها. ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على كافة المحال وعدم السماح لهم بأشغال الأرصفة بأي شكل من الأشكال وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية علي الفور.
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امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (11)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، غدا الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد تحذر: غدا أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.
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سقوط أمطار وانتظام الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار رعدية غزيرة لليوم الثانى على التوالي، اليوم الخميس، فيما انتظمت عملية الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة. وأكد رضا الغندور المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية على انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وانتظام حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم سقوط الأمطار، مشيرا إلى أن إدارة حركة السفن بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم، للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.
الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (5)

الأرصاد: اليوم انخفاض الحرارة درجتين.. وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار إلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمدد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
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