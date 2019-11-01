صيانة الإنارة وتطهير الشنايش.. الإسكندرية تستعد للأمطار

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

أمطار الإسكندرية - أرشيفية

قام اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة وإدارة المتابعة بالمحافظة، بالإشراف على تركيب 7 كشافات إنارة جديدة وصيانة 52 كشاف إضاءة ومد شبكات إنارة بطول 100متر، وعزل جميع كابلات الكهرباء بشارع السعداء والجيل الجديد بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي شرق، كما تم تغيير 20 متر كابلات كهرباء متهالكة وصيانة شبكة الكهرباء الرئيسية بحارة الحوفي. وفي مجال الصرف الصحي تم تطهير ما يقرب من 40 مطبق و45 شنيشة وصيانة 34 شنيشة وتركيب أغطية لها بشارع الجيل الجديد، والسعداء و تفرعاتهم وشارع أبو سليمان الرئيسي، كما تمت إزالة 15 طن اتربة و9 أطنان قمامة من الشوارع السالف ذكرها.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، للسكرتير العام للمحافظة ومدير إدارة المتابعة بالمحافظة أمس خلال جولته بمنطقة أبو سليمان بالإشراف على صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال النظافة وتطهير شبكات وشنايش الصرف الصحي بشارع السعداء وتفرعاته بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي