الإسكان: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات بالقاهرة بـ1.422 مليار جنيه

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

وزير الإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة، بإجمالي طاقة مضافة 2.26 مليون م3/يوم، بتكلفة مليار و422 مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين خدمات المياه والصرف على مستوى المحافظة.

وأضاف المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى في بيان الوزارة اليوم، أن المشروعات الجارى تنفيذها، تشمل، مشروع توسعات محطة تنقية المياه بالتبين، بطاقة 100 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 95 %، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بكفر العلو، بطاقة 400 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ

وأضاف المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى في بيان الوزارة اليوم، أن المشروعات الجارى تنفيذها، تشمل، مشروع توسعات محطة تنقية المياه بالتبين، بطاقة 100 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 95 %، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بكفر العلو، بطاقة 400 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 65 %، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بشمال حلوان، بطاقة 200 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 52 %، ومشروع توسعات محطة صرف صحي الأميرية، بإضافة طاقة 1.56 مليون م3/يوم، لرفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 3.37 مليون م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 98 %، بالإضافة إلى مشروع خطوط المياه المرشحة من محطتي مياه التبين وكفر العلو، بطول 40 كم.





