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الإسكان: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات بالقاهرة بـ1.422 مليار جنيه

تحرير:أ.ش.أ ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة، بإجمالي طاقة مضافة 2.26 مليون م3/يوم، بتكلفة مليار و422 مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين خدمات المياه والصرف على مستوى المحافظة.
وأضاف المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى في بيان الوزارة اليوم، أن المشروعات الجارى تنفيذها، تشمل، مشروع توسعات محطة تنقية المياه بالتبين، بطاقة 100 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 95 %، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بكفر العلو، بطاقة 400 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ
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صيانة الإنارة وتطهير الشنايش.. الإسكندرية تستعد للأمطار

قام اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة وإدارة المتابعة بالمحافظة، بالإشراف على تركيب 7 كشافات إنارة جديدة وصيانة 52 كشاف إضاءة ومد شبكات إنارة بطول 100متر، وعزل جميع كابلات الكهرباء بشارع السعداء والجيل الجديد بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي شرق، كما تم تغيير 20 متر كابلات كهرباء متهالكة وصيانة شبكة الكهرباء الرئيسية بحارة الحوفي. وفي مجال الصرف الصحي تم تطهير ما يقرب من 40 مطبق و45 شنيشة وصيانة 34 شنيشة وتركيب أغطية لها بشارع الجيل الجديد، والسعداء و تفرعاتهم وشارع أبو سليمان الرئيسي، كما تمت إزالة 15 طن اتربة و9 أطنان قمامة من الشوارع السالف ذكرها.
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في جنازة عسكرية.. تشييع جثمان باسم فكري «شهيد قنا»

في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، جثمان شهيد الشرطة النقيب باسم فكري أحمد طه، والذي استشهد أمس بطلق نارية أثناء مشاركته في حملة لضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقرية البراهمة في مركز قفط، جنوب قنا أمس الخميس. وأقيمت جنازة لشهيد الشرطة التي انطلقت من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا عقب الصلاة عليه بداخله، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة يتقدمهم اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، وليدالبيلي ، السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
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القوى العاملة: صرف 430 مليون جنيه إعانات لـ254 ألف عامل

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة. وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2019. جاءَ ذلكَ فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
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حظر إقامة الشوادر وفروشات حلوى المولد النبوي بشوارع الجيزة

أصدر محافظ الجيزة أحمد راشد قرارًا بحظر إقامة أي شوادر أو فروشات بالشوارع والميادين والحدائق من شأنها إشغال الأرصفة أمام المحال العامة وإشغال الطريق العام، تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كما قرر المحافظ حظر إقامة أي شوادر أو فروشات على الأراضي الفضاء وتركيب الزينات الكهربائية دون الحصول على التراخيص اللازمة تجنبًا لإشغال الطريق العام وللتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الشوادر حفاظًا على أرواح العاملين بها والمترددين عليها. ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على كافة المحال وعدم السماح لهم بأشغال الأرصفة بأي شكل من الأشكال وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية علي الفور.
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الأرصاد: اليوم انخفاض في الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، إذ الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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مدبولي: تريليون جنيه قيمة العاصمة الإدارية السوقية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية بناء المدن الجديدة على مستوى محافظات مصر، وأهميتها للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تتم بشكل سنوي، مطالبا النواب بالرجوع لمضابط مجلس الشعب في بداية الثمانينيات، والتي حدث بها استدعاء لوزير الإسكان بشأن بناء المدن الجديدة، وكانت بواقع 22 مدينة من العاشر من رمضان والعبور والشروق وغيرها، مؤكدا على أن هذه المدن تضم الآن حوالي 9 ملايين مواطن.
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الأرصاد: غدا انخفاض في الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، إذ الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء جامعة مايو الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 506 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو"، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، السياسة والاقتصاد، إدارة الأعمال، العلاج الطبيعي، التمريض، الكلية التكنولوجية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
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