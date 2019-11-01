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أسما شريف منير تُهاجم الشيخ متولي الشعراوي: «متطرف»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
في مشهد غريب وبطريقة غير مبررة، شنت "أسما" نجلة الفنان شريف منير، هجومًا حادًا على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، مؤكدة أنها تتابعه عندما كانت صغيرة ثم صُدمت فيما يقوله. ونشرت "أسما" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح الخير عايزه آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".
ورد أحد المتابعين عليها، مقدمًا لها النصيحة بمتابعة دروس فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد كاتبة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام ?يديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت". يشار إلى أن
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