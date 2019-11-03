لو بتحب الوجبات السريعة وعايز تخس.. إليك 5 نصائح

استهلاك الأطعمة بطريقة واعية، أي التفهّم الجيد لكميات الطعام المتناولة، من الأمور المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، وذلك من خلال تأثيرها في الجسم والعقل
جميعنا نحب الوجبات السريعة، وعلى الرغم من الأضرار التي تسببها، بدايةً من الزيادة الكبيرة في الوزن، إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، نشعر بالضعف والشغف أمامها، لا مانع من تناول القليل في يوم العطلة، ولكن توجد معايير عليك اتباعها أولًا حتى لا تزداد في الوزن؛ فعلى سبيل المثال حاول ألا تفرط في تناول الصلصات "الصوص"، ويجب أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام، حتى تضمن أن السعرات الحرارية دخلت جسمك بشكل سريع وصحي، مع الحفاظ على مظهر رشيق، نقلا عن موقع "times of india".
تحقيق حلم الجسم المثالي ليس مهمة سهلة على الإطلاق، إنه يأتي بعد وقت طويل من العمل الشاق، والرياضة المستمرة والتفاني، كما يعد تعديل النظام الغذائي من أكثر التضحيات، فتخيل أنك تحرم نفسك من جميع الأطعمة التي تحبها، والتي يصعب مقاومتها؛ مثل البيتزا والبطاطا المقلية والآيس كريم والشوكولاتة، وتلتزم باستهلاك
تحقيق حلم الجسم المثالي ليس مهمة سهلة على الإطلاق، إنه يأتي بعد وقت طويل من العمل الشاق، والرياضة المستمرة والتفاني، كما يعد تعديل النظام الغذائي من أكثر التضحيات، فتخيل أنك تحرم نفسك من جميع الأطعمة التي تحبها، والتي يصعب مقاومتها؛ مثل البيتزا والبطاطا المقلية والآيس كريم والشوكولاتة، وتلتزم باستهلاك طعام صحي فقط، قد يبدو ذلك مملا في كثير من الأحيان، وقد يكون تجنب مثل هذه الأطعمة صعبا للغاية. على الجانب الآخر، قال خبراء التغذية إنه يمكن تناول الأطعمة التي نرغب فيها، لكن مع مراعاة بعض العوامل، ومنها ما يلي:
1- تناولها مرة واحدة في الأسبوع
يجب عليك تناول الوجبات السريعة مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر، فلست بحاجة إلى الإقلاع تمامًا عن تناول مثل هذه الأطعمة، تناول الوجبات السريعة مرة واحدة في الأسبوع يؤكد أنك قادر على منح جسمك ما يحتاج إليه دون التسبب في أضرار له على المدى البعيد، كما يساعد ذلك أيضًا في التعزيز من عملية الأيض، من خلال حرق مزيد من السعرات الحرارية، ومن ثم يمكنك تناول وجبة تحتوي على ما ترغب فيه في وسط اليوم، ولكن ليس الطعام غير الصحي طوال اليوم.
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2- تمهل في تناول الصلصات
بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن الوجبات السريعة بدون التوابل مثل الكاتشب والمايونيز أو صوص الباربكيو، تعد غير كاملة، أو ليس لها مذاق كامل، ولكن تحتوي هذه التوابل على معدلات عالية من السعرات الحرارية، لذا ضع في اعتبارك أن تجنب أو على الأقل تقليل استهلاك الصوص، مهم للحفاظ على الوزن.
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3- تناول كميات كافية من الماء قبل الوجبات السريعة
المشكلة في استهلاك الوجبات السريعة أن العديد من الأشخاص يفرطون في تناولها، ويتمثل الحل في تناول كميات كافية من المياه قبل الوجبات السريعة، فستمنحك المياه معدلات عالية من الامتلاء، وستجد نفسك تتناول كميات أقل من أي وقت مضى.
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4- تناول بعقلانية
استهلاك أطعمة بطريقة واعية، أي التفهّم الجيد لكميات الطعام المتناولة، من الأمور المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، وذلك من خلال تأثيرها فى الجسم والعقل، ولتناول الطعام بطريقة صحيحة، يجب مضغ الطعام ببطء، وعدم تشتيت انتباهك، حيث يساعد ذلك في تحسين عملية الهضم، ما يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء والرضا، ويساعد على تنبيه عقلك عندما تكون ممتلئًا أيضًا.
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5- تقسيم الطعام على أجزاء صغيرة
الوجبات السريعة تحتوي على الكثير من المكونات غير الصحية مثل السكر والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة والكثير من السعرات الحرارية، في حين أن تناول الوجبات السريعة مرة واحدة في الأسبوع لن يسبب أي ضرر على المدى القصير، لذلك يجب تناول أجزاء صغيرة، لتقليل تناول هذه المكونات الخطرة والحفاظ على جسمك آمنًا وصحيا.
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