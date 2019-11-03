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لو بتحب الوجبات السريعة وعايز تخس.. إليك 5 نصائح

استهلاك الأطعمة بطريقة واعية، أي التفهّم الجيد لكميات الطعام المتناولة، من الأمور المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، وذلك من خلال تأثيرها في الجسم والعقل
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الوجبات السريعة
الوجبات السريعة
جميعنا نحب الوجبات السريعة، وعلى الرغم من الأضرار التي تسببها، بدايةً من الزيادة الكبيرة في الوزن، إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، نشعر بالضعف والشغف أمامها، لا مانع من تناول القليل في يوم العطلة، ولكن توجد معايير عليك اتباعها أولًا حتى لا تزداد في الوزن؛ فعلى سبيل المثال حاول ألا تفرط في تناول الصلصات "الصوص"، ويجب أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام، حتى تضمن أن السعرات الحرارية دخلت جسمك بشكل سريع وصحي، مع الحفاظ على مظهر رشيق، نقلا عن موقع "times of india".
تحقيق حلم الجسم المثالي ليس مهمة سهلة على الإطلاق، إنه يأتي بعد وقت طويل من العمل الشاق، والرياضة المستمرة والتفاني، كما يعد تعديل النظام الغذائي من أكثر التضحيات، فتخيل أنك تحرم نفسك من جميع الأطعمة التي تحبها، والتي يصعب مقاومتها؛ مثل البيتزا والبطاطا المقلية والآيس كريم والشوكولاتة، وتلتزم باستهلاك
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غير حياتك خلال 40 يوما باتباع هذا النظام الغذائي

نظرا لأن أغلب الأشخاص يتبعون عادات يومية غير صحية، فيهملون ممارسة الرياضة ويميلون إلى تناول أطعمة غير صحية، كشفت معالجة بالطرق الطبيعية عن كيفية تحويل الجسم للأفضل خلال 40 يوما من خلال اتباع عادات جديدة وتعزيز بعض الأطعمة في نظامك الغذائي. جانيلا بورسيل، البالغة من العمر 50 عامًا، ومؤلفة الكتاب الجديد Your 40-Day Transformation تكشف عن نصائحها لتغيير الجسم وكذلك الأطعمة التي يجب أن نتناولها جميعا، سواء بكميات كبيرة لأنها صحية أو بكميات صغيرة لأنها مضرة، كما شاركت بطرق تساعد على إعادة ضبط الجسم.
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كيف تفرق بين عسل النحل الحقيقي والمزيف؟

عسل النحل فيه شفاء للناس، وهناك الكثير من المتاجر التي تبيع أنواعا متعددة من هذا العسل، وعلى الرغم من الملصقات الموجود عليها التعليمات وكيفية صنع وتعبئة العسل، فإن هناك متاجر تبيع عسلا مزيفا على أنه أصلي، وبالتالي لا تحصل على العناصر الغذائية الكامنة داخله. وأظهرت الاختبارات التي قامت بتجميع عينات من العسل من مختلف المتاجر أن أغلب منتجات العسل الموجودة مزيفة، وذلك لأنه غالبا ما يتم تصفيته من حبوب اللقاح وهذه العملية خاطئة، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost..
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لا تتخلص من بذور المانجو.. تحسن من صحة الجلد

الفواكه بشكل عام تعد من الأطعمة الصحية بشكل كبير، لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ومن جانب آخر، تحتوي على سكريات طبيعية، لا تزيد من وزنك على الإطلاق. ومن أهم هذه الفواكه "المانجو"، فهى تحتوي على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من السرطان، خاصة سرطان القولون، ولكن هل تعلم أن بذور المانجو مفيدة أيضًا؟ أثبتت العديد من الدراسات أنها تمنحك فوائد متعددة. وذلك نقلًا عن "bold sky".
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