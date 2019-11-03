لو بتحب الوجبات السريعة وعايز تخس.. إليك 5 نصائح

استهلاك الأطعمة بطريقة واعية، أي التفهّم الجيد لكميات الطعام المتناولة، من الأمور المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، وذلك من خلال تأثيرها في الجسم والعقل

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

الوجبات السريعة

جميعنا نحب الوجبات السريعة، وعلى الرغم من الأضرار التي تسببها، بدايةً من الزيادة الكبيرة في الوزن، إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، نشعر بالضعف والشغف أمامها، لا مانع من تناول القليل في يوم العطلة، ولكن توجد معايير عليك اتباعها أولًا حتى لا تزداد في الوزن؛ فعلى سبيل المثال حاول ألا تفرط في تناول الصلصات "الصوص"، ويجب أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام، حتى تضمن أن السعرات الحرارية دخلت جسمك بشكل سريع وصحي، مع الحفاظ على مظهر رشيق، نقلا عن موقع "times of india".

تحقيق حلم الجسم المثالي ليس مهمة سهلة على الإطلاق، إنه يأتي بعد وقت طويل من العمل الشاق، والرياضة المستمرة والتفاني، كما يعد تعديل النظام الغذائي من أكثر التضحيات، فتخيل أنك تحرم نفسك من جميع الأطعمة التي تحبها، والتي يصعب مقاومتها؛ مثل البيتزا والبطاطا المقلية والآيس كريم والشوكولاتة، وتلتزم باستهلاك