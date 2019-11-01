الإسماعيلي يرفض تسليم ملعبه ويطعن على قرار وزارة الرياضة

أكد مجلس الدراويش أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر رافضا المساس باستاد الاسماعيلى تحت أي مسمى وأنه سيتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أياً كان شكله علي إستاد النادي

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

الإسماعيلي

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، بيانًا رسميًا بعد قيام وزارة الشباب والرياضة بإبرام بروتوكول مع شركة استادات لتطوير وتشغيل بعض الاستادات وتشغيلها، ومن ضمنها ملعب "الإسماعيلي"، لتقوم إدارة النادي الأصفر، على الفور، بالرد إذ خاطب وزارة الشباب والرياضة بشأن هذا البروتوكول، مشددا على رفضه المساس باستاد الاسماعيلى تحت أي مسمى أو عنوان، وأن إدراة الدراويش لم ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، داعيا جماهير الإسماعلي بالتكاتف خلف المجلس في هذه الأزمة

وجاء بيان الإسماعيلي على النحو التالي: 1- استاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة لنادي الإسماعيلى الرياضي عن طريق التبادل بين منشآت كلا من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقاً للنادي الإسماعيلى) واستاد الإسماعيلى الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1 /4 /1979 الذي ينص في مادة الأولى على