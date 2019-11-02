كيف تفرق بين عسل النحل الحقيقي والمزيف؟

كشفت أقسام سلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية أنه بدون حبوب اللقاح لا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان العسل قد جاء من مصادر مشروعة وآمنة

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

عسل النحل

عسل النحل فيه شفاء للناس، وهناك الكثير من المتاجر التي تبيع أنواعا متعددة من هذا العسل، وعلى الرغم من الملصقات الموجود عليها التعليمات وكيفية صنع وتعبئة العسل، فإن هناك متاجر تبيع عسلا مزيفا على أنه أصلي، وبالتالي لا تحصل على العناصر الغذائية الكامنة داخله. وأظهرت الاختبارات التي قامت بتجميع عينات من العسل من مختلف المتاجر أن أغلب منتجات العسل الموجودة مزيفة، وذلك لأنه غالبا ما يتم تصفيته من حبوب اللقاح وهذه العملية خاطئة، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost..

عسل بدون حبوب اللقاح.. ليس عسلا حقيقيا إن إزالة هذه الجزيئات المجهرية من أعماق الزهرة من شأنها أن تجعل الرحيق يفلت من معايير الجودة التي وضعتها معظم وكالات سلامة الأغذية في العالم. كما كشفت أقسام سلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية أنه بدون حبوب اللقاح لا توجد طريقة لتحديد