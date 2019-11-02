كيف تفرق بين عسل النحل الحقيقي والمزيف؟

كشفت أقسام سلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية أنه بدون حبوب اللقاح لا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان العسل قد جاء من مصادر مشروعة وآمنة
عسل النحل فيه شفاء للناس، وهناك الكثير من المتاجر التي تبيع أنواعا متعددة من هذا العسل، وعلى الرغم من الملصقات الموجود عليها التعليمات وكيفية صنع وتعبئة العسل، فإن هناك متاجر تبيع عسلا مزيفا على أنه أصلي، وبالتالي لا تحصل على العناصر الغذائية الكامنة داخله.
وأظهرت الاختبارات التي قامت بتجميع عينات من العسل من مختلف المتاجر أن أغلب منتجات العسل الموجودة مزيفة، وذلك لأنه غالبا ما يتم تصفيته من حبوب اللقاح وهذه العملية خاطئة، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost..
عسل بدون حبوب اللقاح.. ليس عسلا حقيقيا
إن إزالة هذه الجزيئات المجهرية من أعماق الزهرة من شأنها أن تجعل الرحيق يفلت من معايير الجودة التي وضعتها معظم وكالات سلامة الأغذية في العالم.
كما كشفت أقسام سلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية أنه بدون حبوب اللقاح لا توجد طريقة لتحديد
عسل بدون حبوب اللقاح.. ليس عسلا حقيقيا
إن إزالة هذه الجزيئات المجهرية من أعماق الزهرة من شأنها أن تجعل الرحيق يفلت من معايير الجودة التي وضعتها معظم وكالات سلامة الأغذية في العالم.
كما كشفت أقسام سلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية أنه بدون حبوب اللقاح لا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان العسل قد جاء من مصادر مشروعة وآمنة.
ومن ناحية أخرى، تقول إدارة الأغذية والعقاقير إن أي منتج تم ترشيحه بشكل فائق، ولم يعد يحتوي على حبوب اللقاح لا يعتبر عسلا.
لماذا تزيل بعض العلامات التجارية حبوب اللقاح؟
يُعد الترشيح الفائق إجراءً عالي التقنية، حيث يتم تسخين العسل ثم يتم الضغط عليه من خلال مرشحات صغيرة للغاية لإزالة حبوب اللقاح.
علامات تجارية بدون حبوب اللقاح
اكتشف البروفيسور فون بريانتا من جامعة تكساس أن العديد من ماركات العسل تحتوي على كمية قليلة جدا أو لا تحتوي على حبوب اللقاح على الإطلاق. هذا ما وجده:
76% من العينات التي تم شراؤها من المتاجر قد أزالت حبوب اللقاح، كما أن العسل المنتشر في الصيدليات لا يحتوي على تلك الحبوب بنسبة 100%، ومن ناحية أخرى، فإن 77% من العسل الذي تم أخذ عينات منه من المتاجر قاموا بتصفية حبوب اللقاح.
لذا، إذا كان عليك الشراء في سلاسل البقالة الكبرى، فقد وجد التحليل أن احتمالاتك أفضل إلى حد ما في الحصول على العسل، بعيدا عن العلامات التجارية التي تحمل مكونات عضوية.
الترشيح التقليدي يساعد في الحصول على العسل الأصلي
يقول معظم مربي النحل إن الترشيح التقليدي الذي يستخدمه معظمهم سيصطاد أجزاء النحل والشمع والحطام من خلايا النحل، لكنه سيترك حبوب اللقاح في مكانها.
كما أوضح ريتشارد أدي: "أن العسل يقدر بالملايين بسبب نكهته وقيمته الغذائية، لذا عندما يتم ترشيحه بالطريقة التقليدية فإنه لا يفقد حبوب اللقاح، ولا يخفى على أي شخص أن السبب الوحيد الذي يتم فيه تصفية كل حبوب اللقاح هو إخفاء مصدرها في البداية، حتى إن علماء الغذاء وإخصائيى العسل يتفقون على حقيقة أن حبوب اللقاح هي بصمة مضمونة لمصدر العسل".
إزالة حبوب اللقاح فكرة سيئة
وقال مارك جينسن، رئيس جمعية منتجي العسل، إن إزالة جميع حبوب اللقاح من العسل "لا معنى له"، وهو مخالف تمامًا للتسويق لأعلى جودة ممكنة للمنتج، موضحا أنه لا يمكن تحقيق التخلص من جميع حبوب اللقاح إلا عن طريق التصفية الفائقة كما أن عملية الترشيح هذه لا تكلف سوى المال وتقلل من جودة العسل".
وفي النهاية، إذا كنت ترغب في شراء عسل حقيقي، فتأكد من مراعاة المعايير الثلاثة التالية:
هل تحتوي على حبوب اللقاح؟
هل صنع محليا؟
هل هو عضوي؟ (اختياري)
العسل الأبيض بديل السكر.. كيف يفقدك الوزن؟
1- العسل والماء الدافئ
أظهرت الدراسات أن للعسل نتائج إيجابية في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد وتقليل إجهاد القلب والأوعية الدموية، مما يعني أنه يمكنك أن تعيش حياة أكثر نشاطًا وصحة، لذا فإن تناول ملعقة واحدة من العسل مع كمية متساوية من الماء الدافئ يمكن أن تحفز عملية إنقاص الوزن.
2- العسل والليمون
العسل يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عندما يستهلك بالماء الدافئ وعصير الليمون، لأن العسل غني بـ22 حمضًا أمينيا وعددًا من الفيتامينات والمعادن المهمة، والتي يفيد العديد منها في عملية التمثيل الغذائي في الجسم.