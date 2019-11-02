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كيف تفرق بين عسل النحل الحقيقي والمزيف؟

كشفت أقسام سلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية أنه بدون حبوب اللقاح لا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان العسل قد جاء من مصادر مشروعة وآمنة
تحرير:فيروز ياسر ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
عسل النحل
عسل النحل
عسل النحل فيه شفاء للناس، وهناك الكثير من المتاجر التي تبيع أنواعا متعددة من هذا العسل، وعلى الرغم من الملصقات الموجود عليها التعليمات وكيفية صنع وتعبئة العسل، فإن هناك متاجر تبيع عسلا مزيفا على أنه أصلي، وبالتالي لا تحصل على العناصر الغذائية الكامنة داخله. وأظهرت الاختبارات التي قامت بتجميع عينات من العسل من مختلف المتاجر أن أغلب منتجات العسل الموجودة مزيفة، وذلك لأنه غالبا ما يتم تصفيته من حبوب اللقاح وهذه العملية خاطئة، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost..
عسل بدون حبوب اللقاح.. ليس عسلا حقيقيا  إن إزالة هذه الجزيئات المجهرية من أعماق الزهرة من شأنها أن تجعل الرحيق يفلت من معايير الجودة التي وضعتها معظم وكالات سلامة الأغذية في العالم. كما كشفت أقسام سلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية أنه بدون حبوب اللقاح لا توجد طريقة لتحديد
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لا تتخلص من بذور المانجو.. تحسن من صحة الجلد

الفواكه بشكل عام تعد من الأطعمة الصحية بشكل كبير، لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ومن جانب آخر، تحتوي على سكريات طبيعية، لا تزيد من وزنك على الإطلاق. ومن أهم هذه الفواكه "المانجو"، فهى تحتوي على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من السرطان، خاصة سرطان القولون، ولكن هل تعلم أن بذور المانجو مفيدة أيضًا؟ أثبتت العديد من الدراسات أنها تمنحك فوائد متعددة. وذلك نقلًا عن "bold sky".
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بياض البيض والفجل.. سناك صحي أقل من 50 سعرا حراريا

عند التفكير في فقدان الوزن، نبحث عن الطرق الممكنة للتقليل من استهلاك السعرات الحرارية، إضافة إلى حرق المزيد منها من خلال ممارسة التمرينات الرياضية، ويصبح كل ما يهمنا قراءة ملصق الطعام قبل شرائه، حتى لا نحصل على مزيد من السعرات الحرارية، ومن ثم نلجأ إلى تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، لأنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وعند البحث عن سناك طبيعي للمساعدة في زيادة معدلات الشبع، عليك اختيار الأقل من 50 سعرا حراريا، نقلا عن "times of india".
الوصفات -الغذائية الصحية

الفواكه في غير أوانها لا تمدك بالعناصر الغذائية

مع انتشار الأمراض وتأخر الصحة في كثير من البلاد النامية، ينصح بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، وخاصة الوجبات السريعة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من الدهون المتحولة، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض، وتعتبر السمنة وأمراض القلب أكثرها خطورة، لذا ينصح بتناول الأغذية المحلية، التي تتمثل في الخضراوات والفواكه، إضافة إلى الطعام المطهي في البيت، ويرجع ذلك لأنه أكثر أمانًا، ومذاقه طبيعي ورائع، ويزيد من معدلات الشبع، وطازج بشكل كبير، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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دراسة: طعام المنزل يحميك من المواد الكيمائية السامة

العادات الغذائية التي تتبعها تحدد الطريقة التي تعيش بها وتؤثر على صحتك بالسلب أو الإيجاب، ولأن الأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة المليئة بالدهون والجبن غالبا ما تثير شهيتك أغلب الأوقات مما يجعلك لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الصحية كالخضروات والفاكهة وتحصل على العناصر الغذائية اللازمة. ولكن هل فكرت يوما أن الأطعمة المغلفة وسريعة التحضير أو حتى التي تشتريها مطهية من الخارج تحمل مواد كيميائية تؤثر على صحة جسمك؟ تشير دراسة جديدة إلى أن تناول وجباتك الغذائية يحميك من المواد الكيميائية السامة إلى الأبد المرتبطة بمشاكل الإنجاب والمناعة والسرطان.
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الحوامل المصابات بالسمنة لا يحتجن إلى سعرات إضافية

هناك الكثير من الأمراض التي تصيب النساء مرتبطة بالحمل كالسكري وارتفاع ضغط الدم، التي يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل، ومع ذلك ، توصي الإرشادات الحالية جميع النساء الحوامل بزيادة السعرات الحرارية من 340 إلى 450 سعرة حرارية في اليوم خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، بغض النظر عن الوزن خلال تلك الفترة. وفي دراسة حديثة كشف عنها الباحثون مؤخرا، أوضحت أنه بعد تقييم تناول السعرات الحرارية، ونفقات الطاقة، وزيادة الوزن في 54 امرأة حامل يعانين من السمنة أثناء الحمل يسلط الضوء على الطرق التي قد تحتاج إلى تغيير.
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لماذا يعاني الأطفال والشباب من المشكلات النفسية؟

المشاكل النفسية ليست هينة وخاصة إن أصابت الصغار فهي عبارة عن دوامة تسحب صاحبها داخلها ولا يستطيع الخروج منها بسهولة، وخلال الفترة الأخيرة ظهرت تلك المشكلات بين الشباب، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتباط ظهور المشكلات النفسية مع الشدائد الأسرية والآباء والأمهات المصابين بأمراض عقلية ووسائل التواصل الاجتماعي والإقصاء المدرسي. ولكن يبقى السؤال، لماذا المشكلات النفسية تهاجم الأطفال والشباب على وجه الخصوص؟.. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، 10 أكتوبر، سيكون لديك الإجابة وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
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هل هناك علاقة بين السمنة ومشكلات القدمين؟

السمنة أو الوزن الزائد يحمل العديد من المخاطر الصحية للإنسان، وإذا لم يتم لحاق الأمر عن طريق فقدان الوزن الزائد والتخلص من الدهون في الجسم ستكون عرضة لأمراض والسكري وغيره من الأمراض. ولكن هل فكرت من قبل أن وزنك الزائد قد يسبب مشكلة للقدمين ولا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتصبح في أفضل حالاتك عند القيام بمهامك اليومية؟.. في الغالب لا تعرف، وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، اعرف تأثيرها على قدميك وفقا لما ذكره موقع Institute for Preventive Foothealth.
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