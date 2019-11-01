بعد هجومها على الشعراوي.. أسما شريف منير تتهم جمهورها بالعنصرية

تحرير:إسلام الشاذلي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

أسما شريف منير

حالة من الغضب الشديد انتابت أسما ابنة الفنان شريف منير، بعد الهجوم الحاد التي تعرضت له من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، بعد نشرها "بوست" وصفت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، وانتقدت أسما هجوم الجمهور عليها، واتهمته بالتعصب، إذ كتبت في منشور آخر: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في إيه؟.. إيه التنمر والتعصب والبشاعة دي"، إلا أنها سرعان ما عادت وحذفت البوست الجديد، ثم أغلقت حسابها تماما على موقع "فيسبوك".

كانت بداية الواقعة، عندما هاجمت أسما، الشيخ الشعراوي، إذ كتبت على فيسبوك: "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟". ورد أحد المتابعين عليها، مقدمًا