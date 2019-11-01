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7 معلومات عن أسما شريف منير التي وصفت الشعراوي بـ«التطرف»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أثار منشور أسما ابنة الفنان شريف منير، الذي هاجمت فيه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، جدلًا واسعا وغضبا كبيرا بين محبي العالم الجليل، ما دفع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى شن هجوما حادا عليها، حتى اضطرت في النهاية إلى إغلاق صفحتها تماما، بعد إعلان رفضها للهجوم الذي تعرضت له، متهمة جمهورها بـ"التنمر والتعصب والبشاعة".
من أسما شريف منير؟- ولدت في 26 نوفمبر 1987.- ممثلة وإعلامية مصرية.- الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد".- تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.- محبة للتجميل والأزياء، وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال.- تحب الغناء
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اسامة شريف منير (3)

بعد هجومها على الشعراوي.. أسما شريف منير تتهم جمهورها بالعنصرية

حالة من الغضب الشديد انتابت أسما ابنة الفنان شريف منير، بعد الهجوم الحاد التي تعرضت له من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، بعد نشرها "بوست" وصفت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، وانتقدت أسما هجوم الجمهور عليها، واتهمته بالتعصب، إذ كتبت في منشور آخر: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في إيه؟.. إيه التنمر والتعصب والبشاعة دي"، إلا أنها سرعان ما عادت وحذفت البوست الجديد، ثم أغلقت حسابها تماما على موقع "فيسبوك".
اسما-شريف-منير-وابنتها (1)

أسما شريف منير تُهاجم الشيخ متولي الشعراوي: «متطرف»

في مشهد غريب وبطريقة غير مبررة، شنت "أسما" نجلة الفنان شريف منير، هجومًا حادًا على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، مؤكدة أنها تتابعه عندما كانت صغيرة ثم صُدمت فيما يقوله. ونشرت "أسما" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح الخير عايزه آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".
سمير-الاسكندرانى

حقيقة وفاة المطرب سمير الإسكندراني

طمأن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما جمهور الفنان سمير الإسكندراني على صحته ونفى شائعة وفاته عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "الفنان سمير الإسكندراني بخير ومن خلال محادثتنا التليفونية يطمئن جمهوره ومحبيه وعشاقه، ويشكر كل من سأل عنه وقام بزيارته طالبا الصلاة والدعاء من أجله"، وجاء هذا بعد أن قام عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتداول عدد من الأخبار تفيد بوفاة الفنان. سمير الإسكندراني ولد فى حي الغورية بالقاهرة في 8 فبراير 1938، لوالد يعمل تاجر «موبيليات»، وله شقيق يدعى "سامي" يدرس بجامعة جراتز بالنمسا، وعاش فيها مع والده.
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اسامة شريف منير (3)

بعد هجومها على الشعراوي.. أسما شريف منير تتهم جمهورها بالعنصرية

حالة من الغضب الشديد انتابت أسما ابنة الفنان شريف منير، بعد الهجوم الحاد التي تعرضت له من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، بعد نشرها "بوست" وصفت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، وانتقدت أسما هجوم الجمهور عليها، واتهمته بالتعصب، إذ كتبت في منشور آخر: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في إيه؟.. إيه التنمر والتعصب والبشاعة دي"، إلا أنها سرعان ما عادت وحذفت البوست الجديد، ثم أغلقت حسابها تماما على موقع "فيسبوك".
اسما-شريف-منير-وابنتها (1)

أسما شريف منير تُهاجم الشيخ متولي الشعراوي: «متطرف»

في مشهد غريب وبطريقة غير مبررة، شنت "أسما" نجلة الفنان شريف منير، هجومًا حادًا على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، مؤكدة أنها تتابعه عندما كانت صغيرة ثم صُدمت فيما يقوله. ونشرت "أسما" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صباح الخير عايزه آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي اسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى: أنا مستورة.. ومش بمثل علشان الفلوس

نشرت الفنانة نشوى مصطفى توضيحا لمنشور على صفحتها الشخصية بفيسبوك، قالت فيه: "حد عنده واسطة؟ عايزة أمثل"، وكتبت: "من يومين كتبت بوست والحقيقة كالعادة الفترة اللي فاتت بقيت أى حاجة بكتبها بيكون رد الفعل تجاهها أكبر من توقعاتى بمراحل، البوست كان ملخصه إنى عايزة أمثل، والحقيقة أي فنان زميل حيفهم معنى إن طاقتك وموهبتك متعطلة إنك تكون مركون على المعاش وإنت لسه عندك طاقة بدليل أن العظيمة أمينة رزق كانت بتمثل لآخر يوم فى عمرها اللي تجاوز التسعين سنة، وإنها قدام الكاميرا كانت بتتحول لطاقة فنانة فى التلاتين".
عمرو-مصطفى

موزع أغنية ديسباسيتو يشارك في ألبوم عمرو مصطفى

يصدر ألبوم الفنان عمرو مصطفى الجديد "لعبت مع الأسد"، بعد أيام قليلة، وكتب جميع كلمات أغانيه تركي آل الشيخ، الألبوم مكون من 10 أغنيات قام بتوزيعها أشهر الموزعين الموسيقيين في العالم، مثل Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، بالإضافة الى المؤلف والموزع الموسيقي الهندي A. R. Rahman الحاصل على جائزتي أوسكار، بجانب الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio.
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