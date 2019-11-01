7 معلومات عن أسما شريف منير التي وصفت الشعراوي بـ«التطرف»

أثار منشور أسما ابنة الفنان شريف منير، الذي هاجمت فيه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، جدلًا واسعا وغضبا كبيرا بين محبي العالم الجليل، ما دفع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى شن هجوما حادا عليها، حتى اضطرت في النهاية إلى إغلاق صفحتها تماما، بعد إعلان رفضها للهجوم الذي تعرضت له، متهمة جمهورها بـ"التنمر والتعصب والبشاعة".
من أسما شريف منير؟- ولدت في 26 نوفمبر 1987.- ممثلة وإعلامية مصرية.- الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد".- تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.- محبة للتجميل والأزياء، وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال.- تحب الغناء
من أسما شريف منير؟
- ولدت في 26 نوفمبر 1987.
- ممثلة وإعلامية مصرية.
- الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد".
- تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- محبة للتجميل والأزياء، وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال.
- تحب الغناء والموسيقى وقامت بإنتاج أول أغنية لها بعنوان Un Flod Me Eyes.
- تزوجت عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري نجل اللواء محمد السكري ولها طفلة منه، لكنها انفصلت عنه، وتزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018.
أسما: الشعراوي متطرف والجمهور عنصري
كانت بداية الواقعة التي فتحت نيران الانتقادات على نجلة شريف منير، عندما هاجمت "أسما" الشيخ الشعراوي، ونشرت: "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".
ورد أحد المتابعين عليها، مقدمًا لها النصيحة بمتابعة دروس فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد كاتبة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمه كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلا عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت"، لتلقى سيل من الهجوم والانتقادات. (المزيد)
وانتقدت، أسما، هجوم الجمهور عليها، واتهمته بالتعصب، إذ كتبت في منشور آخر: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في إيه؟.. إيه التنمر والتعصب والبشاعة دي"، إلا أنها سرعان ما عادت وحذفت البوست الجديد، ثم أغلقت حسابها تماما على موقع "فيسبوك".
يشار إلى أن أسما، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج "أنا وبنتي"، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.