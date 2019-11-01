7 معلومات عن أسما شريف منير التي وصفت الشعراوي بـ«التطرف»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

أسما شريف منير

أثار منشور أسما ابنة الفنان شريف منير، الذي هاجمت فيه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، جدلًا واسعا وغضبا كبيرا بين محبي العالم الجليل، ما دفع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى شن هجوما حادا عليها، حتى اضطرت في النهاية إلى إغلاق صفحتها تماما، بعد إعلان رفضها للهجوم الذي تعرضت له، متهمة جمهورها بـ"التنمر والتعصب والبشاعة".

من أسما شريف منير؟- ولدت في 26 نوفمبر 1987.- ممثلة وإعلامية مصرية.- الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد".- تخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.- محبة للتجميل والأزياء، وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال.- تحب الغناء