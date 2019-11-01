رياضة

حارس الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

تحرير:علي الزيني ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
رمزي صالح
رمزي صالح
أعلن رمزي صالح حارس مرمى المنتخب الفلسطيني، وفريق الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت 22 عامًا، ونشر الحارس، فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أعلن خلاله عن اعتزاله ممارسة كرة القدم، قائلًا: "لكل بداية نهاية، وفي الفترة الأخيرة تعرضت لظروف صعبة ما بين إصابات وما شابه، وبالتالي أعلن اعتزال كرة القدم فخور بما قدمته لمنتخب بلادي على مدار 17 عاما، وفخور بحملي كأس التحدي والوصول لنهائيات أمم آسيا التي كانت الانطلاقة الحقيقية لمنتخب فلسطين قاريًا".
واختتم الحارس الفلسطيني، قائلًا: "فخور بتسليط الضوء على اللاعب الفلسطيني من خلال تواجدي في النادي الأعظم عربيا وإفريقيا الأهلي.. شكرا لكرة القدم التي أعطتني باستمرار، وشكرا لمحبة الناس، وشكرا لكل من ساهم في صناعة اسم رمزي صالح". بدأ رمزى صالح مسيرته الكروية فى صفوف فريق الاتحاد السعودى، قبل أن يلعب
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عثمان-ديمبلي (1)

فالفيردي يستبعد ديمبلي ويضم أرثر لمواجهة ليفانتي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني (الليجا)، وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي بقرار فني، رغم أنه غاب في آخر مباراتين بداعي الإيقاف، كما لم يتم استدعاء المدافع صامويل أومتيتي على الرغم من مشاركته في المران الجماعي، وأيضًا الثنائي الشاب كارليس ألينيا، وموسى واجي، وعاد للقائمة البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم استبعاده من مواجهة بلد الوليد، التي فاز فيها البلوجرانا بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد.
مران- الأهلي (1)

مران الأهلي في دبي.. إصابة حسين السيد وعودة وحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، خلال المسعكر المغلق المُقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الفريق حضور العديد من جماهير القلعة الحمراء بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين، كمت اشتمل المران على جانب بدني وخططي، وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.
محمود عبدالعزيز

رسالة غاضبة من محمود عبد العزيز بعد جراحة الصليبي

وجه محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب فريق الزمالك رسالة، عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة بألمانيا، حيث نشر صورة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلًا: "الحمد الله، تمت العملية على خير بفضل الله أولا ودعاء أهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إداراته برئاسة مرتضى منصور، وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى وزملائي اللاعبين.. أشكر اللاعبين القدامى الذين ساندوني، وأشكر اللاعبين القدامي الذين لا يتذكرون أنني قمت بعملية ويقومون بعمل فيديوهات دعم للاعبين في أندية أخرى.. سأعود أقوى بإذن الله".
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لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف رد الأمن على تأجيل لقاء الأهلي والجونة

رفضت الجهات الأمنية، إعلان اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لأسباب أمنية، حيث أكدت الجهات الأمنية لاتحاد الكرة، أنها لا تمانع فى إقامة مباراة الأهلي والجونة غدا الأربعاء بملعب الجونة بحسب الموعد المقرب لها. وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه استمرار انعقاد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرارات تخص المشكلة.
محمد-فضل (1)

استقالة فضل والزناتي حال تأجيل مباراة الأهلي والجونة

علمت «التحرير»، أن محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، قرروا تقديم استقالتهم حال تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الجونة، حيث يرفض الثلاثي تأجيل المباراة متمسكين باستمرار الجدول، وفقًا لما هو معمول به، خاصة أن تأجيل القمة لم يكن لاتحاد الكرة يد فيه، ويسود اتجاه قوي داخل اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي والجونة المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري.
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

اجتماع طارئ في منزل الخطيب لحل أزمة الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا طارئا حاليا في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة مباراة الجونة وموقف النادي من خوض المواجهة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. ووفقًا لما أعلنه مسؤولو القلعة الحمراء أن الخطيب قام بدعوة أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجلسة الطارئة في منزله نظرًا للحالة الصحية التي يعاني منها رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية وصعوبة التحرك بشكل طبيعي وتحذير الأطباء له من التحرك كثيرًا.
الاهلي-الجونة (3)

الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
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