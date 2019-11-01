حارس الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

تحرير:علي الزيني ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

رمزي صالح

أعلن رمزي صالح حارس مرمى المنتخب الفلسطيني، وفريق الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت 22 عامًا، ونشر الحارس، فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أعلن خلاله عن اعتزاله ممارسة كرة القدم، قائلًا: "لكل بداية نهاية، وفي الفترة الأخيرة تعرضت لظروف صعبة ما بين إصابات وما شابه، وبالتالي أعلن اعتزال كرة القدم فخور بما قدمته لمنتخب بلادي على مدار 17 عاما، وفخور بحملي كأس التحدي والوصول لنهائيات أمم آسيا التي كانت الانطلاقة الحقيقية لمنتخب فلسطين قاريًا".

واختتم الحارس الفلسطيني، قائلًا: "فخور بتسليط الضوء على اللاعب الفلسطيني من خلال تواجدي في النادي الأعظم عربيا وإفريقيا الأهلي.. شكرا لكرة القدم التي أعطتني باستمرار، وشكرا لمحبة الناس، وشكرا لكل من ساهم في صناعة اسم رمزي صالح". بدأ رمزى صالح مسيرته الكروية فى صفوف فريق الاتحاد السعودى، قبل أن يلعب