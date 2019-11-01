جريمة

السيطرة على حريق في كنيسة مارجرجس بشبرا

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م
حريق في كنيسة - أرشيفية
حريق في كنيسة - أرشيفية
أكد قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت اليوم، بمبني الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس بالجيوشي في شبرا، وذكر بيان القطاع، أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة مار جرجس، الجيوشي بشبرا، مضيفا أن تصاعد الأدخنة أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريقا بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فقاموا باستخدام طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة.
وأوضح قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه رغم المحاولات، إلا أن النيران قد بدأت في التصاعد بكثافة، في الوقت الذي تم فيه استدعاء قوات الحماية المدنية التي حضرت على الفور وتمت السيطرة على النيران.وأكد البيان، عدم وجود أي إصابات بشرية من جراء الحادث، بينما حدثت أضرارا طفيفة وخسائر محدودة في استراحة مسرح الكنيسة،
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جثة (1)

ذبيحة وقاتل حدث.. قصة «شهيدة الشرف» في المنوفية

قبل مقتل محمود البنا بيوم واحد فقط كانت مدينة تلا بالمنوفية على موعد مع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها "نرجس شعبان" المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف"، إذ دافعت عن شرفها فقُتلت ذبحا على يد طالب ثانوي كان يسير على خطى "راجح" قاتل "البنا"، فالجانب المتشابه بين جريمتي قتل "البنا" و"نرجس" رغم اختلاف الأحداث، أن القاتل "حدث"، ما يجعله يفلت من عقوبة الإعدام وفق قانون الطفل، بل إن محكمة جنايات أحداث شبين الكوم التي تنظر قضية "البنا" هي ذاتها التي تنظر قضية تلك السيدة التي راحت ضحية الشرف، بينما البنا راح ضحية الشهامة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يكافئ 612 شرطيا في 16 محافظة و6 إدارات

وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافأة 612 من رجال الشرطة (284 ضابطا – 304 أفراد – 23 مجندا – موظف مدني) بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، شمال سيناء، المنوفية، كفر الشيخ، بورسعيد، قطاع الأمن العام) و(قطاع الأمن المركزي، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الإدارة العامة لأمن الموانئ، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات)؛ نظرا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم.
اكاديمية-الشرطة

تخريج كوادر أمنية إفريقية جديدة بأكاديمية الشرطة

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الإفريقية، فى إطار بروتوكول التعاون التدريبى بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية فى مجال (الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية)، شارك فيه 56 متدربا يمثلون 18 دولة إفريقية، وذلك فى إطار سعي وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الإفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع كل دول القارة.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

كواليس فيديو «عزبة الريس» الذي أشعل «السوشيال ميديا»

مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" تحت عنوان "بلطجية عزبة الريس والقسم لا يتحرك" يظهر خلاله شخصان يحملان أسلحة بيضاء يلوحان بها مهددين المارة بالشارع بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة. الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية رصدت الفيديو ليوجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن العاصمة تنسيقا مع القطاع تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة.
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آثار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان (12)

اللقطات الأولى لحريق مبنى الخدمات بكنيسة شبرا

وصل فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق محدود اندلع في مبنى الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس الجيوشي بمنطقة شبرا، صباح اليوم الجمعة. البداية كانت ببلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من كنيسة مارجرجس الجيوشي، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة لإدارة الحماية المدنية بتعزيزات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وحصره في مساحة ضيقة دون امتداده إلى باقي الطوابق ودون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
آثار حريق كنيسة مارجرجس بحلوان (1)

مصابان في حريق مبنى الخدمات بكنيسة شبرا

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق محدود اندلع في مبنى الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس الجيوشي بمنطقة شبرا، صباح الجمعة. البداية كانت ببلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من كنيسة مارجرجس الجيوشي، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة لإدارة الحماية المدنية بتعزيزات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وحصره في مساحة ضيقة دون امتداده إلى باقي الطوابق ودون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
الحماية-المدنية (2)

السيطرة على حريق في شركة أدوية بمدينة 6 أكتوبر

دفعت الحماية المدنية، مساء اليوم الخميس، بـ7 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق داخل شركة أدوية في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة 6 أكتوبر. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، مساء اليوم، بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية في مدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان وإخماد الحريق، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
حريق- بورشة- أحذية (3)

شجاعة الأهالي وسرعة المطافئ تنقذ المهندسين من كارثة

كشفت المعاينة الأولية عن ملابسات حريق اندلع في معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين فجر اليوم الإثنين، وتبين أن ماسا كهربائيا في التوصيلات الخاصة بلافتة المعرض الواقع بتقاطع شارعي أحمد عرابي والرشيدي، نتج عنه حدوث شرر ونشوب حريق التهم اللافتة الإعلانية المثبتة بواجهة المعرض، وامتدت النيران إلى داخل المعرض، إلا أن شجاعة المارة وأصحاب المحلات المجاورة وسرعة وصول قوات الحماية المدنية منعت كارثة محققة حال اشتعال السيارات بالداخل، فضلا عن وجود مطعم مجاور.
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