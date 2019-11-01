السيطرة على حريق في كنيسة مارجرجس بشبرا

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م

حريق في كنيسة - أرشيفية

أكد قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت اليوم، بمبني الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس بالجيوشي في شبرا، وذكر بيان القطاع، أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة مار جرجس، الجيوشي بشبرا، مضيفا أن تصاعد الأدخنة أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريقا بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فقاموا باستخدام طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة.

وأوضح قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه رغم المحاولات، إلا أن النيران قد بدأت في التصاعد بكثافة، في الوقت الذي تم فيه استدعاء قوات الحماية المدنية التي حضرت على الفور وتمت السيطرة على النيران.وأكد البيان، عدم وجود أي إصابات بشرية من جراء الحادث، بينما حدثت أضرارا طفيفة وخسائر محدودة في استراحة مسرح الكنيسة،