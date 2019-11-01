رسالة غاضبة من محمود عبد العزيز بعد جراحة الصليبي

تحرير:علي الزيني ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

محمود عبدالعزيز

وجه محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب فريق الزمالك رسالة، عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة بألمانيا، حيث نشر صورة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلًا: "الحمد الله، تمت العملية على خير بفضل الله أولا ودعاء أهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إداراته برئاسة مرتضى منصور، وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى وزملائي اللاعبين.. أشكر اللاعبين القدامى الذين ساندوني، وأشكر اللاعبين القدامي الذين لا يتذكرون أنني قمت بعملية ويقومون بعمل فيديوهات دعم للاعبين في أندية أخرى.. سأعود أقوى بإذن الله".

وأجرى محمود عبد العزيز، جراحة الرباط الصليبي، ومن المتوقع أن يعود إلى مصر عقب يومين أو ثلاثة، بعد الاطمئنان على حالته. وسيبدأ زيزو العلاج الطبيعي فور العودة إلى مصر، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك ومصر المقاصة. View this post on Instagram الحمدلله تمت