رياضة

رسالة غاضبة من محمود عبد العزيز بعد جراحة الصليبي

تحرير:علي الزيني ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م
محمود عبدالعزيز
محمود عبدالعزيز
وجه محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب فريق الزمالك رسالة، عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة بألمانيا، حيث نشر صورة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلًا: "الحمد الله، تمت العملية على خير بفضل الله أولا ودعاء أهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إداراته برئاسة مرتضى منصور، وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى وزملائي اللاعبين.. أشكر اللاعبين القدامى الذين ساندوني، وأشكر اللاعبين القدامي الذين لا يتذكرون أنني قمت بعملية ويقومون بعمل فيديوهات دعم للاعبين في أندية أخرى.. سأعود أقوى بإذن الله".
وأجرى محمود عبد العزيز، جراحة الرباط الصليبي، ومن المتوقع أن يعود إلى مصر عقب يومين أو ثلاثة، بعد الاطمئنان على حالته. وسيبدأ زيزو العلاج الطبيعي فور العودة إلى مصر، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك ومصر المقاصة. View this post on Instagram الحمدلله تمت
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عثمان-ديمبلي (1)

فالفيردي يستبعد ديمبلي ويضم أرثر لمواجهة ليفانتي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني (الليجا)، وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي بقرار فني، رغم أنه غاب في آخر مباراتين بداعي الإيقاف، كما لم يتم استدعاء المدافع صامويل أومتيتي على الرغم من مشاركته في المران الجماعي، وأيضًا الثنائي الشاب كارليس ألينيا، وموسى واجي، وعاد للقائمة البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم استبعاده من مواجهة بلد الوليد، التي فاز فيها البلوجرانا بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد.
مران- الأهلي (1)

مران الأهلي في دبي.. إصابة حسين السيد وعودة وحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، خلال المسعكر المغلق المُقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الفريق حضور العديد من جماهير القلعة الحمراء بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين، كمت اشتمل المران على جانب بدني وخططي، وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.
رمزي -صالح‎

حارس الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن رمزي صالح حارس مرمى المنتخب الفلسطيني، وفريق الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت 22 عامًا، ونشر الحارس، فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أعلن خلاله عن اعتزاله ممارسة كرة القدم، قائلًا: "لكل بداية نهاية، وفي الفترة الأخيرة تعرضت لظروف صعبة ما بين إصابات وما شابه، وبالتالي أعلن اعتزال كرة القدم فخور بما قدمته لمنتخب بلادي على مدار 17 عاما، وفخور بحملي كأس التحدي والوصول لنهائيات أمم آسيا التي كانت الانطلاقة الحقيقية لمنتخب فلسطين قاريًا".
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سباستيان-ديسابر (7)

مدرب بيراميدز: دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام سموحة

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أن نتيجة التعادل أمام سموحة، ليست جيدة على الإطلاق، وخاصة أنها تقام على ملعبه، مشددًا على أن لاعبي فريقه أهدروا العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، جاء ذلك في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية المواجهة، قائلا: "مشكلة الفريق الأساسية أمام سموحة كانت في غياب قوة المهاجمين؛ ما أدى لعدم إحراز الأهداف.. ولعبنا الشوط الأول لصالح الفريق المنافس، لكن المستوى تحسن في الشوط الثاني".
بيراميدز (3)

التعادل السلبي يحسم مواجهة بيراميدز وسموحة

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق بيراميدز ونظيره سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الثاني، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة عن الزمالك الثالث، لكن الأحمر والأبيض لعبا مباراة أقل من بيراميدز، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى 5 نقاط جمعها من 4 مباريات، في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في مباراة وخسر في أخرى وتعادل مرتين.
سموحة

فرج عامر: سنخوض مواجهة بيراميدز مضطرين

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه قرر خوض مباراة بيراميدز تجنبًا لتعرض ناديه لعقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما كان أعلن في وقت سابق عن مطالبته بتأجيل مباراة فريقه؛ مثل الأهلي والزمالك، من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأندية. وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لـ«إم بي سي مصر» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «طالبت بتأجيل مباراتي أسوة بالأهلي والزمالك؛ نظرًا لانضمام الدوليين مؤخرًا وعدم وجود وقت كافٍ لإعداد الفريق».
ناصر-ماهر

ناصر ماهر عن العودة للأهلي: هدفي اللعب بشكل مستمر

أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز فريقه على فريق إنبي، مجرد بداية لطريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق السكندري، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر لنا كل شيء، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه في بطولة الدوري، الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي، كان مهمًا للغاية و نستحق ذلك، وما زال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة".
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