مران الأهلي في دبي.. إصابة حسين السيد وعودة وحيد

تحرير:أحمد سعيد ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، خلال المسعكر المغلق المُقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الفريق حضور العديد من جماهير القلعة الحمراء بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين، كمت اشتمل المران على جانب بدني وخططي، وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.

وشهد المران مشاركة محمود وحيد لاعب الأهلي، في المران الجماعي، بعد تنفيذه لبرنامجه الاستشفائي الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال لمساعدته على التخلص من الإرهاق. وتعرض حسين السيد لاعب الأهلي، لكدمة في الركبة خلال مشاركته في مران الفريق، وخرج اللاعب قبل نهاية المران وقام بوضع الثلج على القدم، للتخلص