رياضة

فالفيردي يستبعد ديمبلي ويضم أرثر لمواجهة ليفانتي

تحرير:أحمد سعيد ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
ديمبلي
ديمبلي
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني (الليجا)، وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي بقرار فني، رغم أنه غاب في آخر مباراتين بداعي الإيقاف، كما لم يتم استدعاء المدافع صامويل أومتيتي على الرغم من مشاركته في المران الجماعي، وأيضًا الثنائي الشاب كارليس ألينيا، وموسى واجي، وعاد للقائمة البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم استبعاده من مواجهة بلد الوليد، التي فاز فيها البلوجرانا بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد.
وجاءت قاءمة برشلونة كالتالي: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، آرثر، سواريز، ميسي، نيتو، لينجليت، جريزمان، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، كارليس بيريز، وأنسو فاتي. ?????? The 1??9?? making the trip south for #LevanteBarça! pic.twitter.com/3EbQe4K4zc —
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مران- الأهلي (1)

مران الأهلي في دبي.. إصابة حسين السيد وعودة وحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، خلال المسعكر المغلق المُقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الفريق حضور العديد من جماهير القلعة الحمراء بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين، كمت اشتمل المران على جانب بدني وخططي، وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.
محمود عبدالعزيز

رسالة غاضبة من محمود عبد العزيز بعد جراحة الصليبي

وجه محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب فريق الزمالك رسالة، عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة بألمانيا، حيث نشر صورة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلًا: "الحمد الله، تمت العملية على خير بفضل الله أولا ودعاء أهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إداراته برئاسة مرتضى منصور، وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى وزملائي اللاعبين.. أشكر اللاعبين القدامى الذين ساندوني، وأشكر اللاعبين القدامي الذين لا يتذكرون أنني قمت بعملية ويقومون بعمل فيديوهات دعم للاعبين في أندية أخرى.. سأعود أقوى بإذن الله".
رمزي -صالح‎

حارس الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن رمزي صالح حارس مرمى المنتخب الفلسطيني، وفريق الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت 22 عامًا، ونشر الحارس، فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أعلن خلاله عن اعتزاله ممارسة كرة القدم، قائلًا: "لكل بداية نهاية، وفي الفترة الأخيرة تعرضت لظروف صعبة ما بين إصابات وما شابه، وبالتالي أعلن اعتزال كرة القدم فخور بما قدمته لمنتخب بلادي على مدار 17 عاما، وفخور بحملي كأس التحدي والوصول لنهائيات أمم آسيا التي كانت الانطلاقة الحقيقية لمنتخب فلسطين قاريًا".
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برشلونة

برشلونة يقسو على بلد الوليد بخماسية

نجح فريق برشلونة الإسبانى فى الخروج بفوز سهل أمام بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، وسجل لصالح الفريق الكتالونى كل من كليمنت لانجليه فى الدقيقة الـ2، وفيدال فى الدقيقة الـ29، وليونيل ميسي فى الدقيقة الـ34 والـ75 وسواريز فى الدقيقة الـ77، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيد كيكو فى الدقيقة الـ15 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يتصدر البلوجرانا جدول الليجا برصيد22 نقطة وبفارق نقطتين عن غرناطة الوصيف برصيد 20 نقطة.
بيب-جوارديولا (1)

ربحت معه كل شيء.. جوارديولا يتحدث عن علاقته بميسي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالي ونادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل تجربته مع البلوجرانا، وخاصة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، حيث كان يتولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيًا للنادي الكتالوني. وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فالفيردي يعلق على تصريحات تير شتيجن وأزمة الكلاسيكو

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة بلد الوليد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "بلد الوليد قدم أداءً جيدًا، ولم يخسر في المباريات الأخيرة، ويظهر بشكل قوي خارج ملعبه، ومع ريال مدريد وأتلتيكو وغرناطة حقق نتائج جيدة". وأضاف: "مباراة الموسم الماضي كانت مُعقدة وعانينا كثيرًا، ومباراة الغد ستكون مهمة لعودتنا للعب في الليجا بعد الراحة الغريبة أثر تأجيل الكلاسيكو".
ميسى

ميسي: عودة نيمار لبرشلونة معقدة هناك أشخاص لا يريدون

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن عودة زميله السابق، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف البلوجرانا، مشيرا إلى أن العملية معقدة للغاية، قائلًا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «أدرك أن عودة نيمار إلى برشلونة معقدة، أولا لأنه من الصعب رحيله عن باريس، ثانيا بسبب الطريقة التي غادر بها البارسا، كما يوجد أشخاص في النادي لا يريدون عودته»، وتابع: «على المستوى الرياضي، فإن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد، وسيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا لو عاد، ونتحدث كثيرا حيث لدينا مجموعة على واتس آب أنا ونيمار وسواريز فقط».
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