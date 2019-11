فالفيردي يستبعد ديمبلي ويضم أرثر لمواجهة ليفانتي

ديمبلي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني (الليجا)، وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي بقرار فني، رغم أنه غاب في آخر مباراتين بداعي الإيقاف، كما لم يتم استدعاء المدافع صامويل أومتيتي على الرغم من مشاركته في المران الجماعي، وأيضًا الثنائي الشاب كارليس ألينيا، وموسى واجي، وعاد للقائمة البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم استبعاده من مواجهة بلد الوليد، التي فاز فيها البلوجرانا بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد.

وجاءت قاءمة برشلونة كالتالي: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، آرثر، سواريز، ميسي، نيتو، لينجليت، جريزمان، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، كارليس بيريز، وأنسو فاتي.