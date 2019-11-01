«نورت الحتة».. الشحات يظهر في مباراة العين (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

حسين الشحات

حرص حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استغلال تواجده رفقة المارد الأحمر في المعسكر المغلق المقام حاليًا في الإمارات، ومتابعة المباراة التي جمعت بين فريق العين والجزيرة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي وانتهت بالتعادل السلبي.. وسلطت الكاميرات الناقلة للمباراة الضوء على تواجد حسين الشحات في مدرجات ملعب هزاع بن زايد، حيث حرص نجم الأهلي على مؤازرة فريقه السابق، بعد إنهائه مرانه مع الفريق الأحمر.

ويخوض النادي الأهلي معسكرًا خارجيًا لمدة أسبوع في الإمارات استغلالًا لفترة توقف الدوري الذي سيستكمل مبارياته نهاية شهر نوفمبر المقبل، بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ويشارك الفريق الأحمر في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. من جهته وجه عامر عبد الله معلق المباراة التحية