رياضة

«نورت الحتة».. الشحات يظهر في مباراة العين (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
حسين الشحات
حسين الشحات
حرص حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استغلال تواجده رفقة المارد الأحمر في المعسكر المغلق المقام حاليًا في الإمارات، ومتابعة المباراة التي جمعت بين فريق العين والجزيرة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي وانتهت بالتعادل السلبي.. وسلطت الكاميرات الناقلة للمباراة الضوء على تواجد حسين الشحات في مدرجات ملعب هزاع بن زايد، حيث حرص نجم الأهلي على مؤازرة فريقه السابق، بعد إنهائه مرانه مع الفريق الأحمر.
ويخوض النادي الأهلي معسكرًا خارجيًا لمدة أسبوع في الإمارات استغلالًا لفترة توقف الدوري الذي سيستكمل مبارياته نهاية شهر نوفمبر المقبل، بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ويشارك الفريق الأحمر في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. من جهته وجه عامر عبد الله معلق المباراة التحية
اقرأ المزيد
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال يكشف حقيقة الخلافات في الجهاز الفني

كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، حقيقة ما تردد عن وجود خلافات داخل الجهاز الفني للفريق، وتحديدًا مع مدير الكرة اللواء ياسر سالم، ومحمود جابر المدير الإداري، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه أزمة في مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "ON Sport" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "لا أمانع مواجهة بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية، لأن هذا سوف يقلل من السفر خارج مصر في دور المجموعات".
ناصف-ساويرس‎

ساويرس يقبل بالتسوية مع المدير التنفيذي لأستون فيلا

قبل رجال الأعمال المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي وشريكه الأمريكي ويزلي إيدينز، تسوية مع كيث واينز المدير التنفيذي الأسبق للنادي، بعدما رفع دعوى ضد أستون فيلا ومالكه الصيني السابق توني شيا، ورحل واينز عن أستون فيلا في شهر يونيو عام 2018، قبل أن تتحول ملكية النادي من شيا إلى ساويرس وشريكه الأمريكي، إلا أن واينز قام برفع دعوى قضائية، على الثنائي. ويواجه أستون فيلا نظيره فريق ليفربول، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج).
اقرأ المزيد من الأخبار
رمضان صبحي

فتحي مبروك: رمضان صبحي أعاد الروح للأهلي

أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، نجم الفريق الأحمر من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه أضاف عنصر الروح القتالية الذي كان يفتقده الفريق. وأضاف مبروك، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «رمضان صبحي يدافع ويقاتل ويسدد ويفعل كل شئ في الملعب، وهنا تكمن أهميته الكبيرة مع الفريق منذ عودته في يناير الماضي، ولديه إصرار للرد على الانتقادات التي يوجهها إليه البعض عبر وسائل الإعلام».
حسين الشحات

الشحات يكشف كواليس خناقة بشتيل.. وأول راتب تقاضاه

تحدث حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أحد الفيديوهات المصورة للموقع الرسمي للنادي الأحمر، أجاب فيه على عدد من الأسئلة بعيدًا عن لعبة كرة القدم، قائلًا إن عمرو دياب مطربه المفضل ويحب كثيرا أغنيةـ مثل "تملي معاك"، إلى جانب أن أبرز هواياته الجلوس بمنزله مفضلا ذلك على الخروج منه، كاشفًا عن أول راتب حصل عليه في حياته كان 15 جنيه بعد خصم الضرائب، ثم بعد ذلك تقاضى 200 جنيه، مشيرًا إلى أن انتقاله للأهلي يعد من أفضل لحظات حياته، فضلًا عن أن اللحظة الأصعب الخروج من دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.
الأهلي - أسوان (1)

فايلر: أسعى لتجهيز جميع اللاعبين في الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سجلنا اليوم خمسة أهداف وهو أمر رائع للغاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة". الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الأسواني عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.
حسين الشحات

حسين الشحات يكشف رسالة فايلر للاعبين

أكد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، أن فايلر المدير الفني للفريق، يطالبهم دائمًا ببذل أقصى جهد دون قلق من تحمل النتيجة، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورتس"، عقب نهاية مواجهة أسوان، قائلا: "هدفنا في هذا الموسم، هو أن نقدم بداية أفضل عن بداية الموسم الماضي، حتى نتجنب الوصول لمرحلة ضغط كبيرة تؤثر علينا.. أبذل كل جهد من أجل الفريق، والمدير الفني يتعامل معنا بشكل جيد وطالبنا بالتعامل بثقة مع الكرة والاجتهاد داخل الملعب، على أن يتحمل هو النتيجة النهائية أمام الجميع".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]