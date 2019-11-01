تحسن ملحوظ.. تقييم رسمي لمستوى خدمات المحمول في مصر

يقيس التقرير معدل عدم بدء المكالمات وانقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات وجودة خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول، وفقا لسرعة تنزيل البيانات وتحميلها

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الإنترنت على الموبايل

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الجمعة تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر سبتمبر مقارنه بشهر أغسطس، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر سبتمبر الماضي لما يقرب من 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان، والمقسمة إلى ما يقرب من 125 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية.

ويتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول، وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات، وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة، حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس