تحسن ملحوظ.. تقييم رسمي لمستوى خدمات المحمول في مصر

يقيس التقرير معدل عدم بدء المكالمات وانقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات وجودة خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول، وفقا لسرعة تنزيل البيانات وتحميلها
أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الجمعة تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر سبتمبر مقارنه بشهر أغسطس، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر سبتمبر الماضي لما يقرب من 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان، والمقسمة إلى ما يقرب من 125 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية.
ويتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول، وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات، وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة، حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس
ويتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول، وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات، وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة، حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات فيما تم تقييم جودة خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول، وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.
وأوضح تقرير قياسات جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات خلال شهر سبتمبر ما يلي:
أولا: نتائج تقييم الخدمات الصوتية
- لوحظ تحسن في معيار جودة المكالمات لشركتي فودافون واتصالات حيث انخفض عدد المناطق الإجمالية التحاسبية (مناطق التقييم والتحاسب وفقا للتراخيص الممنوحة للشركات) المتأثرة بمشاكل معيار جودة المكالمات الصوتية لشركة فودافون من عدد (6) مناطق (17 منطقة تفصيلية منتهكة لمعايير الجودة) في شهر أغسطس الي عدد (4) مناطق (18 منطقة تفصيلية) في شهر سبتمبر، ولشركة اتصالات انخفض العدد من (22) منطقة (37 منطقة تفصيلية)الي (14) منطقة (42 منطقة تفصيلية)، ولشركة اورانح ظل العدد (22) منطقة (39 منطقة تفصيلية) الى (22) منطقة (43 منطقة تفصيلية).
- تتركز مشاكل عدم بدء المكالمات في القاهرة والجيزة لشركة we، ومناطق الجيزة والصعيد لشركة اتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة اورانج، ومناطق القاهرة والدلتا لشركة فودافون.
ثانيا: نتائج تقييم خدمات البيانات
- أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة we في معظم أنحاء الجمهورية وتميز ملحوظ لشركة اورانج في سرعة تحميل البيانات.
- أظهر التقرير أيضا زيادة المناطق المتأثرة لعدم بدء الاتصال بالإنترنت أثناء تحميل ورفع البيانات لشركة اتصالات.
وفي إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لإطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويعكس التقرير، الوضع الحقيقي لخدمات الاتصالات، ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثه، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها، وفي حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.
ولمزيد من التفاصيل حول تقرير جودة الخدمة يمكنكم زيارة الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات tra.gov.eg والذي يقدم خريطة توضيحية على مستوى الجمهورية لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.