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تحسن ملحوظ.. تقييم رسمي لمستوى خدمات المحمول في مصر

يقيس التقرير معدل عدم بدء المكالمات وانقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات وجودة خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول، وفقا لسرعة تنزيل البيانات وتحميلها
تحرير:أحمد البرماوي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الإنترنت على الموبايل
الإنترنت على الموبايل
أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الجمعة تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر سبتمبر مقارنه بشهر أغسطس، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر سبتمبر الماضي لما يقرب من 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان، والمقسمة إلى ما يقرب من 125 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية.
ويتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول، وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات، وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة، حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس
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بورصة (2)

البورصة تربح 14 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي

اختتمت تعاملات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بتباين لكافة المؤشرات، حيث انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 14558 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 539.5 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX 100" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى1436 نقطة، وقفز مؤشر EGX 30 محدد الأوزان" بنحو 2.5 % مغلقا عند مستوى17530 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 14.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 727.7 مليار جنيه مقابل 713.6 مليار جنيه.
قناة-السويس (2)

515 مليون دولار عائدات قناة السويس في أكتوبر الماضي

ارتفعت عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 515.1 مليون دولار، بنسبة زيادة 2.7% مقارنة بأكتوبر 2018، الذي سجل عائدات بلغت 506.1 مليون دولار، بزيادة 9 ملايين دولار. وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر 2019 حققت ثاني أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة خلال العام الجاري، تليها عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار، وشهدت حركة الملاحة شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 133، بنسبة زيادة قدرها 8%.
Kellogg 2

مدبولي يتفقد «بسكو مصر».. وكيللوج تضخ 3.6 مليار جنيه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنع بسكو مصر، التابع لشركة كيللوج، بعد أعمال تطويره، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستيفن كاهيلين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيللوج العالمية. وأعلنت شركة كيللوج بمناسبة مرور خمس سنوات على نجاحها ونموها المتواصل في السوق المصرية عن توسعات جديدة بقيمة 3.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية قامت الشركة بضخ استثمارات وصلت إلى نحو 7.2 مليار جنيه.
إطلاق قمر صناعي

مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية وتستعد لإطلاق «طيبة 1»

تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الإتصالات "طيبة -1"، والذى سيساهم فى توفير خدمات الإتصالات للقطاعين الحكومي والتجارى. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن فى شتى المجالات. وقد تم تصنيع قمر الإتصالات "طيبة-1" خلال تحالف شركتى "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" احدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الاقمار الصناعية، وسيوفر "طيبة-1" التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
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we (2)

We تعتذر للعملاء وتتعهد بالتعويض لهذا السبب

تتقدم WE باعتذارها لجميع عملاء المحمول الكرام على الانقطاع المفاجيء لخدماتها لأسباب فنية، وذلك ظهر اليوم. وقد تم استعادة الخدمات بشكل جزئي وجاري العمل حاليا على استعادة الخدمات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن. وتتعهد WE بتعويض جميع عملائها المتضررين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة كما تتعهد بالعمل الجاد على تلافي أسباب ذلك الانقطاع في المستقبل، إذ قالت الشركة في تعليق رسمي لها، إنها نجحت في استعادة خدمات المحمول بشكل كامل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد العطل المفاجئ الذي تسبب في تأثر خدمات المحمول بشكل جزئي في بعض مناطق الجمهورية.
المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية

تعرف على تقييم الاتحاد الدولي للاتصالات لسرعات الإنترنت بمصر

كشف الدكتور رأفت هندي مساعد وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، عن قيام الوزارة بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات بتخصيص فريق عمل تقني لتقديم الدعم الفني الخاص بشبكة الإنترنت داخل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ. وأضاف هندي، أن وفد الاتحاد الدولي للاتصالات أشاد بسرعات الإنترنت داخل مصر بشكل عام وداخل قاعة المؤتمرات الرئيسية بشرم الشيخ بشكل خاص، موضحا أن سرعة الإنترنت داخل القاعة تصل إلى 10 جيجا بت. وأوضح مساعد وزير الاتصالات، أن كافة الوفود تستطيع مباشرة أعمالها داخل المؤتمر عبر شبكة إنترنت عالية الجودة.
كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:
المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية

مصر تستضيف المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية «WRC»

تستضيف مدينة شرم الشيخ الحدث العالمي المهم "المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، وهو يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم 28 أكتوبر 2019. ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.
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