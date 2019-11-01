أسما شريف منير تعتذر: الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي

تحرير:إسلام الشاذلي ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

أسما شريف منير

أعادت أسما شريف منير، تنشيط صفحتها فيسبوك، مجددا، بعد أوقفت الحساب في أعقاب الهجوم الحاد الذي تعرضت له اليوم الجمعة، بسبب المنشور الذي هاجمت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته فيه بـ"التطرف"، وكتبت ابنه الفنان شريف منير، منشورا جديدا، اعتذرت فيه عن الإساءة للعالم الراحل، إذ قالت: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم فهم كلامى على إنى أنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده".

وأوضحت أسما: "أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمري ما أحب أغلط في حد.. وأنا باعتذر جدا جدا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة، وده يمكن عشان لسه بتعلم، وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت أني أظهر على السوشيال ميديا".وتابعت: "دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة