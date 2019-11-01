أسما شريف منير تعتذر: الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي
تحرير:إسلام الشاذلي
٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
أسما شريف منير
أعادت أسما شريف منير، تنشيط صفحتها فيسبوك، مجددا، بعد أوقفت الحساب في أعقاب الهجوم الحاد الذي تعرضت له اليوم الجمعة، بسبب المنشور الذي هاجمت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته فيه بـ"التطرف"، وكتبت ابنه الفنان شريف منير، منشورا جديدا، اعتذرت فيه عن الإساءة للعالم الراحل، إذ قالت: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم فهم كلامى على إنى أنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده".
وأوضحت أسما: "أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمري ما أحب أغلط في حد.. وأنا باعتذر جدا جدا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة، وده يمكن عشان لسه بتعلم، وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت أني أظهر على السوشيال ميديا".وتابعت: "دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة
وأوضحت أسما: "أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمري ما أحب أغلط في حد.. وأنا باعتذر جدا جدا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة، وده يمكن عشان لسه بتعلم، وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت أني أظهر على السوشيال ميديا".
وتابعت: "دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا، وكل مافي الموضوع إني كنت بدور عن مرجع دينى ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط وعشان أفهمه كنت محتاجة حاجة تناسب استيعابي، والشيخ الشعراوى أعمق من قدراتى لأني في حاجات فعلاً مفهمتهاش، وأنا مبتدئة بحاول اتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعموما أنا بعتذر فعلا عن ذلت لساني وكلمتى.. وحقيقي إنى أكن للشيخ الشعراوى كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير".
وبدأت الواقعة التي فتحت نيران الانتقادات على نجلة شريف منير، عندما هاجمت "أسما" الشيخ الشعراوي، ونشرت: "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خالطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".
ورد أحد المتابعين عليها، مقدمًا لها النصيحة بمتابعة دروس فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد كاتبة: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمه كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلا عقلي ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت"، لتلقى سيل من الهجوم والانتقادات. (المزيد)
وانتقدت، أسما، هجوم الجمهور عليها، واتهمته بالتعصب، إذ كتبت في منشور آخر: "مش ممكن محدش ينفع يقول كلمة من غير هجوم هو في إيه؟.. إيه التنمر والتعصب والبشاعة دي"، إلا أنها سرعان ما عادت وحذفت البوست الجديد، ثم أغلقت حسابها تماما على موقع "فيسبوك".
يشار إلى أن أسما، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج "أنا وبنتي"، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.