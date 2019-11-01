أسامة خليل يكشف أسباب الفوضى الإعلامية

ناقش الكاتب الصحفي أسامة خليل العديد من القضايا الساخنة على الساحة الرياضية خلال ظهوره في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي

تحرير:علي الزيني ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

أسامة خليل

حل الكاتب الصحفي أسامة خليل ضيفًا على برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس»، في حلقة ناقش فيها العديد من القضايا الساخنة على الساحة الرياضية، بصحبة الناقد الرياضي عصام سالم، وكشف خليل أن قنوات الأندية "خُلقت للفتنة"، لأنهم يدافعون عن أنديتهم سواء كانت ظالمة أو مظلومة، كما أنهم ينتهكون الأندية الأخرى، علاوة على التحريض على الحكام، موضحًا أن الصحافة الورقية لم تعد موجودة، وأصبح هناك حالة من عدم احترام القارئ.

قنوات الأندية في مصر خلقت للفتنة تحدث خليل، عن القنوات المملوكة للأندية، قائلا: "خلقت للفتنة، تجربتنا فيها كده، أعتقد في أوروبا الأمور مختلفة، لكن في مصر هي للفتنة، فتدافع عن ناديها ظالمًا أو مظلومًا، وتنتهك الأندية الأخرى، وتحرض على الحكام، هي طبيعتها كده، جرائد الأندية كان لها (شنة ورنة)". وأكد