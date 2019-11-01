رياضة

أسامة خليل يكشف أسباب الفوضى الإعلامية

ناقش الكاتب الصحفي أسامة خليل العديد من القضايا الساخنة على الساحة الرياضية خلال ظهوره في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي
تحرير:علي الزيني ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
أسامة خليل
أسامة خليل
حل الكاتب الصحفي أسامة خليل ضيفًا على برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس»، في حلقة ناقش فيها العديد من القضايا الساخنة على الساحة الرياضية، بصحبة الناقد الرياضي عصام سالم، وكشف خليل أن قنوات الأندية "خُلقت للفتنة"، لأنهم يدافعون عن أنديتهم سواء كانت ظالمة أو مظلومة، كما أنهم ينتهكون الأندية الأخرى، علاوة على التحريض على الحكام، موضحًا أن الصحافة الورقية لم تعد موجودة، وأصبح هناك حالة من عدم احترام القارئ.
  قنوات الأندية في مصر خلقت للفتنة تحدث خليل، عن القنوات المملوكة للأندية، قائلا: "خلقت للفتنة، تجربتنا فيها كده، أعتقد في أوروبا الأمور مختلفة، لكن في مصر هي للفتنة، فتدافع عن ناديها ظالمًا أو مظلومًا، وتنتهك الأندية الأخرى، وتحرض على الحكام، هي طبيعتها كده، جرائد الأندية كان لها (شنة ورنة)". وأكد
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المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.
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أسامة خليل (2)

أسامة خليل: قناتا الأهلي والزمالك تجارب فتنة

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن قنوات الأندية خُلقت للفتنة، لأنهم يدافعون عن أنديتهم سواء كانت ظالمة أو مظلومة، كما أنهم ينتهكون الأندية الأخرى، علاوة على التحريض على الحكام. وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وأضاف "خليل": "تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، من الأمثلة على الإعلام الموجه، فالرجل جاء للأهلي وتم التعامل معه على أنه فارس الفرسان، وتم استقباله استقبالا عظيما، ثم اختلفوا، فأظهره الإعلام كأنه شيطان، ثم عندما عاد الرجل وبدأ يتصالح مرة أخرى، تحول الأمر من جديد".
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حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أول ثلاث جولات من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ يلتقي الفارس الأبيض مع مازيمبي الكونغولي في أول جولة خارج الديار يوم 30 نوفمبر، في الثالثة عصرا، بينما يواجهه بريميرو دي أجوستو الأنجولي بالقاهرة، في السابع من شهر ديسمبر، في التاسعة مساءً، وستكون المواجهة الثالثة أمام زيسكو الزامبي في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
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أسامة خليل يستشهد بصالح سليم لمحاربة السوشيال ميديا

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أنه "لا مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا (فيسبوك- تويتر) بالأندية في الظروف الطبيعية"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "في الظروف الطبيعية ليس هناك مانع من وجود إدارة للسوشيال ميديا، لكن حين يكون الجمهور موجها، وهناك حملات يتم دفع ملايين الجنيهات لأجلها، فلا بد من أن تدخل الدولة لتنظيم هذا الأمر ومعاقبة البعض؛ لأن هناك جرائم تحدث في السوشيال ميديا".
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أسامة خليل: كان يجب على الجبلاية معاقبة الأهلي

شدد الكاتب الصحفي أسامة خليل، على أنه يجب أن تكون الدولة أكبر من الأندية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "يجب أن تكون الدولة أكبر من الأندية، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يمثل الدولة ولا يمثل نفسه، وهو ليس رجلا منتخبا، لكنه رجل دولة وله مسؤولياته، وما دام ذهب اليوم للجلوس مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فغدًا سيذهب ليجلس مع مجلس إدارة نادي الزمالك".
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