انهيار منزل سكني من 6 طوابق في بنها ولا خسائر بشرية

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

انهيار عقار - أرشيفية

انهار منزل سكنى مكون من 6 طوابق بمنطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، دون أي إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.. وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بانهيار منزل قديم بمنطقة الفلل، فانتقلت قوات الشرطة ووحدة الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار.

وتبين أن المنزل قديم وصادر له قرار إزالة وحدثت له تشققات ظهر اليوم، وتم إخلاء 6 أسر كانت تقطن المكان وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول المنطقة وفوجئ الأهالي بانهياره مساء اليوم. وقامت أجهزة مجلس المدينة والحماية المدنية بإزالة باقي أنقاض المنزل والتأكد من سلامة المنازل المجاورة، حيث تبين عدم وجود