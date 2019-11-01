جريمة

انهيار منزل سكني من 6 طوابق في بنها ولا خسائر بشرية

٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية
انهار منزل سكنى مكون من 6 طوابق بمنطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، دون أي إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.. وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بانهيار منزل قديم بمنطقة الفلل، فانتقلت قوات الشرطة ووحدة الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار.
وتبين أن المنزل قديم وصادر له قرار إزالة وحدثت له تشققات ظهر اليوم، وتم إخلاء 6 أسر كانت تقطن المكان وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول المنطقة وفوجئ الأهالي بانهياره مساء اليوم. وقامت أجهزة مجلس المدينة والحماية المدنية بإزالة باقي أنقاض المنزل والتأكد من سلامة المنازل المجاورة، حيث تبين عدم وجود
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حريق- كنيسة -مار-في -شبرا

السيطرة على حريق في كنيسة مارجرجس بشبرا

أكد قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت اليوم، بمبني الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس بالجيوشي في شبرا، وذكر بيان القطاع، أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة مار جرجس، الجيوشي بشبرا، مضيفا أن تصاعد الأدخنة أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريقا بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فقاموا باستخدام طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة.
جثة (1)

ذبيحة وقاتل حدث.. قصة «شهيدة الشرف» في المنوفية

قبل مقتل محمود البنا بيوم واحد فقط كانت مدينة تلا بالمنوفية على موعد مع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها "نرجس شعبان" المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف"، إذ دافعت عن شرفها فقُتلت ذبحا على يد طالب ثانوي كان يسير على خطى "راجح" قاتل "البنا"، فالجانب المتشابه بين جريمتي قتل "البنا" و"نرجس" رغم اختلاف الأحداث، أن القاتل "حدث"، ما يجعله يفلت من عقوبة الإعدام وفق قانون الطفل، بل إن محكمة جنايات أحداث شبين الكوم التي تنظر قضية "البنا" هي ذاتها التي تنظر قضية تلك السيدة التي راحت ضحية الشرف، بينما البنا راح ضحية الشهامة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يكافئ 612 شرطيا في 16 محافظة و6 إدارات

وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافأة 612 من رجال الشرطة (284 ضابطا – 304 أفراد – 23 مجندا – موظف مدني) بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، شمال سيناء، المنوفية، كفر الشيخ، بورسعيد، قطاع الأمن العام) و(قطاع الأمن المركزي، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الإدارة العامة لأمن الموانئ، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات)؛ نظرا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم.
اكاديمية-الشرطة

تخريج كوادر أمنية إفريقية جديدة بأكاديمية الشرطة

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الإفريقية، فى إطار بروتوكول التعاون التدريبى بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية فى مجال (الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية)، شارك فيه 56 متدربا يمثلون 18 دولة إفريقية، وذلك فى إطار سعي وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كل الأجهزة الأمنية فى الدول الإفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع كل دول القارة.
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حريق- كنيسة -مار-في -شبرا

السيطرة على حريق في كنيسة مارجرجس بشبرا

أكد قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت اليوم، بمبني الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس بالجيوشي في شبرا، وذكر بيان القطاع، أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة مار جرجس، الجيوشي بشبرا، مضيفا أن تصاعد الأدخنة أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريقا بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فقاموا باستخدام طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة.
المخدرة

سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
مصرع- واصابة- 3 -فى -انهيار -عقار -بالجمرك (4)

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار 12 عقارا بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، أثر انهيار عقار بمنطقة اللبان بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة جراء موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة لليوم الثالث على التوالي، وقالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إنه فور تلقي البلاغ، تم استدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى "ع. م." 50 عامًا، بالطابق الأول علوي، وتم نقله لمستشفى رأس التين، ووفاة "ع. س." 53 عاما، وإصابة "ش. م."، 55 عاما، تصادف مرورهما أسفل العقار وتم نقلهما لمستشفى الأميري.
اطفاء-حريق

لا خسائر في الأرواح.. إخماد حريق بالموسكي وانهيار عقار بالقاهرة

شب داخل محل بمنطقة الموسكى اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيطه، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات، وكانت غرفة الحماية المدنية، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل محل بالموسكي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران، وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداده للمحلات المجاورة، حتى تم إخماد الحريق، ومن جانبه تابع اللواء إبراهيم عبدا لهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، انتهاء أعمال اطفاء الحريق الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.
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