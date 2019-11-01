رياضة

فالفيردي يعلق على أداء جريزمان وعودة ميسي للتانجو

تحرير:أحمد سعيد ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
فالفيردي
فالفيردي
تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن جاهزية فريقه لخوض مواجهة ليفانتي، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليفانتي فريق يلعب بضغط عال، ولديه الكثير من الحلول الهجومية، وهي إحدى المواجهات التي يمكن أن يحدث فيها أي شيء". وواصل: "نحن لم نبدأ الموسم بشكل جيد، وتعثرنا ولم يبتسم لنا الحظ، لكننا استعدنا الصدارة، ومازال هناك الكثير". وأضاف: "إذا كنت المتصدر، فأنت دائمًا تريد الاستمرار في الصدارة، ولدينا مباريات صعبة مثل مواجهة الغد ويوم الثلاثاء أمام سلافيا براج بدوري الأبطال
وعن جريزمان، علق: "لا أحب الحديث عن لاعبين ثابتين وغير ثابتين، وفي المباراة الماضية قمت ببعض التغييرات، وأنطوان يلعب باستمرار وسيظل كذلك إذا كان يفي بالتوقعات".   وبسؤاله عن تصريحات بيكيه حول عرض اللاعبين لإعادة صياغة عقودهم من أجل ضم نيمار، أجاب: "لم أكن أعلم، ولم أقترح تقليل راتبي، سواء حين رحل
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منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال يكشف حقيقة الخلافات في الجهاز الفني

كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، حقيقة ما تردد عن وجود خلافات داخل الجهاز الفني للفريق، وتحديدًا مع مدير الكرة اللواء ياسر سالم، ومحمود جابر المدير الإداري، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه أزمة في مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "ON Sport" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "لا أمانع مواجهة بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية، لأن هذا سوف يقلل من السفر خارج مصر في دور المجموعات".
ناصف-ساويرس‎

ساويرس يقبل بالتسوية مع المدير التنفيذي لأستون فيلا

قبل رجال الأعمال المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي وشريكه الأمريكي ويزلي إيدينز، تسوية مع كيث واينز المدير التنفيذي الأسبق للنادي، بعدما رفع دعوى ضد أستون فيلا ومالكه الصيني السابق توني شيا، ورحل واينز عن أستون فيلا في شهر يونيو عام 2018، قبل أن تتحول ملكية النادي من شيا إلى ساويرس وشريكه الأمريكي، إلا أن واينز قام برفع دعوى قضائية، على الثنائي. ويواجه أستون فيلا نظيره فريق ليفربول، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج).
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عثمان-ديمبلي (1)

فالفيردي يستبعد ديمبلي ويضم أرثر لمواجهة ليفانتي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني (الليجا)، وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي بقرار فني، رغم أنه غاب في آخر مباراتين بداعي الإيقاف، كما لم يتم استدعاء المدافع صامويل أومتيتي على الرغم من مشاركته في المران الجماعي، وأيضًا الثنائي الشاب كارليس ألينيا، وموسى واجي، وعاد للقائمة البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم استبعاده من مواجهة بلد الوليد، التي فاز فيها البلوجرانا بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد.
فالفيردي‎

مدرب برشلونة: ما يفعله ميسي مستحيل

أكد أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن ما يفعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكتالوني، من المستحيل على أي شخص القيام به. جاء ذلك بعدما قاد الأخير فريقه بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، قائلا: "تحقيق الفوز في الليجا ليس سهلا، ولكن مشاهدة ميسي وهو يلعب تبدي لك أن كل شيء سهل، وأن العالم أجمع يمكنه أن يفعل ما يفعله ميسي، لكن هذا مستحيل".
برشلونة

برشلونة يقسو على بلد الوليد بخماسية

نجح فريق برشلونة الإسبانى فى الخروج بفوز سهل أمام بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، وسجل لصالح الفريق الكتالونى كل من كليمنت لانجليه فى الدقيقة الـ2، وفيدال فى الدقيقة الـ29، وليونيل ميسي فى الدقيقة الـ34 والـ75 وسواريز فى الدقيقة الـ77، بينما سجل هدف بلد الوليد الوحيد كيكو فى الدقيقة الـ15 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يتصدر البلوجرانا جدول الليجا برصيد22 نقطة وبفارق نقطتين عن غرناطة الوصيف برصيد 20 نقطة.
بيب-جوارديولا (1)

ربحت معه كل شيء.. جوارديولا يتحدث عن علاقته بميسي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالي ونادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل تجربته مع البلوجرانا، وخاصة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، حيث كان يتولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيًا للنادي الكتالوني. وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
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