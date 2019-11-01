فالفيردي يعلق على أداء جريزمان وعودة ميسي للتانجو

تحرير:أحمد سعيد ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

فالفيردي

تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن جاهزية فريقه لخوض مواجهة ليفانتي، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليفانتي فريق يلعب بضغط عال، ولديه الكثير من الحلول الهجومية، وهي إحدى المواجهات التي يمكن أن يحدث فيها أي شيء". وواصل: "نحن لم نبدأ الموسم بشكل جيد، وتعثرنا ولم يبتسم لنا الحظ، لكننا استعدنا الصدارة، ومازال هناك الكثير". وأضاف: "إذا كنت المتصدر، فأنت دائمًا تريد الاستمرار في الصدارة، ولدينا مباريات صعبة مثل مواجهة الغد ويوم الثلاثاء أمام سلافيا براج بدوري الأبطال

وعن جريزمان، علق: "لا أحب الحديث عن لاعبين ثابتين وغير ثابتين، وفي المباراة الماضية قمت ببعض التغييرات، وأنطوان يلعب باستمرار وسيظل كذلك إذا كان يفي بالتوقعات". وبسؤاله عن تصريحات بيكيه حول عرض اللاعبين لإعادة صياغة عقودهم من أجل ضم نيمار، أجاب: "لم أكن أعلم، ولم أقترح تقليل راتبي، سواء حين رحل